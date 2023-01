Code : Sélectionner tout npm install typescript @ beta

Décorateurs

Paramètres de type const

Prise en charge de plusieurs fichiers de configuration dans extends

Tous les enums sont des enums d'union

bundler --moduleResolution

Flags de personnalisation de la résolution

--verbatimModuleSyntax

Prise en charge de export type *

Support de @satisfies dans JSDoc

Support de @overload dans JSDoc

Passage des flags spécifiques à l'émission sous --build

Complétions exhaustives de switch/case

Optimisations de la vitesse, de la mémoire et de la taille des paquets

Décorateurs

class Person { name : string ; constructor ( name : string ) { this . name = name ; } greet ( ) { console. log ( `Hello, my name is ${this.name} .` ) ; } } const p = new Person ( "Ray" ) ; p. greet ( ) ;

greet

console. log

greet

class Person { name : string ; constructor ( name : string ) { this . name = name ; } greet ( ) { console. log ( "LOG: Entering method." ) ; console. log ( `Hello, my name is ${this.name} .` ) ; console. log ( "LOG: Exiting method." ) } }

loggedMethod

any

any

loggedMethod

originalMethod

enregistre un message "Entering..." (entrée) transmet this ainsi que tous ses arguments à la méthode originale enregistre un message "Exiting...", et renvoie ce que la méthode originale a retourné.

loggedMethod

greet

loggedMethod

greet

@ loggedMethod

loggedMethod

loggedMethod

#privé

statique

loggedMethod

loggedMethod

any

any [ ]

ClassMethodDecoratorContext

addInitializer

static

greet

this

greet

addInitializer

bind

bound

@ bound

@ loggedMethod

@ loggedMethod

@ loggedMethod

loggedMethod

loggedMethod

-- experimentalDecorators

-- experimentalDecorators

-- experimentalDecorators

-- emitDecoratorMetadata

export

loggedMethod

bound

loggedMethod

this

This

Args

Return

Paramètres de type const

names

string [ ]

getNamesExactly

as const

const

const

const

const

as const

Prise en charge de plusieurs fichiers de configuration dans extends

tsconfig. json

extends

compilerOptions

@ tsconfig / strictest

tsconfig. base . json

@ tsconfig / strictest

@ tsconfig / strictest

tsconfig. base . json

@ tsconfig / strictest

extends

strictNullChecks

noImplicitAny

tsconfig. json

Tous les enums sont des enums d'union

E. Foo

E. Bar

number

node16

nodenext

-- module

-- moduleResolution

node16 / nodenext

node

node

import

bundler -- moduleResolution

bundler

Flags de personnalisation de la résolution

bundler

-- allowImportingTsExtensions

. ts

. mts

. tsx

-- noEmit

-- emitDeclarationOnly

. ts

-- resolvePackageJsonExports

node_modules

true

node16

nodenext

bundler

-- moduleResolution

-- resolvePackageJsonImports

package . json

#

true

node16

nodenext

bundler

-- moduleResolution

{ nom de base du fichier } . d . { extension } . ts

-- allowArbitraryExtensions

app. css . d . ts

app. d . css . ts

require

app. css . js

-- moduleResolution node16 ou nodenext

-- customConditions

exports

package . json

tsconfig. json

exports

imports

package . json

my - condition

package . json

foo. mjs

node16

nodenext

bundler

-- moduleResolution

--verbatimModuleSyntaxe

Car

. / car

import "./car"

Code : Sélectionner tout export { Car } from "./car" ;

Car

class

type

interface

Car

type

type

type

type

-- importsNotUsedAsValues

type

-- preserveValueImports

-- isolatedModules

-- verbatimModuleSyntax

type

type

imports

exports

require

require

module . exports

-- module node16

-- verbatimModuleSyntax

-- importsNotUsedAsValues

-- preserveValueImports

Prise en charge de export type *

export * from "module"

export * as ns from "module"

Support de @satisfies dans JSDoc

satisfies

interface CompilerOptions { strict ?: boolean ; outDir ?: string ; // ... extends ?: string | string [ ] ; } declare function resolveConfig ( configPath : string ) : CompilerOptions ; let myCompilerOptions = { strict : true , outDir : "../lib" , // ... extends : [ "@tsconfig/strictest/tsconfig.json" , "../../../tsconfig.base.json" ] , } satisfies CompilerOptions ;

myCompilerOptions. extends

satisfies

CompilerOptions

extends

Code : Sélectionner tout let inheritedConfigs = myCompilerOptions. extends . map ( resolveConfig ) ;

