const cat = new FormGroup ( { name : new FormGroup ( { first : new FormControl ( 'Barb' ) , last : new FormControl ( 'Smith' ) , } ) , lives : new FormControl ( 9 ) , } ) ; // Type-checking for forms values! // TS Error: Property 'substring' does not exist on type 'number'. let remainingLives = cat. value . lives . substring ( 1 ) ; // Optional and required controls are enforced! // TS Error: No overload matches this call. cat. removeControl ( 'lives' ) ; // FormGroups are aware of their child controls. // name.middle is never on cat let catMiddleName = cat. get ( 'name.middle' ) ;