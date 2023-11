null

Code : Sélectionner tout npm install - D typescript

Quelles sont les nouveautés depuis la bêta et la RC ?

Attributs d'importation

// We only want this to be interpreted as JSON, // not a runnable/malicious JavaScript file with a `.json` extension. import obj from "./something.json" with { type : "json" } ;

// TypeScript is fine with this. // But your browser? Probably not. import * as foo from "./foo.js" with { type : "fluffy bunny" } ;

import ( )

const obj = await import ( "./something.json" , { with : { type : "json" } } ) ;

ImportCallOptions

with

with

assert

assert

with

Support stable resolution-mode dans les types d'importation

resolution - mode

/// <reference types="..." />

import

require

/// <reference types="pkg" resolution-mode="require" /> // or /// <reference types="pkg" resolution-mode="import" />

resolution - mode

type import

// Resolve `pkg` as if we were importing with a `require()` import type { TypeFromRequire } from "pkg" with { "resolution-mode" : "require" } ; // Resolve `pkg` as if we were importing with an `import` import type { TypeFromImport } from "pkg" with { "resolution-mode" : "import" } ; export interface MergedType extends TypeFromRequire , TypeFromImport { }

import ( )

export type TypeFromRequire = import ( "pkg" , { with : { "resolution-mode" : "require" } } ) . TypeFromRequire ; export type TypeFromImport = import ( "pkg" , { with : { "resolution-mode" : "import" } } ) . TypeFromImport ; export interface MergedType extends TypeFromRequire , TypeFromImport { }

Support de resolution-mode dans tous les modes du module

resolution - mode

moduleResolution

node16

nodenext

resolution - mode

moduleResolution

bundler

node10

classic

Rétrécissement dans un switch (true)

case

switch ( true )

function f ( x : unknown ) { switch ( true ) { case typeof x === "string" : // 'x' is a 'string' here console. log ( x. toUpperCase ( ) ) ; // falls through... case Array . isArray ( x ) : // 'x' is a 'string | any[]' here. console. log ( x. length ) ; // falls through... default : // 'x' is 'unknown' here. // ... } }

Rétrécissement sur des comparaisons avec des booléens

true

false

interface A { a : string ; } interface B { b : string ; } type MyType = A | B ; function isA ( x : MyType ) : x is A { return "a" in x ; } function someFn ( x : MyType ) { if ( isA ( x ) === true ) { console. log ( x. a ) ; // works! } }

Rétrécissement de instanceof avec Symbol.hasInstance

instanceof

instanceof

Symbol. hasInstance

class Weirdo { static [ Symbol. hasInstance ] ( testedValue ) { // wait, what? return testedValue === undefined ; } } // false console. log ( new Thing ( ) instanceof Weirdo ) ; // true console. log ( undefined instanceof Weirdo ) ;

instanceof

[ Symbol. hasInstance ]

instanceof

interface PointLike { x : number ; y : number ; } class Point implements PointLike { x : number ; y : number ; constructor ( x : number , y : number ) { this . x = x ; this . y = y ; } distanceFromOrigin ( ) { return Math . sqrt ( this . x ** 2 + this . y ** 2 ) ; } static [ Symbol. hasInstance ] ( val : unknown ) : val is PointLike { return !! val && typeof val === "object" && "x" in val && "y" in val && typeof val. x === "number" && typeof val. y === "number" ; } } function f ( value : unknown ) { if ( value instanceof Point ) { // Can access both of these - correct! value. x ; value. y ; // Can't access this - we have a 'PointLike', // but we don't *actually* have a 'Point'. value. distanceFromOrigin ( ) ; } }

Point

[ Symbol. hasInstance ]

PointLike

f

value

PointLike

instanceof

Point

distanceFromOrigin

Vérification des accès à la propriété super sur les champs d'instance

super

class Base { someMethod ( ) { console. log ( "Base method called!" ) ; } } class Derived extends Base { someMethod ( ) { console. log ( "Derived method called!" ) ; super . someMethod ( ) ; } } new Derived ( ) . someMethod ( ) ; // Prints: // Derived method called! // Base method called!