/** @satisfies */

/** @satisfies */

myCompilerOptions

Support de @overload dans JSDoc

// Our overloads: function printValue ( str : string ) : void ; function printValue ( num : number , maxFractionDigits ?: number ) : void ; // Our implementation: function printValue ( value : string | number , maximumFractionDigits ?: number ) { if ( typeof value === "number" ) { const formatter = Intl. NumberFormat ( "en-US" , { maximumFractionDigits , } ) ; value = formatter. format ( value ) ; } console. log ( value ) ; }

printValue

string

number

number

@ overload

@ overload

Passage des flags spécifiques à Emit sous --build

-- declaration

-- emitDeclarationOnly

-- declarationMap

-- soureMap

-- inlineSourceMap

Code : Sélectionner tout tsc -- build - p . / my - project - dir

-- declaration

Code : Sélectionner tout tsc -- build - p . / my - project - dir -- declaration

Complétions exhaustives de switch/case

switch

case

Optimisations de la vitesse, de la mémoire et de la taille des paquets

Changements importants et dépréciations

number

>

<

<=

>=

number

+

enums

enums

enum

enum

enum

-- experimentalDecorators

key

string | symbol

undefined

key

inject

inject

key

-- target : ES3

-- out

-- noImplicitUseStrict

-- keyofStringsOnly

-- suppressExcessPropertyErrors

-- suppressImplicitAnyIndexErrors

-- noStrictGenericChecks

-- charset

-- importsNotUsedAsValues

-- preserveValueImports

prepend dans les références du projet

"ignoreDeprecations" : "5.0"

