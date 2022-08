la prévention des bogues et la maintenabilité du code ;

la prise en charge des interfaces, des sous-interfaces, des classes, des sous-classes ;

la capacité de programmer en orienté objet avec l’héritage des membres privés et des interfaces.

-- strictNullChecks

unknown

{ } | null | undefined

null

undefined

unknown

{ } | null | undefined

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

function f ( x : unknown , y : { } | null | undefined ) { x = y ; // always worked y = x ; // used to error, now works }

{ }

NonNullable

{ }

{ } & null

{ } & undefined

Code : Sélectionner tout 1

2

- type NonNullable < T > = T extends null | undefined ? never : T ; + type NonNullable < T > = T & { } ;

NonNullable < NonNullable < T >>

NonNullable < T >

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

function foo < T > ( x : NonNullable < T >, y : NonNullable < NonNullable < T >> ) { x = y ; // always worked y = x ; // used to error, now works }

{ } | null | undefined

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

function narrowUnknownishUnion ( x : { } | null | undefined ) { if ( x ) { x ; // {} } else { x ; // {} | null | undefined } } function narrowUnknown ( x : unknown ) { if ( x ) { x ; // used to be 'unknown', now '{}' } else { x ; // unknown } }

{ }

NonNullable

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

function throwIfNullable < T > ( value : T ) : NonNullable < T > { if ( value === undefined || value === null ) { throw Error ( "Nullable value!" ) ; } // Used to fail because 'T' was not assignable to 'NonNullable<T>'. // Now narrows to 'T & {}' and succeeds because that's just 'NonNullable<T>'. return value ; }

T & { }

NonNullable < T >

Inférence améliorée pour les types d'inférence dans les types de chaînes de caractères de modèle

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

// Grabs the first element of a tuple if it's assignable to 'number', // and returns 'never' if it can't find one. type TryGetNumberIfFirst < T > = T extends [ infer U extends number , ... unknown [ ] ] ? U : never ;

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

// SomeNum used to be 'number'; now it's '100'. type SomeNum = "100" extends ` ${infer U extends number} ` ? U : never ; // SomeBigInt used to be 'bigint'; now it's '100n'. type SomeBigInt = "100" extends ` ${infer U extends bigint} ` ? U : never ; // SomeBool used to be 'boolean'; now it's 'true'. type SomeBool = "true" extends ` ${infer U extends boolean} ` ? U : never ;

Code : Sélectionner tout 1

2

// JustNumber is `number` here because TypeScript parses out `"1.0"`, but `String(Number("1.0"))` is `"1"` and doesn't match. type JustNumber = "1.0" extends ` ${infer T extends number} ` ? T : never ;

Améliorations des performances de -- build , -- watch , et -- incremental

-- watch

-- incremental

-- build

-- watch

-- build

-- watch

-- incremental

Erreurs lors de la comparaison des littéraux d'objets et de tableaux

==

==

Code : Sélectionner tout 1

2

3

if people_at_home == [ ] : print ( "here's where I lie, broken inside. </3" ) adopt_animals ( )

==

===

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

if ( peopleAtHome === [ ] ) { // ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ // This condition will always return 'false' since JavaScript compares objects by reference, not value. console. log ( "here's where I lie, broken inside. </3" ) adoptAnimals ( ) ; }

Inférence améliorée à partir des modèles de liaison

Code : Sélectionner tout declare function chooseRandomly < T > ( x : T , y : T ) : T ;

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

let [ a , b , c ] = chooseRandomly ( [ 42 , true , "hi!" ] , [ 0 , false , "bye!" ] ) ; // ^ ^ ^ // | | | // | | string // | | // | boolean // | // number

chooseRandomly

T

[ 42 , true , "hi !" ]

[ 0 , false , "bye !" ]

Array < number | boolean | string >

tuple [ number , boolean , string ]

[ a , b , c ]

[ any , any , any ]

T

[ 42 , true , "hi !" ]

[ 0 , false , "bye !" ]

chooseRandomly

Code : Sélectionner tout 1

2

3

declare function f < T > ( x ?: T ) : T ; let [ x , y , z ] = f ( ) ;

let [ x , y , z ]

f

tuple [ any , any , any ]

f

let

let

any

x

y

z

any

chooseRandomly

Corrections de la surveillance des fichiers (en particulier à travers les checkouts git)

