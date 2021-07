Analyse du flux de contrôle des conditions d'alias

function foo ( arg : unknown ) { if ( typeof arg === "string" ) { // We know this is a string now. console. log ( arg. toUpperCase ( ) ) ; } }

function foo ( arg : unknown ) { const argIsString = typeof arg === "string" ; if ( argIsString ) { console. log ( arg. toUpperCase ( ) ) ; // ~~~~~~~~~~~ // Error! Property 'toUpperCase' does not exist on type 'unknown'. } }

type Shape = | { kind : "circle" , radius : number } | { kind : "square" , sideLength : number } ; function area ( shape : Shape ) : number { const isCircle = shape. kind === "circle" ; if ( isCircle ) { // We know we have a circle here! return Math . PI * shape. radius ** 2 ; } else { // We know we're left with a square here! return shape. sideLength ** 2 ; } }

function doSomeChecks ( inputA : string | undefined , inputB : string | undefined , shouldDoExtraWork : boolean , ) { let mustDoWork = inputA && inputB && shouldDoExtraWork ; if ( mustDoWork ) { // Can access 'string' properties on both 'inputA' and 'inputB'! const upperA = inputA. toUpperCase ( ) ; const upperB = inputB. toUpperCase ( ) ; // ... } }

function f ( x : string | number | boolean ) { const isString = typeof x === "string" ; const isNumber = typeof x === "number" ; const isStringOrNumber = isString || isNumber ; if ( isStringOrNumber ) { x ; // Type of 'x' is 'string | number'. } else { x ; // Type of 'x' is 'boolean'. } }

Signatures d'index Template String Pattern et symbol

interface BooleanDictionary { [ key : string ] : boolean ; } declare let myDict : BooleanDictionary ; // Valid to assign boolean values myDict [ "foo" ] = true ; myDict [ "bar" ] = false ; // Error, "oops" isn't a boolean myDict [ "baz" ] = "oops" ;

// This is part of TypeScript's definition of the built-in Array type. interface Array < T > { [ index : number ] : T ; // ... } let arr = new Array < string > ( ) ; // Valid arr [ 0 ] = "hello!" ; // Error, expecting a 'string' value here arr [ 1 ] = 123 ;

interface Colors { [ sym : symbol ] : number ; } const red = Symbol ( "red" ) ; const green = Symbol ( "green" ) ; const blue = Symbol ( "blue" ) ; let colors : Colors = { } ; colors [ red ] = 255 ; // Assignment of a number is allowed let redVal = colors [ red ] ; // 'redVal' has the type 'number' colors [ blue ] = "da ba dee" ; // Error: Type 'string' is not assignable to type 'number'.

interface Options { width ?: number ; height ?: number ; } let a : Options = { width : 100 , height : 100 , "data-blah" : true , // Error! 'data-blah' wasn't declared in 'Options'. } ; interface OptionsWithDataProps extends Options { // Permit any property starting with 'data-'. [ optName : `data- ${string} ` ] : unknown ; } let b : OptionsWithDataProps = { width : 100 , height : 100 , "data-blah" : true , // Works! "unknown-property" : true , // Error! 'unknown-property' wasn't declared in 'OptionsWithDataProps'. } ;

interface Data { [ optName : string | symbol ] : any ; } // Equivalent to interface Data { [ optName : string ] : any ; [ optName : symbol ] : any ; }

try { executeSomeThirdPartyCode ( ) ; } catch ( err ) { // err: unknown // Error! Property 'message' does not exist on type 'unknown'. console. error ( err. message ) ; // Works! We can narrow 'err' from 'unknown' to 'Error'. if ( err instanceof Error ) { console. error ( err. message ) ; } }