ignoreDeprecations

-- newLine

LF

-- forceConsistentCasingInFileNames

true

Bien que la version 5.0 comprenne des modifications de correction et des dépréciations pour les flags moins utilisés, nous pensons que la plupart des utilisateurs auront une expérience de mise à niveau similaire à celle des versions précédentes.Pour commencer à utiliser la version bêta, vous pouvez l'obtenir via NuGet, ou utiliser npm avec la commande suivante :Voici une liste rapide de toutes les nouveautés de TypeScript 5.0 !Les décorateurs sont une fonctionnalité ECMAScript à venir qui nous permet de personnaliser les classes et leurs membres de manière réutilisable.Considérons le code suivant :La méthodeest assez simple ici, mais imaginons qu'il s'agisse de quelque chose de plus compliqué - peut-être qu'elle fait de la logique asynchrone, qu'elle est récursive, qu'elle a des effets de bord, etc. Indépendamment du type de boue que vous imaginez, disons que vous ajoutez quelques appels àpour aider à déboguer la méthodeCe modèle est assez commun. Ce serait bien s'il y avait un moyen de le faire pour chaque méthode !C'est là que les décorateurs interviennent. Nous pouvons écrire une fonction appeléequi ressemble à ce qui suit :"C'est quoi le problème avec tous cess ? Qu'est-ce que c'est,Script ! ?"Soyez patient - nous gardons les choses simples pour l'instant afin de pouvoir nous concentrer sur ce que fait cette fonction. Remarquez queprend la méthode originale () et renvoie une fonction quiNous pouvons maintenant utiliserpour décorer la méthodeNous venons d'utilisercomme décorateur au-dessus de- et remarquez que nous l'avons écrit sous la forme. Lorsque nous avons fait cela, il a été appelé avec la cible de la méthode et un objet de contexte. Parce quea retourné une nouvelle fonction, cette fonction a remplacé la définition originale de greet.Nous ne l'avons pas encore mentionné, maisa été défini avec un deuxième paramètre. Il s'agit d'un "objet de contexte", qui contient des informations utiles sur la façon dont la méthode décorée a été déclarée - par exemple, s'il s'agit d'un membre, ou, ou encore le nom de la méthode. Réécrivonspour en tirer parti et afficher le nom de la méthode qui a été décorée.Nous utilisons maintenant le paramètre de contexte - et c'est la première chose dansqui a un type plus strict queet. TypeScript fournit un type appeléqui modélise l'objet de contexte que les décorateurs de méthodes prennent.Outre les métadonnées, l'objet de contexte pour les méthodes possède également une fonction très utile appelée. C'est un moyen de s'accrocher au début du constructeur (ou de l'initialisation de la classe elle-même si nous travaillons avec dess).Par exemple, en JavaScript, il est courant d'écrire quelque chose comme le modèle suivant :Alternativement,pourrait être déclaré comme une propriété initialisée avec une fonction arrow.Ce code est écrit pour s'assurer quen'est pas lié à nouveau siest appelé en tant que fonction autonome ou passé en tant que callback.Nous pouvons écrire un décorateur qui utilisepour appelerdans le constructeur à notre place.ne renvoie rien. Par conséquent, lorsqu'il décore une méthode, il ne touche pas à l'original. Au lieu de cela, il ajoutera une logique avant que tout autre champ ne soit initialisé.Remarquez que nous avons empilé deux décorateurs -et. Ces décorations s'exécutent dans un "ordre inverse". Autrement dit,décore la méthode originale greet, et @bound décore le résultat de. Dans cet exemple, cela n'a pas d'importance, mais cela pourrait en avoir si vos décorateurs ont des effets de bord ou s'ils attendent un certain ordre.Il convient également de noter que, si vous le préférez d'un point de vue stylistique, vous pouvez placer ces décorateurs sur la même ligne.Ce qui n'est peut-être pas évident, c'est que nous pouvons même créer des fonctions quides fonctions décoratrices. Cela permet de personnaliser légèrement le décorateur final. Si nous le voulions, nous aurions pu faire en sorte querenvoie un décorateur et personnaliser la façon dont il enregistre ses messages.Si nous faisions cela, nous devrions appeleravant de l'utiliser comme décorateur. Nous pourrions alors passer n'importe quel string comme préfixe pour les messages qui sont enregistrés dans la console.Les décorateurs ne sont pas seulement utilisables avec les méthodes ! Ils peuvent être utilisés sur les propriétés/champs, les getters, les setters et les auto-accesseurs. Les classes elles-mêmes peuvent être décorées pour des choses comme le sous-classement et l'enregistrement.Si vous utilisez TypeScript depuis un certain temps, vous savez peut-être qu'il prend en charge les décorateurs "expérimentaux" depuis des années. Bien que ces décorateurs expérimentaux aient été incroyablement utiles, ils ont modélisé une version beaucoup plus ancienne de la proposition