-- watch

Amélioration des performances de Find-All-References

find - all - references

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

{ // Note that `javascript.preferences.autoImportFileExcludePatterns` can be specified for JavaScript too. "typescript.preferences.autoImportFileExcludePatterns" : [ "**/node_modules/@types/node" ] }

{ }

strictNullChecks

null

undefined

{ }

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

// Accepts any non-null non-undefined value function bar ( value : { } ) { Object . keys ( value ) ; // This call throws on null/undefined at runtime. } // Unconstrained type parameter T... function foo < T > ( x : T ) { bar ( x ) ; // Used to be allowed, now is an error in 4.8. // ~ // error: Argument of type 'T' is not assignable to parameter of type '{}'. } foo ( undefined ) ;

null

undefined

Code : Sélectionner tout 1

2

3

interface Foo < T > { x : Bar < T >; }

Code : Sélectionner tout interface Bar < T extends { } > { }

null

undefined

Code : Sélectionner tout 1

2

- function foo < T > ( x : T ) { + function foo < T extends { } > ( x : T ) {

null

undefined

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

function foo < T > ( x : T ) { + if ( x !== null && x !== undefined ) { bar ( x ) ; + } }

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

function foo < T > ( x : T ) { - bar ( x ) ; + bar ( x ! ) ; }

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

@ decorator export class Foo { // ... }

export

Code : Sélectionner tout 1

2

3

export @ decorator class Foo { // ... }

ModifierLike

Code : Sélectionner tout export type ModifierLike = Modifier | Decorator ;

NodeArray < ModifierLike >

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

- readonly modifiers ?: NodeArray < Modifier > | undefined ; + /** + * @deprecated ... + * Use `ts.canHaveModifiers()` to test whether a `Node` can have modifiers. + * Use `ts.getModifiers()` to get the modifiers of a `Node`. + * ... + */ + readonly modifiers ?: NodeArray < ModifierLike > | undefined ;

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

- readonly decorators ?: NodeArray < Decorator > | undefined ; + /** + * @deprecated ... + * Use `ts.canHaveDecorators()` to test whether a `Node` can have decorators. + * Use `ts.getDecorators()` to get the decorators of a `Node`. + * ... + */ + readonly decorators ?: undefined ;

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

function canHaveModifiers ( node : Node ) : node is HasModifiers ; function getModifiers ( node : HasModifiers ) : readonly Modifier [ ] | undefined ; function canHaveDecorators ( node : Node ) : node is HasDecorators ; function getDecorators ( node : HasDecorators ) : readonly Decorator [ ] | undefined ;

Code : Sélectionner tout const modifiers = canHaveModifiers ( myNode ) ? getModifiers ( myNode ) : undefined ;

getModifiers

getDecorators

-- checkJs

// @ts-check

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

// @ts-check // Will fail at runtime because 'SomeType' is not a value. import { someValue , SomeType } from "some-module" ; /** * @type {SomeType} */ export const myValue = someValue ; /** * @typedef {string | number} MyType */ // Will fail at runtime because 'MyType' is not a value. export { MyType as MyExportedType } ;

Les patrons de liaison ne contribuent pas directement aux candidats à l'inférence

Code : Sélectionner tout declare function makePerson ( { name : string , age : number } ) : Person ;

makePerson

name

string

age

number

makePerson

name

age

name

age

string

number

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

declare function makePerson ( options : { name : string , age : number } ) : Person ; // ou declare function makePerson ( { name , age } : { name : string , age : number } ) : Person ;