this . someMethod ( )

class Base { someMethod ( ) { console. log ( "someMethod called!" ) ; } } class Derived extends Base { someOtherMethod ( ) { // These act identically. this . someMethod ( ) ; super . someMethod ( ) ; } } new Derived ( ) . someOtherMethod ( ) ; // Prints: // someMethod called! // someMethod called!

super

super . someMethod ( )

someMethod

class Base { someMethod = ( ) => { console. log ( "someMethod called!" ) ; } } class Derived extends Base { someOtherMethod ( ) { super . someMethod ( ) ; } } new Derived ( ) . someOtherMethod ( ) ; // * // Doesn't work because 'super.someMethod' is 'undefined'.

super

Indices d'incrustation interactifs pour les types

Paramètres pour privilégier les auto-importations type

type

Person

Code : Sélectionner tout export let p : Person

Person

import { Person } from "./types" ; export let p : Person

verbatimModuleSyntax

type

import { type Person } from "./types" ; export let p : Person

type

typescript. preferences . preferTypeOnlyAutoImports

Optimisations en sautant l'analyse JSDoc

tsc

-- watch

JSDocParsingMode

Optimisations par comparaison d'intersections non normalisées

A & ( B | C )

( A & B ) | ( A & C )

SomeType & ( Type1 | Type2 | ... | Type99999NINE )

SomeType

( SomeType & Type1 ) | ( SomeType & Type2 ) | ... ... | ( SomeType & Type99999NINE )

Consolidation entre tsserverlibrary.js et typescript.js

tsserverlibrary. js

typescript. js

tsserverlibrary. js

ProjectService

typescript. js

tsserverlibrary. js

tsserverlibrary. js

typescript. js

Changements importants et améliorations de la correction

super .

Quelles sont les prochaines étapes ?

