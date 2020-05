TypeScript 3.9 est disponible et s'accompagne d'améliorations du processus d'inférence Des vérifications des fonctions non appelées et bien d'autres 0PARTAGES 6 0 Mise à jour du 13/05/2020 : TypeScript 3.9 est disponible et s'accompagne d'améliorations du processus d'inférence



Quelques semaines après la Release Candidate, Microsoft annonce que la version générale de TypeScript 3.9 est disponible.



Source : Microsoft



Améliorations de l’inférence et de la méthode Promise.all



Dans les versions de TypeScript (environ 3.7), les déclarations de fonctions comme Promise.all et Promise.race ont été mises à jour. Mais cela a induit des erreurs en particulier lors de la combinaison des valeurs avec null ou undefined . Dans cette dernière version, ce bogue a été corrigé avec des améliorations dans le processus d’inférence. Si vous utilisez encore une ancienne version de TypeScript et que vous avez rencontré des problèmes liés à l’objet Promise, il est désormais recommandé de passer à la version 3.9.



interface Lion { roar ( ) : void } interface Seal { singKissFromARose ( ) : void } async function visitZoo ( lionExhibit : Promise < Lion >, sealExhibit : Promise < Seal | undefined > ) { let [ lion , seal ] = await Promise. all ( [ lionExhibit , sealExhibit ] ) ; lion. roar ( ) ; // uh oh // ~~~~ // Object is possibly 'undefined'. }

Si le comportement était étrange, suite à un Pull Request de Jack Bates, il a été corrigé avec des améliorations dans le processus d'inférence dans TypeScript 3.9. Ce qui précède n'est donc plus une erreur.



Qu'en est-il du type awaited



Depuis quelques années, des travaux ont été entrepris afin de concevoir un mécanisme fiable pour définir un type conditionnel récursif capable de gérer correctement les types. Cela a conduit à l’adoption de l’opérateur de type awaited . Dans sa feuille de route, l’équipe de TypeScript avait prévu intégrer cette nouvelle fonctionnalité dans TypeScript 3.9. Mais après plusieurs analyses, les mainteneurs du code ont réalisé que la fonctionnalité awaited a besoin de plus de travail de conception avant de pouvoir être déployée, car pour l’instant, la seule façon de rendre le type conditionnel awaited récursif est d’introduire un type complexe. En conséquence, cette fonctionnalité a été retirée de la branche principale.



« Si vous avez suivi notre suivi des problèmes et nos notes de réunion de conception, vous savez peut-être que certains travaux autour d'un nouvel opérateur de type awaited sont attendus. L'objectif de cet opérateur de type est de modéliser avec précision le fonctionnement de l’unwrapping de Promise en JavaScript.



« Nous avions initialement prévu de déployer awaited dans TypeScript 3.9, mais comme nous avons exécuté les premières versions de TypeScript avec les bases de code existantes, nous avons réalisé que la fonctionnalité a besoin de plus de travail de conception avant de pouvoir être déployée en douceur. En conséquence, nous avons décidé de retirer la fonctionnalité de notre branche principale jusqu'à ce que nous soyons plus confiants. Nous expérimenterons davantage la fonctionnalité, mais nous ne la livrerons pas dans le cadre de cette version ».



Améliorations de la vitesse de compilation et du temps d’application des mises à jour dans Visual Studio Code (VS Code) après le renommage de fichiers



Avec les anciennes versions de TypeScript, de nombreux développeurs ont pointé du doigt des latences relativement élevées lors de la compilation avec des paquets tels que Material-UI et les composants de style. Pour résoudre ces problèmes de performance, plusieurs solutions ont été proposées et ont permis de gagner chacune environ 5 à 10 % de temps de compilation sur certaines bases de code. En faisant le point après les améliorations apportées, l’équipe de TypeScript note une réduction d’environ 40 % du temps de compilation avec Material-UI.



À côté de l’amélioration de la vitesse de compilation, des améliorations ont été également apportées dans cette dernière version de TypeScript afin que le renommage des fichiers dans VS Code n’entraîne pas de lenteur dans l’éditeur de code. En effet, l’équipe de Visual Studio Code a rapporté que lors du changement de nom d’un fichier, la détermination des instructions d’importation à mettre à jour pouvait prendre entre 5 et 10 secondes. TypeScript 3.9 résout ce problème en modifiant les paramètres internes de la façon dont le compilateur et le service de langage mettent en cache les recherches de fichiers.



Nouveaux commentaires // @ts-expect-erreur



Imaginez que nous écrivons une bibliothèque en TypeScript et que nous exportons une fonction appelée doStuff dans le cadre de notre API publique. Les types de la fonction déclarent qu'il faut deux chaînes pour que les autres utilisateurs TypeScript puissent obtenir des erreurs de vérification de type, mais il effectue également une vérification d'exécution (peut-être uniquement dans les versions de développement) pour donner aux utilisateurs JavaScript une erreur utile.



Améliorations visant à préserver les nouvelles lignes



Les refactorisations et les correctifs rapides de TypeScript n'ont souvent pas fait un excellent travail pour préserver les nouvelles lignes. Comme exemple vraiment basique, prenez le code suivant.