TypeScript est un langage de programmation libre et open source développé par Microsoft qui a pour but d'améliorer et de sécuriser la production de code JavaScript. Il s'agit d'un surensemble du JavaScript qui apporte un typage statique et optionnel des variables. Il permet de détecter certaines erreurs en amont et se compile en JavaScript pour une utilisation côté navigateur ou côté serveur à l'aide de NodeJS. Notons qu’avec l’utilitaireles développeurs JavaScript peuvent partager et réutiliser facilement leur code. Il facilite la mise à jour du code et est distribué avec Node.js. TypeScript présente plusieurs avantages :Etant donné qu’il s’agit d’un langage qui s'appuie sur JavaScript et ajoute une syntaxe pour les types, ilpermet d'intégrer les attentes et les hypothèses dans le code, et ces hypothèses peuvent ensuite être vérifiées par le vérificateur de type TypeScript. Cette vérification peut aider à éviter les fautes de frappe, l'appel de valeurs non initialisées, le mélange d'arguments pour les fonctions, etc. Les types vont au-delà de la vérification et sont utilisés pour vous offrir une expérience d'édition puissante à la fois pour TypeScript et JavaScript, en permettant la complétion de code, les définitions de type, le renommage.Voici, ci-dessous, les nouveautés apportées par TypeScript 4.8 :TypeScript 4.8 apporte une série d'améliorations de correction et de cohérence sous. Ces changements affectent la façon dont les types d'intersection et d'union fonctionnent, et sont exploités dans la façon dont TypeScript réduit les types. Par exemple,est proche dans l'esprit du type unioncar il accepte, et tout autre type. TypeScript reconnaît maintenant cela, et permet les affectations deUn autre changement est que l'intersection deavec tout autre type d'objet est simplifiée jusqu'à ce type d'objet. Cela signifie que nous avons pu réécrireen utilisant simplement une intersection avec, caretsont simplement rejetés.Il s'agit d'une amélioration car les types d'intersection comme celui-ci peuvent être réduits et assignés, alors que les types conditionnels ne le peuvent pas actuellement. Ainsi,se simplifie maintenant au moins en, alors que ce n'était pas le cas auparavant.Ces changements nous ont également permis d'apporter des améliorations sensibles à l'analyse du flux de contrôle et à la réduction des types. Par exemple, le type inconnu est maintenant réduit commedans les branches véridiques.Les valeurs génériques sont également limitées de la même manière. Lorsqu'il vérifie qu'une valeur n'est pas nulle ou indéfinie, TypeScript la croise désormais avec- ce qui revient à dire qu'elle est. En combinant les nombreux changements, nous pouvons maintenant définir la fonction suivante sans aucune assertion de type.se réduit désormais à, et est désormais identique à- le corps de la fonction fonctionne donc sans syntaxe spécifique à TypeScript. En soi, ces changements peuvent sembler mineurs - mais ils représentent des corrections pour de nombreuses coupures de papier qui ont été signalées pendant plusieurs années.TypeScript a récemment introduit un moyen d'ajouter des contraintes étendues pour inférer les variables de type dans les types conditionnels.Si ces types déduits apparaissent dans un modèle de type chaîne et sont contraints à un type primitif, TypeScript essaiera désormais d'analyser un type littéral.Cela peut maintenant mieux exprimer ce qu'une bibliothèque fera au moment de l'exécution, et donner des types plus précis. Une note à ce sujet est que lorsque TypeScript analyse ces types littéraux, il essaiera avidement d'analyser autant de ce qui ressemble au type primitif approprié ; cependant, il vérifie ensuite si l'impression de cette primitive correspond au contenu de la chaîne. En d'autres termes, TypeScript vérifie si le passage de la chaîne de caractères, à la primitive, et inversement, correspond. S'il ne voit pas que la chaîne de caractères peut être « arrondie », alors il reviendra au type primitif de base.TypeScript 4.8 introduit plusieurs optimisations qui devraient accélérer les scénarios autour deet, ainsi que les constructions de références de projet utilisant. Par exemple, TypeScript est maintenant capable d'éviter de passer du temps à mettre à jour les timestamps pendant les changementsen mode, ce qui rend les reconstructions plus rapides et évite de perturber les autres outils de construction qui pourraient être à l'affût de la sortie de TypeScript. De nombreuses autres optimisations permettant de réutiliser les informations entreetont également été introduites.Quelle est l'importance de ces améliorations ? Eh bien, sur une base de code interne assez importante, nous avons constaté des réductions de temps de l'ordre de 10 à 25 % sur de nombreuses opérations communes