{

"compilerOptions"

:

{

"types"

:

[

"node"

,

"mocha"

]

,

"typeRoots"

:

[

// Keep whatever you had around before.

"./some-custom-types/"

,

// You might need your local 'node_modules/@types'.

"./node_modules/@types"

,

// You might also need to specify a shared 'node_modules/@types'

// if you're using a "monorepo" layout.

"../../node_modules/@types"

,

]

}

}