En JavaScript, nous devons souvent sonder une variable de différentes manières pour voir si elle a un type plus spécifique que nous pouvons utiliser. TypeScript comprend ces vérifications et les appelle des gardes de type. Au lieu d'avoir à convaincre TypeScript du type d'une variable chaque fois que nous l'utilisons, le vérificateur de type s'appuie sur ce qu'on appelle l'analyse de flux de contrôle pour déduire le type dans chaque construction de langage.Par exemple, nous pouvons écrire quelque chose comme :Dans cet exemple, nous avons vérifié siétait un. TypeScript a reconnu la vérification de, qu'il considérait comme une protection de type, et a pu déterminer quedevrait être undans le corps du blocCependant, que se passe-t-il si nous déplaçons la condition vers une constante ?Dans les versions précédentes de TypeScript, cela aurait conduit à une erreur – même siavait reçu la valeur garde de type, TypeScript perdait simplement cette information. C'est dommage car nous pourrions vouloir réutiliser la même vérification à plusieurs endroits. Pour contourner ce problème, les utilisateurs doivent souvent se répéter ou utiliser des assertions de type (casts).Dans TypeScript 4.4, ce n'est plus le cas. L'exemple ci-dessus fonctionne sans erreur ! Lorsque TypeScript voit que nous testons une valeur constante, il effectuera un peu de travail supplémentaire pour voir s'il contient une protection de type. Si cette protection de type opère sur un, une propriétéou un paramètre non modifié, alors TypeScript est capable de restreindre cette valeur de manière appropriée.Différentes sortes de conditions de garde de type sont préservées – pas seulement des vérifications. Par exemple, les contrôles sur les syndicats discriminés fonctionnent comme un charme.Comme autre exemple, voici une fonction qui vérifie si deux de ses entrées ont un contenu.TypeScript peut comprendre queetsont tous deux présents siest. Cela signifie que nous n'avons pas à écrire une assertion non nulle commepour convaincre TypeScript queestUne caractéristique intéressante ici est que cette analyse fonctionne de manière transitive. Si nous avons une constante affectée à une condition qui contient plus de constantes et que ces constantes sont chacune affectées à des gardes de type, alors TypeScript peut propager les conditions plus tard.Notez qu'il y a une limite - TypeScript ne va pas arbitrairement en profondeur lors de la vérification de ces conditions, mais son analyse est suffisamment approfondie pour la plupart des vérifications.Cette fonctionnalité devrait permettre à beaucoup de code JavaScript intuitif de «*fonctionner*» dans TypeScript sans que cela ne vous gêne.TypeScript nous permet de décrire des objets où chaque propriété doit avoir un certain type à l'aide de signatures d'index. Cela nous permet d'utiliser ces objets comme des types de type dictionnaire, où nous pouvons utiliser des clés de chaîne pour les indexer avec des crochets.Par exemple, nous pouvons écrire un type avec une signature d'index qui accepte les clés de chaîne et correspond à des valeurs booléennes. Si nous essayons d'attribuer autre chose qu'une valeur booléenne, nous obtiendrons une erreur.Alors qu'unepeut être une meilleure structure de données ici (en particulier, une), les objets JavaScript sont souvent plus pratiques à utiliser ou se trouvent simplement être ce avec quoi on nous donne de travailler.De même,définit déjà une signature d'index numérique qui nous permet d'insérer/récupérer des valeurs de type T.Les signatures d'index sont très utiles pour exprimer beaucoup de code à l'état brut ; cependant, jusqu'à présent, ils étaient limités aux cléset(et les signatures d'index de chaîne ont une bizarrerie intentionnelle où elles peuvent accepter les clés de nombre car elles seront de toute façon contraintes à des chaînes). Cela signifie que TypeScript n'autorisait pas l'indexation des objets avec des clés. TypeScript ne pouvait pas non plus modéliser une signature d'index d'un sous-ensemble de clés de chaîne - par exemple, une signature d'index qui décrit uniquement les propriétés dont les noms commencent par les textesTypeScript 4.4 résout ces limitations et autorise les signatures d'index pour les symboles et les modèles de chaînes de modèles.Par exemple, TypeScript nous permet désormais de déclarer un type dont la clé peut être sur desarbitraires.De même, nous pouvons écrire une signature d'index avec le type de modèle de chaîne de modèle. Une utilisation de ceci pourrait être d'exempter les propriétés commençant par les données de la vérification des propriétés en excès de TypeScript. Lorsque nous passons un objet littéral à quelque chose avec un type attendu, TypeScript recherchera les propriétés excédentaires qui n'ont pas été déclarées dans le type attendu.Une dernière remarque sur les signatures d'index est qu'elles autorisent désormais les types d'union, tant qu'il s'agit d'une union de types primitifs de domaine infini, en particulier*:Une signature d'index dont l'argument est une union de ces types se détendra en plusieurs signatures d'index différentes.En JavaScript, tout type de valeur peut être lancé avecet capturé dans une clause. Pour cette raison, TypeScript a historiquement typé les variables de clause catch commeet n'autorisait aucune autre annotation de type*:Une fois que TypeScript a ajouté le type, il est devenu clair qu'était un meilleur choix quedans la clausepour les utilisateurs qui souhaitent le plus haut degré d'exactitude et de sécurité de type, car il se rétrécit mieux et nous oblige à tester par rapport à des valeurs arbitraires. Finalement, TypeScript 4.0 a permis aux utilisateurs de spécifier une annotation de type explicite [C]unknown[/] (ou) sur chaque variable de clauseafin que nous puissions opter pour des types plus stricts au cas par cas*; cependant, pour certains, spécifier manuellement :sur chaque clauseétait une corvée.C'est pourquoi TypeScript 4.4 introduit un nouvel indicateur appelé. Cet indicateur modifie le type par défaut des variables de clause catch deSource : Microsoft