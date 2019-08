TypeScript 3.6 est disponible et apporte le support de import.meta dans SystemJS Et des API qui prennent en charge --build et --incremental 0PARTAGES 4 0 Microsoft a annoncé la disponibilité générale de TypeScript 3.6.



Générateurs plus stricts



TypeScript 3.6 introduit une vérification plus stricte pour les itérateurs et les fonctions du générateur. Dans les versions précédentes, les utilisateurs de générateurs n'avaient aucun moyen de différencier si une valeur était cédée ou renvoyée par un générateur.



/** * - yields numbers * - returns strings * - can be passed in booleans */ function * counter ( ) : Generator < number , string , boolean > { let i = 0 ; while ( true ) { if ( yield i ++ ) { break ; } } return "done!" ; } var iter = counter ( ) ; var curr = iter. next ( ) while ( ! curr. done ) { console. log ( curr. value ) ; curr = iter. next ( curr. value === 5 ) } console. log ( curr. value . toUpperCase ( ) ) ; // prints: // // 0 // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // DONE!

Amélioration de l'UX autour des Promise



Promise sont l’un des moyens les plus courants de travailler avec des données asynchrones de nos jours. Malheureusement, se servir d'une API orientée Promise peut être déroutant pour les utilisateurs. TypeScript 3.6 apporte des améliorations pour le traitement incorrect des Promise .



Par exemple, il est très courant d’oublier de mettre un . then ( ) ou await aux contenus d’un Promise avant la transmission à une autre fonction. Les messages d’erreur de TypeScript sont maintenant spécialisés et indiquent à l’utilisateur qu’ils devraient peut-être envisager d’utiliser le mot-clé await .



Code TypeScript : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

interface User { name : string ; age : number ; location : string ; } declare function getUserData ( ) : Promise < User >; declare function displayUser ( user : User ) : void ; async function f ( ) { displayUser ( getUserData ( ) ) ; // ~~~~~~~~~~~~~ // Argument of type 'Promise<User>' is not assignable to parameter of type 'User'. // ... // Did you forget to use 'await'? }

Il est également courant d’essayer d’accéder à une méthode avant d'utiliser un await ou un . then ( ) sur Promise . C’est un autre exemple parmi tant d’autres où Microsoft planifie de faire mieux.



Code TypeScript : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

async function getCuteAnimals ( ) { fetch ( "https://reddit.com/r/aww.json" ) . json ( ) // ~~~~ // Property 'json' does not exist on type 'Promise<Response>'. // // Did you forget to use 'await'? }

L'objectif est de fournir au moins un contexte plus précis.



Dans le même esprit de simplification de la vie, en dehors de meilleurs messages d’erreur sur Promise , Microsoft propose également des solutions rapides dans certains cas.





Meilleur support Unicode pour les identificateurs



TypeScript 3.6 prend mieux en charge les caractères Unicode dans les identificateurs lors de l’émission vers des cibles ES2015 et ultérieures.



Le support d' import . meta dans SystemJS



TypeScript 3.6 prend en charge la transformation de import . meta en context. meta lorsque la cible de votre module est définie sur système.



Code TypeScript : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

// This module: console. log ( import . meta . url ) // gets turned into the following: System. register ( [ ] , function ( exports , context ) { return { setters : [ ] , execute : function ( ) { console. log ( context. meta . url ) ; } } ; } ) ;

Les API prennent en charge -- build et -- crcremental



TypeScript 3.0 a introduit la prise en charge du référencement d'autres projets et de leur build incrémentielle à l'aide de l'indicateur -- build . En outre, TypeScript 3.4 a introduit l'indicateur -- incremental pour enregistrer les informations sur les compilations précédentes afin de reconstruire uniquement certains fichiers. Ces drapeaux ont été incroyablement utiles pour structurer les projets de manière plus flexible et accélérer. Malheureusement, l’utilisation de ces indicateurs n’a pas fonctionné avec des outils de construction tiers, tels que Gulp et Webpack. TypeScript 3.6 expose maintenant deux ensembles d'API à utiliser pour les références de projet et la création de programmes incrémentiels.



Pour créer des versions -- incremental , les utilisateurs peuvent exploiter les API createIncrementalProgram et createIncrementalCompilerHost . Les utilisateurs peuvent également relancer d'anciennes instances de programmes à partir de fichiers . tsbuildinfo générés par cette API à l'aide de la nouvelle fonction readBuilderProgram , destinée uniquement à être utilisée pour la création de nouveaux programmes (vous ne pouvez pas modifier l'instance renvoyée, cette fonction peut être uniquement utilisée pour le paramètre oldProgram dans d'autres fonctions create * Program ).



Pour tirer parti des références de projet, une nouvelle fonction createSolutionBuilder est disponible et renvoie une instance du nouveau type SolutionBuilder .



Source :



Voir aussi :