Si vous ne connaissez pas TypeScript, il s'agit d'un langage qui ajoute la syntaxe de type à JavaScript pour apporter la vérification de type. Le contrôle de type permet de détecter toutes sortes de problèmes, comme les fautes de frappe et l'oubli de la vérification de la présence deet de. Mais les types vont bien au-delà de la vérification de type - les mêmes analyses du vérificateur de type de TypeScript sont utilisées pour des outils d'édition riches comme l'auto-complétion, la navigation dans le code et les refactorisations. En fait, si vous avez écrit du JavaScript dans des éditeurs tels que Visual Studio ou VS Code, cette expérience est alimentée par TypeScript !Pour commencer à utiliser TypeScript, vous pouvez l'obtenir via NuGet, ou via npm avec la commande suivante :Depuis la sortie de la version candidate, aucun changement majeur n'a eu lieu.Depuis la sortie de la version bêta, une option a été ajoutée pour privilégier les auto-importations de type uniquement lorsque c'est possible.La version bêta permettait d'utiliser le mode de résolution pour tous les paramètres de résolution des modules, mais ne le documentait pas.TypeScript 5.3 prend en charge les dernières mises à jour de la proposition relative aux attributs d'importation.L'un des cas d'utilisation des attributs d'importation est de fournir des informations sur le format attendu d'un module au moteur d'exécution.Le contenu de ces attributs n'est pas vérifié par TypeScript car ils sont spécifiques à l'hôte, et sont simplement laissés tels quels afin que les navigateurs et les runtimes puissent les gérer (et éventuellement commettre des erreurs).Les appels dynamiquespeuvent également utiliser les attributs d'importation par le biais d'un second argument.Le type attendu de ce second argument est défini par un type appelé, qui par défaut attend simplement une propriété appeléeNotez que les attributs d'importation sont une évolution d'une proposition antérieure appelée "assertions d'importation", qui a été mise en œuvre dans TypeScript 4.5. La différence la plus évidente est l'utilisation du mot-cléau lieu du mot-clé. Mais la différence la moins visible est que les moteurs d'exécution sont désormais libres d'utiliser les attributs pour guider la résolution et l'interprétation des chemins d'importation, alors que les assertions d'importation ne pouvaient affirmer certaines caractéristiques qu'après le chargement d'un module.Au fil du temps, TypeScript abandonnera l'ancienne syntaxe des assertions d'importation au profit de la syntaxe proposée pour les attributs d'importation. Le code existant utilisantdevrait migrer vers le mot-clé. Le nouveau code qui a besoin d'un attribut d'importation devrait utiliser exclusivement with.Dans TypeScript 4.7, TypeScript a ajouté le support d'un attributdanspour contrôler si un spécificateur doit être résolu via la sémantiqueouUn champ correspondant a également été ajouté aux assertions d'importation sur les importations de type uniquement ; cependant, il n'était pris en charge que dans les versions nocturnes de TypeScript. Le raisonnement était que dans l'esprit, les assertions d'importation n'étaient pas destinées à guider la résolution des modules. Cette fonctionnalité a donc été livrée à titre expérimental en mode "nightly only" afin d'obtenir davantage de retours.Mais étant donné que les attributs d'importation peuvent guider la résolution, et que des cas d'utilisation raisonnables ont été observés, TypeScript 5.3 prend désormais en charge l'attributpourCes attributs d'importation peuvent également être utilisés sur les typesAuparavant, l'utilisation den'était autorisée que pour les optionset. Pour faciliter la recherche de modules spécifiques à des fins de type,fonctionne désormais de manière appropriée dans toutes les autres optionstelles que, et ne provoque tout simplement pas d'erreur sousTypeScript 5.3 peut maintenant effectuer un rétrécissement basé sur des conditions dans chaque clauseà l'intérieur d'unIl peut arriver que vous ayez à effectuer une comparaison directe avecoudans une condition. Il s'agit généralement de comparaisons non nécessaires, mais vous pouvez les préférer pour des raisons de style ou pour éviter certains problèmes liés à la véracité de JavaScript. Quoi qu'il en soit, TypeScript ne reconnaissait pas ces formes lorsqu'il procédait à un rétrécissement.TypeScript 5.3 se met désormais au diapason et comprend ces expressions lors du rétrécissement des variables.Une caractéristique légèrement ésotérique de JavaScript est qu'il est possible d'outrepasser le comportement de l'opérateur. Pour ce faire, la valeur à droite de l'opérateurdoit avoir une méthode spécifique nommée parPour mieux modéliser ce comportement dans, TypeScript vérifie maintenant si une telle méthodeexiste et est déclarée comme une fonction de prédicat de type. Si c'est le cas, la valeur testée à gauche de l'opérateursera restreinte de manière appropriée par ce prédicat de type.Comme vous pouvez le voir dans cet exemple,définit sa propre méthode. Elle agit en fait comme une protection de type personnalisée sur un type distinct appelé. Dans la fonction, il a été possible de réduire la valeurà unavec, mais pas à un. Cela signifie qu'il est possible d'accéder aux propriétés x et y, mais pas à la méthodeEn JavaScript, il est possible d'accéder à une déclaration dans une classe de base grâce au mot-cléCela