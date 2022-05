null

Quoi de neuf depuis la bêta ?

Prise en charge du module ECMAScript dans Node.js

Contrôle de la détection de module

Microsoft a annoncé la disponibilité TypeScript 4.7 :« Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer la disponibilité de TypeScript 4.7 !« Si vous n'êtes pas encore familier avec TypeScript, c'est un langage qui s'appuie sur JavaScript et ajoute une syntaxe pour les types. Les types aident à décrire les types de valeurs avec lesquelles vous travaillez et les types de fonctions que vous appelez. TypeScript peut utiliser ces informations pour vous aider à éviter les erreurs telles que les fautes de frappe, les arguments manquants ou l'oubli de vérifieret! Mais cette vérification de type n'est pas la seule chose que fait TypeScript - il utilise les informations de ces types pour vous offrir une expérience d'édition incroyable, alimentant des éléments tels que la complétion de code, la définition, le changement de nom, etc. Si vous utilisez déjà JavaScript dans Visual Studio ou Visual Studio Code, vous avez déjà utilisé indirectement TypeScript*! »Après la version bêta, nous avons réalisé quesur les champsavait des problèmes de compatibilité avec l'API. Nous nous sommes aussi demandé sicompose bien sur quelque chose de plus important : la déclaration émission. Par conséquent, la fonctionnalité ne sera pas dans TypeScript 4.7.Depuis la version bêta, la syntaxe du mode de résolution est toujours disponible pour les directives; cependant, nous avons reçu des commentaires suret voulions reconsidérer les besoins et la conception de la fonctionnalité. À son tourn'est disponible qu'à titre expérimental dansdans les versions Nightly de TypeScript.Cette version inclut également une nouvelle commande d'éditeur d'aperçu pour. Cela peut être utile dans les cas où un ordinairevous amènerait à un fichier de déclaration au lieu de la source JavaScript ou TypeScript réelle.Certaines modifications majeures depuis la version bêta, notamment les règles relatives aux contraintes de paramètres de type plus strictes dans, ont été annulées. Malheureusement, certains changements apparemment inoffensifs ont introduit des règles plus strictes autour desJSX et des génériques utilisés dans les chaînes de modèle, qui sont de nouvelles pauses depuis la version bêta.Depuis quelques années, Node.js travaille pour supporter les modules ECMAScript (ESM). Cela a été une fonctionnalité très difficile à implémenter, car l'écosystème Node.js est construit sur un système de modules différent appelé CommonJS (CJS). L'interopérabilité entre les deux apporte de grands défis. Cependant, la prise en charge d'ESM dans Node.js a été largement implémentée dans Node.js 12 et versions ultérieures. Autour de TypeScript 4.5, Microsoft a déployé une prise en charge en nightly uniquement pour ESM dans Node.js afin d'obtenir des commentaires des utilisateurs et de permettre aux auteurs de bibliothèques de se préparer à une prise en charge plus large.TypeScript 4.7 ajoute cette fonctionnalité avec deux nouveaux paramètres deetCes nouveaux modes apportent quelques fonctionnalités de haut niveau que nous allons explorer ici.Node.js prend en charge un nouveau paramètre dans package.json appelé. "type" peut être défini sur "module" ou "commonjs".Ce paramètre contrôle si les fichierssont interprétés comme des modules ES ou des modules CommonJS, et par défaut sur CommonJS lorsqu'il n'est pas défini. Lorsqu'un fichier est considéré comme un module ES, quelques règles différentes entrent en jeu par rapport à CommonJS*:Pour superposer le fonctionnement de TypeScript dans ce système, les fichiersetfonctionnent désormais de la même manière. Lorsque TypeScript trouve un fichierou, il recherche unpour voir si ce fichier est un module ES et l'utilise pour déterminer :Lorsqu'un fichierest compilé en tant que module ES, les instructions d'import/export ECMAScript sont laissées seules dans la sortie; lorsqu'il est compilé en tant que module CommonJS, il produira la même sortie que vous obtenez aujourd'hui sousCela signifie également que les chemins se résolvent différemment entre les fichiersqui sont des modules ES et ceux qui sont des modules CJS. Par exemple, supposons que vous ayez le code suivant aujourd'hui*:Ce code fonctionne dans les modules CommonJS, mais échouera dans les modules ES car les chemins d'importation relatifs doivent utiliser des extensions. En conséquence, il devra être réécrit pour utiliser l'extension de la sortie de- doncdevra plutôt importer depuisCela peut sembler un peu lourd au début, mais les outils TypeScript tels que les importations automatiques et la saisie semi-automatique le feront généralement pour vous.Une autre chose à mentionner est le fait que cela s'applique également aux fichiers. Lorsque TypeScript trouve un fichierdans le package, il est interprété en fonction du package contenant.Le champdansest agréable car il nous permet de continuer à utiliser les extensions de fichieret, ce qui peut être pratique*; cependant, vous devrez parfois écrire un fichier qui diffère du type spécifié. Vous pourriez aussi préférer être toujours explicite.Node.js prend en charge deux extensions pour vous aider*:et. Les fichierssont toujours des modules ES et les fichierssont toujours des modules CommonJS, et il n'y a aucun moyen de les remplacer.