de décorateurs, et ont toujours nécessité un flag de compilation opt-in appelé. Toute tentative d'utilisation des décorateurs dans TypeScript sans ce flag entraînait un message d'erreur.continuera à exister dans un avenir proche ; cependant, sans ce flag, les décorateurs seront désormais considérés comme une syntaxe valide pour tout nouveau code. En dehors de, ils seront vérifiés au niveau du type et émis différemment. Les règles de vérification de type et d'émission sont suffisamment différentes pour que, même si les décorateurs peuvent être écrits pour supporter à la fois l'ancien et le nouveau comportement des décorateurs, il est peu probable que les fonctions de décorateurs existantes le fassent.Cette nouvelle proposition de décorateurs n'est pas compatible avec, et elle n'autorise pas les paramètres de décoration. Les futures propositions de l'ECMAScript pourront peut-être aider à combler cette lacune.Une dernière remarque : pour l'instant, la proposition relative aux décorateurs exige qu'un décorateur de classe vienne après le mot-clés'il est présent.TypeScript appliquera cette restriction dans les fichiers JavaScript, mais ne le fera pas pour les fichiers TypeScript. Une partie de ceci est motivée par les utilisateurs existants - nous espérons fournir un chemin de migration légèrement plus facile entre nos décorateurs "expérimentaux" originaux et les décorateurs standardisés. En outre, de nombreux utilisateurs nous ont fait part de leur préférence pour le style original, et nous espérons pouvoir discuter de cette question en toute bonne foi lors des futures discussions sur les normes.Les exemples de décorateursetci-dessus sont intentionnellement simples et omettent beaucoup de détails sur les types.Le typage des décorateurs peut être assez complexe. Par exemple, une version bien typée du décorateurci-dessus pourrait ressembler à quelque chose comme ceci :Nous avons dû modéliser séparément le type de, les paramètres et le type de retour de la méthode originale, en utilisant les paramètres de typeetLa complexité exacte de la définition de vos fonctions décoratrices dépend de ce que vous voulez garantir. Gardez à l'esprit que vos décorateurs seront plus utilisés qu'ils ne sont écrits, donc une version bien typée sera généralement préférable - mais il y a clairement un compromis avec la lisibilité, donc essayez de garder les choses simples.Lorsqu'il déduit le type d'un objet, TypeScript choisit généralement un type qui est censé être général. Par exemple, dans ce cas, le type inféré deestHabituellement, l'intention est de permettre la mutation en aval.Cependant, en fonction de ce que fait exactementet de la manière dont elle est censée être utilisée, il peut souvent arriver qu'un type plus spécifique soit souhaité.Jusqu'à présent, les auteurs d'API devaient généralement recommander d'ajouterà certains endroits pour obtenir l'inférence souhaitée :Cela peut être fastidieux et facile à oublier. Dans TypeScript 5.0, vous pouvez désormais ajouter un modificateurà une déclaration de paramètre de type pour que l'inférence de typesoit la valeur par défaut :Notez que le modificateurnepas les valeurs mutables et n'exige pas de contraintes immuables. L'utilisation d'une contrainte de type mutable peut donner des résultats surprenants. Par exemple :Ici, le candidat inféré pourest, et un tableaune peut pas être utilisé là où un tableau mutable est nécessaire. Dans ce cas, l'inférence est ramenée à la contrainte, la chaîne est traitée comme un, et l'appel se déroule toujours avec succès.Une meilleure définition de cette fonction devrait utiliserDe même, n'oubliez pas que le modificateurn'affecte que l'inférence des expressions d'objets, de tableaux et de primitives qui ont été écrites dans l'appel, donc les arguments qui ne seraient pas (ou ne pourraient pas) être modifiés avecne verront pas de changement de comportement :Lorsque vous gérez plusieurs projets, il peut être utile de disposer d'un fichier de configuration "base" à partir duquel les autres fichierspeuvent s'étendre. C'est pourquoi TypeScript prend en charge un champpour copier les champs deCependant, il existe des scénarios dans lesquels vous pourriez vouloir étendre à partir de plusieurs fichiers de configuration. Par exemple, imaginez que vous utilisez un fichier de configuration de base TypeScript fourni par npm. Si vous souhaitez que tous vos projets utilisent également les options du paquetsur npm, il existe une solution simple : faites en sorte queétendeCela fonctionne jusqu'à un certain point. Si vous avez des projets qui ne veulent pas utiliser, ils doivent soit désactiver manuellement les options, soit créer une version séparée dequi ne s'étend pas à partir dePour plus de souplesse, Typescript 5.0 permet désormais au champde prendre plusieurs entrées. Par exemple, dans ce fichier de configuration :Écrire ceci revient à étendre directement c, où c étend b, et b étend a. Si l'un des champs est " en conflit ", la dernière entrée l'emporte.Ainsi, dans l'exemple suivant,etsont tous deux activés dans le fichierfinal.