simples, avec des réductions de temps d'environ 40 % dans des scénarios sans changement. Nous avons également obtenu des résultats similaires sur la base de code TypeScript.Dans de nombreux langages, des opérateurs commeeffectuent ce que l'on appelle une égalité de « valeur » sur les objets. Par exemple, en Python, il est possible de vérifier si une liste est vide en vérifiant si une valeur est égale à la liste vide en utilisantCe n'est pas le cas en JavaScript, oùetentre objets (et donc, tableaux) vérifient si les deux références pointent vers la même valeur. Nous pensons qu'un code similaire en JavaScript est, au mieux, un coup de pouce pour les développeurs JavaScript, et au pire, un bogue dans le code de production. C'est pourquoi TypeScript interdit désormais le code suivant.Dans certains cas, TypeScript récupère un type à partir d'un modèle de liaison pour effectuer de meilleures inférences.Lorsquedoit trouver un type pour, il regarde principalementet; mais TypeScript doit déterminer si ces deux types doivent êtreou le type. Pour ce faire, il va chercher des candidats existants comme un indice pour voir s'il existe des types de tuple. Lorsque TypeScript voit le motif de liaison, il crée le type, et ce type est choisi comme candidat de faible priorité pour, qui est également utilisé comme indice pour les typesetCette méthode était bonne pour, mais qu'elle était insuffisante dans d'autres cas. Par exemple, prenez le code suivant :Le motif deindiquait quedevait produire un; maisne devrait vraiment pas changer son argument de type en fonction d'un motif de. Il ne peut pas soudainement faire apparaître une nouvelle valeur de type tableau en fonction de ce à quoi il est assigné, donc le type du motif de liaison a beaucoup trop d'influence sur le type produit. En outre, comme le type du motif deest plein des, nous nous retrouvons avecettypés commeDans TypeScript 4.8, cesne sont jamais utilisés comme candidats pour les arguments de type. Au lieu de cela, ils sont simplement consultés au cas où un paramètre nécessite un type plus spécifique, comme dans notre exemple. Si vous devez revenir à l'ancien comportement, il est toujours possible de fournir des arguments de type explicites.Nous avons eu un bug de longue date où TypeScript a un temps très difficile avec certains changements de fichiers en modeet des scénarios d'éditeur. Parfois, les symptômes sont des erreurs erronées ou imprécises qui peuvent apparaître et qui nécessitent de redémarrer tsc ou VS Code. Ces erreurs se produisent fréquemment sur les systèmes Unix, et vous avez pu les voir après avoir enregistré un fichier avec vim ou échangé des branches dans git.Cela a été causé par des hypothèses sur la façon dont Node.js gère les événements de renommage sur les systèmes de fichiers. Les systèmes de fichiers utilisés par Linux et macOS utilisent des inodes, et Node.js attachera des surveillants de fichiers aux inodes plutôt qu'aux chemins de fichiers. Ainsi, lorsque Node.js renvoie un objet de surveillance, il peut surveiller un chemin ou un inode en fonction de la plate-forme et du système de fichiers.Pour être un peu plus efficace, TypeScript essaie de réutiliser les mêmes objetss'il détecte qu'un chemin existe toujours sur le disque. C'est là que les choses se gâtent, car même si un fichier existe toujours à ce chemin, un fichier distinct peut avoir été créé, et ce fichier aura un inode différent. Ainsi, TypeScript finissait par réutiliser l'objetau lieu d'installer un nouveau watcher à l'emplacement d'origine, et de surveiller les changements dans ce qui pourrait être un fichier totalement non pertinent.Donc TypeScript 4.8 gère maintenant ces cas sur les systèmes d'inode et installe correctement un nouveauet corrige ce problème.Lors de l'exécution dedans votre éditeur, TypeScript est maintenant capable d'agir un peu plus intelligemment en agrégeant les références. Cela a réduit d'environ 20 % le temps que TypeScript a pris pour rechercher un identifiant largement utilisé dans sa propre base de code.TypeScript 4.8 introduit une préférence d'éditeur pour exclure les fichiers des auto-importations. Dans Visual Studio Code, les noms de fichiers ou les expressions globales peuvent être ajoutés sous « Auto Import File Exclude Patterns » dans l'interface utilisateur des paramètres, ou dans un fichierCela peut être utile dans les cas où vous ne pouvez pas éviter d'avoir certains modules ou bibliothèques dans votre compilation, mais vous voulez rarement importer à partir d'eux. Ces modules peuvent avoir beaucoup d'exportations qui peuvent polluer la liste d'auto-importations et la rendre plus difficile à naviguer, et cette option peut aider dans ces situations.En raison de la nature des changements de système de type, il y a très peu de