À son tour, TypeScript prend en charge deux nouvelles extensions de fichier source*:et. Lorsque TypeScript les émet vers des fichiers JavaScript, il les émet versetrespectivement.De plus, TypeScript prend également en charge deux nouvelles extensions de fichier de déclaration :et. Lorsque TypeScript génère des fichiers de déclaration pouret, leurs extensions correspondantes serontetL'utilisation de ces extensions est entièrement facultative, mais sera souvent utile même si vous choisissez de ne pas les utiliser dans le cadre de votre flux de travail principal.Node.js permet aux modules ES d'importer des modules CommonJS comme s'il s'agissait de modules ES avec une exportation par défaut.Dans certains cas, Node.js synthétise également des exportations nommées à partir de modules CommonJS, ce qui peut être plus pratique. Dans ces cas, les modules ES peuvent utiliser une importation "de style espace de noms" (c'est-à-dire) ou des importations nommées (c'est-à-direIl n'y a pas toujours un moyen pour TypeScript de savoir si ces importations nommées seront synthétisées, mais TypeScript se trompera en étant permissif et utilisera certaines heuristiques lors de l'importation à partir d'un fichier qui est définitivement un module CommonJS.Une note spécifique à TypeScript concernant l'interopérabilité est la syntaxe suivante :Dans un module CommonJS, cela se résume à un appel, et dans un module ES, cela importepour obtenir la même chose. Cela rendra le code moins portable sur les runtimes comme le navigateur (qui ne prend pas en charge), mais sera souvent utile pour l'interopérabilité. À son tour, vous pouvez écrire l'exemple ci-dessus en utilisant cette syntaxe comme suit :Enfin, il convient de noter que le seul moyen d'importer des fichiers ESM à partir d'un module CJS consiste à utiliser des appels dynamiques. Cela peut présenter des défis, mais c'est le comportement dans Node.js aujourd'hui.Node.js prend en charge un nouveau champ pour définir les points d'entrée dans package.json appelé "exports". Ce champ est une alternative plus puissante à la définition de "main" dans package.json, et peut contrôler quelles parties de votre package sont exposées aux consommateurs.Voici un package.json qui prend en charge des points d'entrée séparés pour CommonJS et ESM :Avec la prise en charge de Node d'origine de TypeScript, il rechercherait un champ "main", puis rechercherait les fichiers de déclaration correspondant à cette entrée. Par exemple, si "main" pointe vers, TypeScript recherchera un fichier appelé. Un auteur de package pourrait remplacer cela en spécifiant un champ séparé appelé "types" (par exemple).Le nouveau support fonctionne de la même manière avec les conditions d'importation. Par défaut, TypeScript superpose les mêmes règles avec les conditions d'importation - si vous écrivez une importation à partir d'un module ES, il recherchera le champ d'importation et, à partir d'un module CommonJS, il examinera le champ requis. S'il les trouve, il cherchera un fichier de déclaration correspondant. Si vous devez pointer vers un emplacement différent pour vos déclarations de type, vous pouvez ajouter une condition d'importation "types".Notez que la condition "types" doit toujours venir en premier dans "exports".TypeScript prend également en charge le champ "imports" de package.json de la même manière (recherche de fichiers de déclaration à côté des fichiers correspondants) et prend en charge les packages qui se référencent eux-mêmes. Ces fonctionnalités ne sont généralement pas aussi impliquées, mais sont prises en charge.Un problème avec l'introduction des modules dans JavaScript était l'ambiguïté entre le code "script" existant et le nouveau code de module. Le code JavaScript dans un module s'exécute légèrement différemment et a des règles de portée différentes, de sorte que les outils doivent prendre des décisions sur la façon dont chaque fichier s'exécute. Par exemple, Node.js nécessite que les points d'entrée du module soient écrits dans un .mjs, ou qu'il ait un package.json à proximité avec. TypeScript traite un fichier comme un module chaque fois qu'il trouve une instruction d'importation ou d'exportation dans un fichier, mais sinon, il supposera qu'un fichier .ts ou .js est un fichier de script agissant sur la portée globale.Cela ne correspond pas tout à fait au comportement de Node.js où le package.json peut modifier le format d'un fichier, ou le paramètre, où tout fichier JSX contient une importation implicite vers une usine JSX. Cela ne correspond pas non plus aux attentes modernes où la plupart des nouveaux codes TypeScript sont écrits en pensant aux modules.C'est pourquoi TypeScript 4.7 introduit une nouvelle option appelée moduleDetection. moduleDetection peut prendre 3 valeurs : "auto" (la valeur par défaut), "legacy" (le même comportement que 4.6 et antérieur) et "force".En mode "auto", TypeScript recherchera non seulement les instructions d'importation et d'exportation, mais il vérifiera également si :Dans les cas où vous souhaitez que chaque fichier soit traité comme un module, le paramètre "forcer" garantit que chaque fichier sans déclaration est traité comme un module. Cela sera vrai quelle que soit la configuration de module, moduleResoluton et jsx.Pendant ce temps, l'option "héritée" revient simplement à l'ancien comportement consistant à rechercher uniquement les instructions d'importation et d'exportation pour déterminer si un fichier est un module.Source : TypeScript