diffère de l'écriture de quelque chose comme, puisque cela pourrait invoquer une méthode surchargée. Il s'agit d'une distinction subtile, rendue encore plus subtile par le fait que les deux peuvent souvent être interchangeables si une déclaration n'est jamais surchargée.Le problème de leur interchangeabilité est quene fonctionne que sur les membres déclarés dans le prototype - pas sur les propriétés d'instance. Cela signifie que si vous écrivez, mais queest défini comme un champ, vous obtiendrez une erreur d'exécution.TypeScript 5.3 inspecte désormais de plus près les appels de la propriété accesses/method depour voir s'ils correspondent à des champs de classe. Si c'est le cas, une erreur de vérification de type se produit.Les indices d'incrustation de TypeScript permettent désormais de sauter à la définition des types ! Cela facilite la navigation dans votre code.Auparavant, lorsque TypeScript générait des auto-importations pour quelque chose dans une position de, il ajoutait un modificateur de type basé sur vos paramètres. Par exemple, lors de l'obtention d'un auto-import surdans ce qui suit :l'expérience d'édition de TypeScript ajoutait généralement un import pouren tant que :et sous certains paramètres comme, il ajouterait le modificateurCependant, il se peut que votre base de code ne soit pas en mesure d'utiliser certaines de ces options, ou que vous ayez simplement une préférence pour les importationsexplicites lorsque c'est possible.Grâce à une modification récente, TypeScript permet désormais de faire de cette option une option spécifique à l'éditeur. Dans Visual Studio Code, vous pouvez l'activer dans l'interface utilisateur sous "TypeScript > Preferences : Prefer Type Only Auto Imports", ou comme l'option de configuration JSONLors de l'exécution de TypeScript via, le compilateur évitera désormais d'analyser JSDoc. Cela réduit le temps d'analyse en soi, mais réduit également l'utilisation de la mémoire pour stocker les commentaires ainsi que le temps passé dans le garbage collection. Dans l'ensemble, vous devriez voir des compilations légèrement plus rapides et un retour d'information plus rapide en modePuisque tous les outils utilisant TypeScript n'auront pas besoin de stocker JSDoc (par exemple, typescript-eslint et Prettier), cette stratégie d'analyse a été intégrée à l'API elle-même. Cela peut permettre à ces outils de bénéficier des mêmes améliorations en termes de mémoire et de vitesse que celles qui ont été apportées au compilateur TypeScript. Les nouvelles options pour la stratégie d'analyse des commentaires sont décrites dansEn TypeScript, les unions et les intersections suivent toujours une forme spécifique, où les intersections ne peuvent pas contenir de types d'union. Cela signifie que lorsque nous créons une intersection sur une union comme, cette intersection sera normalisée en. Cependant, dans certains cas, le système de types conservera la forme originale à des fins d'affichage.Il s'avère que la forme originale peut être utilisée pour des comparaisons rapides et astucieuses entre les types.Par exemple, disons que nous avonset que nous voulons voir s'il est assignable à. Rappelons que nous n'avons pas vraiment d'intersection comme type source - nous avons une union qui ressemble à. Lorsqu'on vérifie si une union est assignable à un type cible, on doit vérifier si chaque membre de l'union est assignable au type cible, ce qui peut être très lent.Dans TypeScript 5.3, un coup d'œil est donné à la forme d'intersection originale qui avait été mise de côté. Lorsque les types sont comparés, une vérification rapide est effectuée pour voir si la cible existe dans l'un des constituants de l'intersection source.TypeScript est livré avec deux fichiers de bibliothèque :et. Certaines API ne sont disponibles que dans(comme l'API), ce qui peut être utile à certains importateurs. Cependant, les deux paquets sont distincts et se chevauchent beaucoup, dupliquant le code dans le paquet. De plus, il peut être difficile d'utiliser systématiquement l'un plutôt que l'autre en raison des importations automatiques ou de la mémoire musculaire. Il est beaucoup trop facile de charger accidentellement les deux modules, et le code peut ne pas fonctionner correctement sur une instance différente de l'API. Même s'il fonctionne, le chargement d'un second bundle augmente l'utilisation des ressources.Dans ces conditions, il a été décidé de consolider les deux modules.contient désormais ce quecontenait auparavant, etré-exporte simplement. En comparant l'avant/après de cette consolidation, la réduction de la taille des paquets est la suivante :En d'autres termes, il s'agit d'une réduction de plus de 20,5 % de la taille des paquets.Les types générés pour le DOM peuvent avoir un impact sur votre base de code.TypeScript 5.3 détecte maintenant quand la déclaration référencée par une propriété d'accèsest un champ de classe et émet une erreur. Cela permet d'éviter les erreurs qui pourraient survenir lors de l'exécution.Bien que le plan d'itération ne soit pas encore public, Microsoft travaille d'ores et déjà sur TypeScript 5.4. Il est prévu que TypeScript 5.4 ait une version stable vers la fin du mois de février 2024.Que pensez-vous de cette version 5.3 de TypeScript et des fonctionnalités qu'elle propose ?Quelles sont les fonctionnalités que vous aimeriez retrouver dans la prochaine version de TypeScript ?