À titre d'exemple, nous pouvons réécrire notre exemple original de la manière suivante.Lorsque TypeScript a initialement introduit les enums, ils n'étaient rien de plus qu'un ensemble de constantes numériques avec le même type.La seule chose spéciale à propos deetétait qu'ils étaient affectables à tout ce qui attendait le type E. En dehors de cela, ils étaient à peu près juste dess.Ce n'est que lorsque TypeScript 2.0 a introduit les types littéraux d'enum que les enums sont devenus un peu plus spéciaux. Les types littéraux d'enum donnent à chaque membre de l'enum son propre type, et transforment l'enum elle-même en une union du type de chaque membre. Ils nous permettent également de nous référer uniquement à un sous-ensemble de types d'une enum, et de réduire ces types.Le fait de donner à chaque membre d'une enum son propre type posait un problème : ces types étaient en partie associés à la valeur réelle du membre. Dans certains cas, il n'est pas possible de calculer cette valeur - par exemple, un membre d'une énumération peut être initialisé par un appel de fonction.Chaque fois que TypeScript rencontrait ces problèmes, il faisait discrètement demi-tour et utilisait l'ancienne stratégie d'enum. Cela signifiait renoncer à tous les avantages des unions et des types littéraux.TypeScript 5.0 parvient à transformer tous les enums en unions d'enums en créant un type unique pour chaque membre calculé. Cela signifie que tous les enums peuvent désormais être réduits et que leurs membres sont également référencés en tant que types.TypeScript 4.7 a introduit les optionsetpour ses optionset. L'intention de ces options était de mieux modéliser les règles de recherche précises pour les modules ECMAScript dans Node.js ; cependant, ce mode a de nombreuses restrictions que les autres outils n'appliquent pas vraiment.Par exemple, dans un module ECMAScript de Node.js, toute importation relative doit inclure une extension de fichier.Il y a certaines raisons à cela dans Node.js et dans le navigateur - cela accélère la recherche de fichiers et fonctionne mieux pour les serveurs de fichiers naïfs. Mais pour de nombreux développeurs utilisant des outils comme les bundlers, les optionsétaient encombrantes car les bundlers n'ont pas la plupart de ces restrictions. D'une certaine manière, le mode de résolution deétait meilleur pour quiconque utilise un bundler.Mais d'une certaine manière, le mode de résolution original deétait déjà dépassé. La plupart des bundlers modernes utilisent une fusion du module ECMAScript et des règles de recherche CommonJS dans Node.js. Par exemple, les importations sans extension fonctionnent très bien comme dans CommonJS, mais lorsqu'on consulte les conditions d'exportation d'un paquet, on préfère une condition d'comme dans un fichier ECMAScript.Pour modéliser le fonctionnement des bundlers, TypeScript introduit désormais une nouvelle stratégie : leSi vous utilisez un bundler moderne comme Vite, esbuild, swc, Webpack, Parcel, et d'autres qui mettent en œuvre une stratégie de recherche hybride, la nouvelle optiondevrait vous convenir.Les outils JavaScript peuvent désormais modéliser des règles de résolution "hybrides", comme dans le modeque nous avons décrit ci-dessus. Parce que les outils peuvent différer légèrement dans leur support, TypeScript 5.0 fournit des moyens d'activer ou de désactiver quelques fonctionnalités qui peuvent ou non fonctionner avec votre configuration.permet aux fichiers TypeScript de s'importer mutuellement avec une extension spécifique à TypeScript commeouCe flag n'est autorisé que lorsqueouest activé, car ces chemins d'importation ne seraient pas résolvables au moment de l'exécution dans les fichiers de sortie JavaScript. On s'attend ici à ce que votre résolveur (par exemple votre bundler, un runtime ou un autre outil) fasse fonctionner ces importations entre fichiersforce TypeScript à consulter le champ exports des fichiers package.json s'il lit un package dansCette option a la valeurpar défaut sous les options, etpourforce TypeScript à consulter le champ imports des fichierslorsqu'il effectue une recherche qui commence parà partir d'un fichier dont le répertoire ancêtre contient un package.json.Cette option a la valeurpar défaut sous les options, etpourDans TypeScript 5.0, lorsqu'un chemin d'importation se termine par une extension qui n'est pas une extension de fichier JavaScript ou TypeScript connue, le compilateur recherche un fichier de déclaration pour ce chemin sous la forme. Par exemple, si vous utilisez un chargeur CSS dans un projet bundler, vous pouvez souhaiter écrire (ou générer) des