changements qui peuvent être faits qui n'affectent pas un certain code ; cependant, il y a quelques changements qui sont plus susceptibles de nécessiter l'adaptation du code existant.Mises à jour deDans TypeScript 4.8, pour les projets avecactivé, TypeScript émet désormais correctement une erreur lorsqu'un paramètre de type non contraint est utilisé dans une position oùoune sont pas des valeurs légales. Cela inclut tout type qui s'attend à, objet, ou un type d'objet avec toutes les propriétés optionnelles.Un exemple simple peut être vu dans ce qui suit.Comme démontré ci-dessus, un code comme celui-ci présente un bogue potentiel - les valeursetpeuvent être indirectement transmises par ces paramètres de type non contraints à un code qui n'est pas censé observer ces valeurs.Ce comportement sera également visible dans les positions de type. En voici un exemple :Le code existant qui ne voulait pas gérer les élémentsetpeut être corrigé en propageant les contraintes appropriées.Une autre solution consisterait à vérifier l'existence deet d'au moment de l'exécution.Et si vous savez que, pour une raison quelconque, votre valeur générique ne peut pas être nulle ou indéfinie, vous pouvez simplement utiliser une assertion non nulle.L'orientation actuelle des décorateurs dans TC39 signifie que TypeScript devra gérer une rupture en termes de placement des décorateurs. Auparavant, TypeScript supposait que les décorateurs seraient toujours placés avant tous les mots-clés/modificateurs. Par exempleLes décorateurs tels qu'ils sont proposés actuellement ne supportent pas cette syntaxe. Au lieu de cela, le mot-clédoit précéder le décorateur.Malheureusement, les arbres de TypeScript sont concrets plutôt qu'abstraits, et notre architecture s'attend à ce que les champs des nœuds de l'arbre syntaxique soient entièrement ordonnés avant ou après les autres. Pour supporter à la fois les décorateurs existants et les décorateurs tels que proposés, TypeScript devra analyser et intercaler les modificateurs et les décorateurs.Pour ce faire, il expose un nouveau type alias appeléqui est un Modificateur ou un Décorateur.Les décorateurs sont maintenant placés dans le même champ que les modificateurs qui est maintenant unlorsqu'il est défini, et le champ entier est déprécié.Toutes les propriétés des décorateurs existants ont été marquées comme étant dépréciées et seront toujours indéfinies si elles sont lues. Le type a également été changé en indéfini afin que les outils existants sachent les gérer correctement.Pour éviter de nouveaux avertissements de dépréciation et d'autres problèmes, TypeScript expose désormais quatre nouvelles fonctions à utiliser à la place des propriétéset. Il existe des prédicats individuels pour tester si un nœud possède des modificateurs et des décorateurs de support, ainsi que des fonctions d'accès respectives pour les saisir.Comme exemple de la façon d'accéder aux modificateurs à partir d'un nœud, il est possible d'écrireIl est à noter que chaque appel àetpeut allouer un nouveau tableau.TypeScript autorisait auparavant les fichiers JavaScript à importer et exporter des entités déclarées avec un type, mais sans valeur, dans les déclarations d'importation et d'exportation. Ce comportement était incorrect, car les importations et exportations nommées pour des valeurs qui n'existent pas provoquent une erreur d'exécution sous les modules ECMAScript. Lorsqu'un fichier JavaScript est soumis à un contrôle de type sousou par le biais d'un commentaire, TypeScript émet désormais une erreur.Pour faire référence à un type provenant d'un autre module, il est possible plutôt qualifier directement l'importation.Comme mentionné ci-dessus, lesne modifient plus le type de résultats d'inférence dans les appels de fonction. Les renommages inutilisés dans lessont désormais des erreurs dans les signatures de type. La syntaxe d'annotation de type de TypeScript semble souvent pouvoir être utilisée pour déstructurer des valeurs. Par exemple, prenez la fonction suivante.Cette signature peut faire penser queprend évidemment un objet avec une propriétéde typeet une propriétéde type; cependant, la syntaxe de déstructuration de JavaScript prend ici le dessus.dit bien qu'il va prendre un objet avec une propriétéet, mais au lieu de spécifier un type pour eux, il dit juste qu'il renommeetenetrespectivement.Dans une construction de type pure, l'écriture de ce type de code est inutile et constitue généralement une erreur car les développeurs supposent généralement qu'ils écrivent une annotation de type. TypeScript 4.8 fait de ces annotations une erreur, sauf si elles sont référencées plus tard dans la signature. La façon correcte d'écrire la signature ci-dessus serait la suivante :Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?