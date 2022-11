interface Context { packageJSON : unknown ; } function tryGetPackageName ( context : Context ) { const packageJSON = context. packageJSON ; // Check to see if we have an object. if ( packageJSON && typeof packageJSON === "object" ) { // Check to see if it has a string name property. if ( "name" in packageJSON && typeof packageJSON. name === "string" ) { // ~~~~ // error! Property 'name' does not exist on type 'object. return packageJSON. name ; // ~~~~ // error! Property 'name' does not exist on type 'object. } } return undefined ; }