fichiers de déclaration pour ces feuilles de style :Par défaut, cette importation génère une erreur pour vous informer que TypeScript ne comprend pas ce type de fichier et que votre moteur d'exécution peut ne pas prendre en charge son importation. Mais si vous avez configuré votre runtime ou bundler pour le gérer, vous pouvez supprimer l'erreur avec la nouvelle option de compilationNotez qu'historiquement, un effet similaire a souvent pu être obtenu en ajoutant un fichier de déclaration nomméau lieu de- cependant, cela a juste fonctionné à travers les règles de résolutionde Node pour CommonJS. Strictement parlant, le premier est interprété comme un fichier de déclaration pour un fichier JavaScript nommé. Comme les importations de fichiers relatifs doivent inclure des extensions dans le support ESM de Node, TypeScript commettrait une erreur sur notre exemple dans un fichier ESM sousprend une liste de conditions supplémentaires qui devraient réussir lorsque TypeScript résout à partir d'un champ [] ou imports d'un. Ces conditions sont ajoutées aux conditions existantes qu'un résolveur utilisera par défaut.Par exemple, lorsque ce champ est défini dans uncomme suit :Chaque fois qu'un champouest référencé dans, TypeScript prendra en compte les conditions appeléesAinsi, lors de l'importation à partir d'un paquet avec lesuivantTypeScript va essayer de rechercher les fichiers correspondant àCe champ n'est valide que sous les options, etpourPar défaut, TypeScript fait quelque chose appelée. Fondamentalement, si vous écrivez quelque chose commeTypeScript détecte que vous utilisez une importation uniquement pour les types et abandonne l'importation en entier. Votre sortie JavaScript pourrait ressembler à quelque chose comme ceci :La plupart du temps, c'est une bonne chose, car sin'est pas une valeur exportée de, nous obtiendrons une erreur d'exécution.Mais cela ajoute une couche de complexité pour certains cas limites. Par exemple, remarquez qu'il n'y a pas d'instruction comme; - l'importation a été entièrement abandonnée. Cela fait réellement une différence pour les modules qui ont des effets de bord ou non.La stratégie d'émission de TypeScript pour JavaScript présente également quelques autres couches de complexité - l'élision d'importation n'est pas toujours uniquement déterminée par la manière dont une importation est utilisée - elle consulte souvent la manière dont une valeur est également déclarée. Il n'est donc pas toujours évident de savoir si un code comme le suivantdoit être préservé ou abandonné. Siest déclaré avec quelque chose comme, alors il peut être préservé dans le fichier JavaScript résultant. Mais si Car est uniquement déclaré comme unalias ou une, le fichier JavaScript ne doit pas exporterdu tout.Alors que TypeScript pourrait être en mesure de prendre ces décisions d'émission basées sur des informations provenant de plusieurs fichiers, tous les compilateurs ne le peuvent pas.Le modificateursur les importations et les exportations aide un peu à résoudre ces situations. Nous pouvons rendre explicite le fait qu'une importation ou une exportation est uniquement utilisée pour l'analyse de type, et peut être abandonnée entièrement dans les fichiers JavaScript en utilisant le modificateurLes modificateursne sont pas tout à fait utiles en eux-mêmes - par défaut, l'élision de module laissera toujours tomber les importations, et rien ne vous oblige à faire la distinction entre les importations et les exportationset ordinaires. TypeScript dispose donc de l'indicateurpour s'assurer que vous utilisez le modificateurpour empêcher certains comportements d'élision de module, etpour s'assurer que votre code TypeScript fonctionne sur différents compilateurs. Malheureusement, il est difficile de comprendre les détails de ces trois flags, et il existe encore quelques cas limites avec des comportements inattendus.TypeScript 5.0 introduit une nouvelle option appeléepour simplifier la situation. Les règles sont beaucoup plus simples - toutes les importations ou exportations sans un modificateursont laissées en place. Tout ce qui utilise le modificateurest entièrement abandonné.Avec cette nouvelle option, ce que vous voyez est ce que vous obtenez.Cela a cependant quelques implications lorsqu'il s'agit de l'interopérabilité des modules. Avec ce drapeau, lesetECMAScript ne seront pas réécrites par des appelslorsque vos paramètres ou votre extension de fichier impliquent un système de module différent. Au lieu de cela, vous obtiendrez une erreur. Si vous devez émettre du code qui utiliseet, vous devrez utiliser la syntaxe de module de TypeScript qui est antérieure à ES2015 :Bien qu'il s'agisse d'une limitation, cela permet de rendre certains problèmes plus évidents. Par exemple, il est très courant d'oublier de définir le champ type dans package.json sous. Par conséquent, les