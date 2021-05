la prévention des bogues et la maintenabilité du code ;

la prise en charge des interfaces, des sous-interfaces, des classes, des sous-classes ;

la capacité de programmer en orienté objet avec l’héritage des membres privés et des interfaces.

Amélioration du temps de compilation pour les modes --incremental et --watch

Déclarations de complétion

Code : Sélectionner tout import { func } from "./module.js" ;

Code : Sélectionner tout from "./module.js" import { func } ;

Types d'écriture séparés sur les propriétés

class Thing { #size = 0 ; get size ( ) { return this .#size ; } set size ( value ) { let num = Number ( value ) ; // Don't allow NaN and stuff. if ( ! Number . isFinite ( num ) ) { this .#size = 0 ; return ; } this .#size = num ; } }

class Thing { // ... get size ( ) : unknown { return this .#size ; } }

class Thing { #size = 0 ; get size ( ) : number { return this .#size ; } set size ( value : string | number | boolean ) { let num = Number ( value ) ; // Don't allow NaN and stuff. if ( ! Number . isFinite ( num ) ) { this .#size = 0 ; return ; } this .#size = num ; } }

Support de l'éditeur pour les balises @link

Définition des chemins d'accès aux fichiers non-JavaScript

TypeScript est un langage de programmation libre et open source développé par Microsoft qui a pour but d'améliorer et de sécuriser la production de code JavaScript. Il s'agit d'un sur-ensemble du JavaScript qui apporte un typage statique et optionnel des variables. Il permet de détecter certaines erreurs en amont et se compile en JavaScript pour une utilisation côté navigateur ou côté serveur à l'aide de NodeJS. Notons qu’avec l’utilitaireles développeurs JavaScript peuvent partager et réutiliser facilement leur code. Il facilite la mise à jour du code et est distribué avec Node.js. TypeScript présente plusieurs avantages :En début d’année, plus précisément en février, Microsoft a annoncé la disponibilité de TypeScript 4.2 , avec la prise en charge d'Types et des contrôles plus stricts pour l'opérateur. Voici, ci-dessous, les nouveautés apportées par la Release Candidate de TypeScript 4.3 :Un des problèmes avec les modesetest que, bien qu'ils accélèrent les compilations ultérieures, la compilation initiale peut être un peu plus lente, voir assez lente dans certains cas. Cela est dû au fait que ces modes doivent effectuer un certain nombre d'opérations comptables, en calculant des informations sur le projet en cours, et parfois en enregistrant ces données dans un fichier.tsbuildinfo pour les compilations ultérieures.C'est pourquoi, en plus des améliorations de la taille de .tsbuildinfo, TypeScript 4.3 apporte également des modifications aux modesetqui rendent la première construction d'un projet avec ces paramètres aussi rapide qu'une construction ordinaire. Pour ce faire, la plupart des informations qui seraient normalement évaluées à l'avance sont plutôt effectuées à la demande pour les constructions ultérieures.Bien que cela puisse ajouter une certaine surcharge à une construction ultérieure, les fonctionsetde TypeScript fonctionneront toujours sur un ensemble de fichiers beaucoup plus petit, et toute information nécessaire sera sauvegardée par la suite. Les constructionset --watch deviendront plus rapides lors de la compilation une fois que les fichiers auraient été mis à jour.L'un des principaux problèmes que rencontrent les utilisateurs avec les instructions d'importation et d'exportation en JavaScript est l'ordre. Les importations sont écrites comme suit :au lieu deCela cause quelques problèmes lors de l'écriture d'une déclaration d'importation complète à partir de zéro étant donné que la complétion automatique n'était pas capable de fonctionner correctement. Par exemple, si on commence à écrire quelque chose comme import « { », TypeScript n'a aucune idée du module à partir duquel le programmeur prévoit d'importer, de sorte qu'il ne peut pas fournir de compléments descendants.Pour pallier à ce problème, Microsoft a tiré parti de la puissance des auto-importations. Les auto-importations traitent déjà le problème de ne pas être en mesure de réduire les compléments d'un module spécifique. Leur but est de fournir toutes les exportations possibles et d'insérer automatiquement une déclaration d'importation en haut du fichier.Ainsi, lorsque vous on commence à écrire une déclaration d'importation qui n'a pas de chemin, Microsoft fourni une liste d'importations possibles. Lorsqu’on effectue une complétion, nous complétons la déclaration d'importation complète, y compris le chemin qui sera écrit.En JavaScript, il est assez courant que les API convertissent les valeurs qui leur sont transmises avant de les stocker. Cela se produit aussi souvent avec les getters et setters. Par exemple, imaginons que nous ayons une classe avec un setter qui convertit toujours une valeur en un nombre avant de l'enregistrer dans un champ privé.Dans l’exemple ci-dessus, TypeScript peut faire abstraction des types explicites et considérer queest un nombre. Le problème est quepermet de lui affecter plus que des nombres. Nous pourrions contourner ce problème en indiquant quea le typeoucomme dans cet extrait de code :Cependant, ce n’est pas une solution louable.oblige les personnes qui lisent la taille à faire une assertion de type. Selon Microsoft, les versions précédentes de TypeScript nous ont obligés à choisir entre être précis (ce qui facilite la lecture des valeurs et rend l'écriture plus difficile) et être permissif (ce qui facilite l'écriture des valeurs et rend la lecture plus difficile) si on veut vraiment modéliser des API qui convertissent des valeurs.Dans l'exemple ci-dessus, l’accesseurprend un ensemble plus large de types (strings, booleans, et numbers), mais l’accesseurgarantit toujours que ce sera un nombre. Avec TypeScript 4.3 RC, il est enfin possible d’affecter d'autres types à ces propriétés sans aucune erreur.Avec cette RC, TypeScript peut maintenant comprendre les balises, et essaiera de résoudre les déclarations auxquelles elles sont liées. Cela signifie qu’il est possible de survoler les noms dans les baliseset obtenir plus rapidement des informations, ou utiliser des commandes commeouDe nombreux chargeurs permettent aux utilisateurs d'inclure des ressources dans leurs applications à l'aide d'importations JavaScript. Ils sont généralement écrits sous la forme d'un fichier comme import. Jusqu'à présent, la fonctionnalité d'édition de TypeScript n'essayait même pas de lire ce fichier, de sorte que la définition de base échouait généralement. Au mieux,sautait à une déclaration telle que déclare modules'il pouvait trouver quelque chose de ce genre.TypeScript essaie maintenant de sauter au fichier correct lorsqu’on effectue unsur des chemins de fichiers relatifs, même s'il ne s'agit pas de fichiers JavaScript ou TypeScript. Il est désormais possible avec des importations de CSS, SVG, PNG, fichiers de police, fichiers Vue, et plus encore.Source : Microsoft Avez-vous une expérience avec TypeScript ?Que pensez-vous de TypeScript ?Quelle amélioration vous intéresse le plus sur cette version ?