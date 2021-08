Analyse du flux de contrôle des conditions d'alias

function foo ( arg : unknown ) { const argIsString = typeof arg === "string" ; if ( argIsString ) { console. log ( arg. toUpperCase ( ) ) ; } }

Indexation avec symbol

map

[ key : string ]

[ index : number ]

symbol

interface Colors { [ sym : symbol ] : number ; } const red = Symbol ( "red" ) ; const green = Symbol ( "green" ) ; const blue = Symbol ( "blue" ) ;

color - $ { string }

Blocs statiques

class Foo { static #count = 0 ; get count ( ) { return Foo.#count ; } static { try { const lastInstances = loadLastInstances ( ) ; Foo.#count += lastInstances. length ; } catch { } } }

Type unknown par défaut

TypeScript est un JavaScript avec une syntaxe pour les types. Autrement dit, TypeScript est un langage de programmation fortement typé qui s'appuie sur JavaScript pour vous offrir de meilleurs outils à n'importe quelle échelle. TypeScript est un langage open source développé et maintenu par Microsoft depuis octobre 2012, qui publie maintenant une nouvelle version de son surensemble de JavaScript tous les deux mois. La prochaine version, TypeScript 4.5, est déjà en cours de développement et devrait être publiée au cours de la deuxième semaine de novembre 2021. En attendant, voici ci-dessus un aperçu des points forts de TypeScript 4.4.TypeScript utilise l'analyse du flux de contrôle pour déterminer le type de variables. Grâce au concept de garde de type, le compilateur sait, dans un bloc ouvert par, que la variabledoit être de type. Cependant,avait auparavant un horizon limité et n'a pas fouillé dans les profondeurs du code. Par exemple, il n'a pas reconnu le type défini en dehors du bloc actuel, comme dans l'exemple suivant tiré du billet de blogue qui annonce la disponibilité générale de TypeScript 4.4 :Bien queà l'intérieur du blocdoive également être de typeici, le compilateur réagit avec le message d'erreur. La raison en est que le contrôle de type réel est effectué par l'affectation à la constante en dehors du blocTypeScript 4.4 étend l'analyse du flux de contrôle pour, ce qui signifie que le compilateur traduit désormais le code sans messages d'erreur. L'analyse fonctionne pour les propriétés constantes etainsi que pour les paramètres inchangés. En plus des vérifications via, le test de l'affiliation aux éléments individuels de l'union fonctionne également.La deuxième innovation majeure de TypeScript 4.4 concerne les signatures d'index afin de cartographier, entre autres, les structures de type. Auparavant, l'accès se faisait soit par des chaînes de caractères comme clés, soit par des nombres comme valeurs d'index avecouTypeScript 4.4 permet désormais également l'accès via les clésDe plus, les motifs de chaînes de caractères tels que "" sont maintenant autorisés pour la chaîne de caractères en tant que clé en plus des éléments de chaînes de caractères ordinaires.TypeScript 4.4 introduit les blocs statiques dans les classes, reprenant ainsi une norme ECMAScript prévue. Cette approche permet une initialisation supplémentaire des membres statiques des classes, comme dans l'exemple complet du blogue TypeScript :Les blocs ont accès aux champs privés de la classe respective. Si les classes ont plusieurs blocs statiques, ils sont traités dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans le code source.Deux innovations sont initialement facultatives. L'un d'eux concerne les variables dans les blocs, qui jusqu'à présent étaient du typepar défaut lorsqu'elles étaient traitées dans. Ils ont maintenant le typepar défaut si le paramètreest activé. TypeScript 4.0, qui a été publié il y a un peu moins d'un an, permettait déjà la spécification explicite deoupour le blocLe deuxième ajustement à activer manuellement concerne les propriétés optionnelles : Le paramètregarantit que le compilateur n'autorise que le type explicitement spécifié et non pas indéfini comme auparavant. D'autres innovations, telles que l'optionrévisée, sont disponibles dans cette nouvelle version du langage. TypeScript 4.4 est disponible viaou peut être installée avecSource : TypeScript 4.4 Que pensez-vous des changements intervenus dans TypeScript 4.4 ?