développeurs commencent à écrire des modules CommonJS au lieu de modules ES sans s'en rendre compte, ce qui donne des règles de recherche et des résultats JavaScript surprenants. Ce nouveau flag garantit que vous êtes intentionnel quant au type de fichier que vous utilisez car la syntaxe est intentionnellement différente.Parce quefournit une histoire plus cohérente queet, ces deux flags existants sont dépréciés en sa faveur.Lorsque TypeScript 3.8 a introduit les importations de type uniquement, la nouvelle syntaxe n'était pas autorisée sur les réexportationsou. TypeScript 5.0 ajoute la prise en charge de ces deux formes :TypeScript 4.9 a introduit l'opérateur. Il s'assure que le type d'une expression est compatible, sans affecter le type lui-même. Par exemple, prenons le code suivant :Ici, TypeScript sait quea été déclaré avec un tableau - parce que tandis quea validé le type de notre objet, il ne l'a pas carrément changé enet perdu l'information. Donc si nous voulons mapper sur, c'est très bien.Ceci était utile pour les utilisateurs de TypeScript, mais beaucoup de gens utilisent TypeScript pour vérifier le type de leur code JavaScript en utilisant les annotations JSDoc. C'est pourquoi TypeScript 5.0 prend en charge une nouvelle balise JSDoc appelée @satisfies qui fait exactement la même chose.permet de détecter les incompatibilités de type :Mais elle préservera le type original de nos expressions, ce qui nous permettra d'utiliser nos valeurs de manière plus précise plus tard dans notre code.peut également être utilisé en ligne sur toute expression entre parenthèses. Nous aurions pu écrirecomme ceci :Pourquoi ? Eh bien, cela a généralement plus de sens lorsque vous vous trouvez plus en profondeur dans un autre code, comme un appel de fonction.En TypeScript, vous pouvez spécifier des surcharges pour une fonction. Les surcharges nous donnent un moyen de dire qu'une fonction peut être appelée avec différents arguments, et éventuellement retourner différents résultats. Elles peuvent restreindre la façon dont les callers peuvent effectivement utiliser nos fonctions, et affiner les résultats qu'ils obtiendront en retour.Ici, nous avons dit queprend soit unsoit uncomme premier argument. Si elle prend un, elle peut prendre un deuxième argument pour déterminer le nombre de chiffres fractionnaires que nous pouvons imprimer.TypeScript 5.0 permet désormais à JSDoc de déclarer des surcharges avec une nouvelle balise. Chaque commentaire JSDoc avec une baliseest traité comme une surcharge distincte pour la déclaration de fonction suivante.Maintenant, indépendamment du fait que nous écrivons dans un fichier TypeScript ou JavaScript, TypeScript peut nous indiquer si nous avons appelé nos fonctions de manière incorrecte.TypeScript permet maintenant de passer les flags suivants sous le mode --buildIl est ainsi beaucoup plus facile de personnaliser certaines parties d'un build lorsque les builds de développement et de production sont différents.Par exemple, la version de développement d'une bibliothèque peut ne pas avoir besoin de produire des fichiers de déclaration, alors que la version de production en aura besoin. Un projet peut configurer l'émission de déclarations pour qu'elle soit désactivée par défaut et simplement construite avec l'optionUne fois que vous avez fini d'itérer dans la boucle interne, un build de "production" peut simplement passer le flagLors de l'écriture d'une déclaration, TypeScript détecte maintenant si la valeur vérifiée a un type littéral. Si c'est le cas, il offrira une complétion qui échafaude chaquenon couvert.TypeScript 5.0 contient beaucoup de changements puissants à travers notre structure de code, nos structures de données, et les implémentations algorithmiques. Ce que tout cela signifie, c'est que l'ensemble de votre expérience devrait être plus rapide - pas seulement l'exécution de TypeScript, mais même son installation.Voici quelques gains intéressants en termes de vitesse et de taille que nous avons été en mesure de capturer par rapport à TypeScript 4.9.En d'autres termes, nous avons constaté que TypeScript 5.0 Beta prend seulement 81% du temps qu'il faut à TypeScript 4.9 pour un build VS Code.Comment ? Il y a quelques améliorations notables sur lesquelles nous aimerions donner plus de détails à l'avenir. Mais nous ne vous ferons pas attendre pour ce billet de blog.Tout d'abord, nous avons récemment fait migrer TypeScript des espaces de noms vers les modules, ce qui nous permet de tirer parti d'un outil de build moderne capable d'effectuer des optimisations comme le scope hoisting. L'utilisation de cet outil, la révision de notre stratégie d'empaquetage et la suppression de certains codes obsolètes ont permis de réduire d'environ 26,5 Mo la taille des paquets de TypeScript 4.9, qui était de 63,8 Mo. Cela nous a également apporté une accélération notable grâce aux appels de fonctions directs.TypeScript a également ajouté plus d'uniformité aux types d'objets internes dans le compilateur, tout en réduisant également certains types d'objets. Cela a permis de réduire les sites d'utilisation polymorphique et mégamorphique, tout en compensant une partie de l'empreinte mémoire qui en découlait.Nous avons également effectué une mise en cache lors de la sérialisation des informations en chaînes de caractères. L'affichage des types, qui peut se produire dans le cadre de rapports d'erreurs, de déclarations émises, de complétions de code, et plus encore, peut finir par être assez coûteux. TypeScript met maintenant en cache certaines machines couramment utilisées pour les réutiliser dans ces opérations.Dans l'ensemble, nous nous attendons à ce que la plupart des bases de code devraient voir des améliorations de vitesse de TypeScript 5.0, et nous avons toujours été en mesure de reproduire des gains entre 10 % et 20 %. Bien sûr, cela dépendra du matériel et des caractéristiques de la base de code, mais nous vous encourageons à l'essayer sur votre base de code dès aujourd'hui !TypeScript vise maintenant ECMAScript 2018. Pour les utilisateurs de Node, cela signifie que la version minimale requise est au moins Node.js 10 et plus.Les modifications apportées à la façon dont les types pour le DOM sont générés peuvent avoir un impact sur le code existant. Notamment, certaines propriétés ont été converties du typeen type littéral numérique, et les propriétés et méthodes de gestion des événements couper, copier et coller ont été déplacées entre les interfaces.Dans TypeScript 5.0, nous sommes passés aux modules, nous avons supprimé certaines interfaces inutiles et nous avons apporté quelques améliorations en matière de correction.Certaines opérations dans TypeScript vous avertissent déjà si vous écrivez du code susceptible de provoquer une coercition implicite entre une chaîne et un nombre :Dans la version 5.0, cela sera également appliqué aux opérateurs relationnelsetPour permettre cette coercition, vous pouvez explicitement transformer l'opérande enen utilisantDepuis la première version de TypeScript, il existe des bizarreries de longue date concernant les. Dans la version 5.0, nous avons résolu certains de ces problèmes et réduit le nombre de concepts nécessaires pour comprendre les différents types d'que vous pouvez déclarer.Il y a deux nouvelles erreurs principales que vous pourriez voir dans ce cadre. La première est que l'affectation d'un littéral hors domaine à un type d'donnera lieu à l'erreur à laquelle on peut s'attendre :L'autre problème est que la déclaration de certains types de formes d'indirecte mixte chaîne/nombre créerait, à tort, uneentièrement numérique :TypeScript 5.0 rend la vérification de type plus précise pour les décorateurs sous. Un endroit où cela devient apparent est l'utilisation d'un décorateur sur un paramètre de constructeur.Cet appel échouera parce queattend une, mais les paramètres du constructeur reçoivent une clé. La solution correcte consiste à changer le type dedans. Une solution de contournement raisonnable si vous utilisez une bibliothèque qui ne peut pas être mise à jour est de wrapperdans une fonction décorateur plus sûre en termes de type, et d'utiliser une assertion de type surDans TypeScript 5.0, nous avons supprimé les paramètres et valeurs de paramètres suivants :Ces configurations resteront autorisées jusqu'à TypeScript 5.5, date à laquelle elles seront entièrement supprimées. Toutefois, vous recevrez un avertissement si vous utilisez ces paramètres. Dans TypeScript 5.0, ainsi que dans les futures versions 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4, vous pouvez spécifierpour faire taire ces avertissements. Nous publierons prochainement un patch 4.9 permettant de spécifierpour faciliter les mises à jour. En dehors des dépréciations, nous avons modifié certains paramètres pour améliorer le comportement multiplateforme de TypeScript., qui contrôle les fins de ligne émises dans les fichiers JavaScript, était auparavant déduit en fonction du système d'exploitation actuel s'il n'était pas spécifié. Nous pensons que les builds doivent être aussi déterministes que possible, et le Bloc-notes de Windows prend en charge les fins de ligne avec saut de ligne, donc le nouveau paramètre par défaut est. L'ancien comportement d'inférence spécifique au système d'exploitation n'est plus disponible., qui s'assurait que toutes les références au même nom de fichier dans un projet s'accordaient sur le casing, a maintenant la valeur par défaut. Cela peut aider à attraper des problèmes de différences avec du code écrit sur des systèmes de fichiers insensibles à la casse.Source : Microsoft Avez-vous testé la dernière version de TypeScript ? Qu'en pensez-vous ?