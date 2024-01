NoInfer

Préservation du rétrécissement dans les fermetures après les dernières affectations

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

function uppercaseStrings ( x : string | number ) { if ( typeof x === "string" ) { // TypeScript knows 'x' is a 'string' here. return x. toUpperCase ( ) ; } }

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

function getUrls ( url : string | URL , names : string [ ] ) { if ( typeof url === "string" ) { url = new URL ( url ) ; } return names. map ( name => { url. searchParams . set ( "name" , name ) // ~~~~~~~~~~~~ // error! // Property 'searchParams' does not exist on type 'string | URL'. return url. toString ( ) ; } ) ; }

url

URL

url

url

let

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

function printValueLater ( value : string | undefined ) { if ( value === undefined ) { value = "missing!" ; } setTimeout ( ( ) => { // Modifying 'value', even in a way that shouldn't affect // its type, will invalidate type refinements in closures. value = value ; } , 500 ) ; setTimeout ( ( ) => { console. log ( value. toUpperCase ( ) ) ; // ~~~~~ // error! 'value' is possibly 'undefined'. } , 1000 ) ; }

Le type utilitaire NoInfer

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

function doSomething < T > ( arg : T ) { // ... } // We can explicitly say that 'T' should be 'string'. doSomething < string > ( "hello!" ) ; // We can also just let the type of 'T' get inferred. doSomething ( "hello!" ) ;

createStreetLight

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

function createStreetLight < C extends string > ( colors : C [ ] , defaultColor ?: C ) { // ... } createStreetLight ( [ "red" , "yellow" , "green" ] , "red" ) ;

defaultColor

colors

colors

defaultColor

Code : Sélectionner tout 1

2

// Oops! This undesirable, but is allowed! createStreetLight ( [ "red" , "yellow" , "green" ] , "blue" ) ;

blue

red

yellow

green

C

"rouge" | "jaune" | "vert" | "bleu"

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

function createStreetLight < C extends string , D extends C > ( colors : C [ ] , defaultColor ?: D ) { } createStreetLight ( [ "red" , "yellow" , "green" ] , "blue" ) ; // ~~~~~~ // error! // Argument of type '"blue"' is not assignable to parameter of type '"red" | "yellow" | "green" | undefined'.

D

createStreetLight

NoInfer < T >

NoInfer < ... >

NoInfer

createStreetLight

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

function createStreetLight < C extends string > ( colors : C [ ] , defaultColor ?: NoInfer < C > ) { // ... } createStreetLight ( [ "red" , "yellow" , "green" ] , "blue" ) ; // ~~~~~~ // error! // Argument of type '"blue"' is not assignable to parameter of type '"red" | "yellow" | "green" | undefined'.

defaultColor

"blue"

Object.groupBy et Map.groupBy

Object . groupBy

Map. groupBy

Object . groupBy

Object . groupBy

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

const array = [ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ] ; const myObj = Object . groupBy ( array , ( num , index ) => { return num % 2 === 0 ? "even" : "odd" ; } ) ;

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

const myObj = { even : [ 0 , 2 , 4 ] , odd : [ 1 , 3 , 5 ] , } ;

Map. groupBy

map

Map

Map

Code : Sélectionner tout 1

2

3

const myObj = Map. groupBy ( array , ( num , index ) => { return num % 2 === 0 ? "even" : "odd" ; } ) ;

myObj

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

const myObj = new Map ( ) ; myObj. set ( "even" , [ 0 , 2 , 4 ] ) ; myObj. set ( "odd" , [ 1 , 3 , 5 ] ) ;

Object . groupBy

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

interface EvenOdds { even ?: number [ ] ; odd ?: number [ ] ; } const myObj : EvenOdds = Object . groupBy ( ... ) ; myObj. even ; // ~~~~ // Error to access this under 'strictNullChecks'.

groupBy

target

esnext

lib

es2024

Support des appels require ( ) dans -- moduleResolution bundler et -- module preserve

moduleResolution

bundler

-- module esnext

import ... = require ( ... )

Code : Sélectionner tout 1

2

// previously errored import myModule = require ( "module/path" ) ;

require ( )

module

preserve

-- module preserve

-- moduleResolution bundler

-- module preserve

bundler

-- moduleResolution

-- esModuleInterop

-- resolveJsonModule

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

{ "compilerOptions" : { "module" : "preserve" , // ^ also implies: // "moduleResolution": "bundler", // "esModuleInterop": true, // "resolveJsonModule": true, // ... } }

-- module preserve

import

import ... = require ( ... )

require ( )

Code : Sélectionner tout 1

2

import * as foo from "some-package/foo" ; import bar = require ( "some-package/bar" ) ;

Code : Sélectionner tout 1

2

import * as foo from "some-package/foo" ; var bar = require ( "some-package/bar" ) ;

package . json

some - package

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

{ "name" : "some-package" , "version" : "0.0.1" , "exports" : { "./foo" : { "import" : "./esm/foo-from-import.mjs" , "require" : "./cjs/foo-from-require.cjs" } , "./bar" : { "import" : "./esm/bar-from-import.mjs" , "require" : "./cjs/bar-from-require.cjs" } } }

[ ... ] / some - package / esm / foo - from - import . mjs

[ ... ] / some - package / cjs / bar - from - require . cjs

Attributs et assertions d'importation vérifiés

ImportAttributes

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

// In some global file. interface ImportAttributes { type : "json" ; } // In some other module import * as ns from "foo" with { type : "not-json" } ; // ~~~~~~~~~~ // error! // // Type '{ type: "not-json"; }' is not assignable to type 'ImportAttributes'. // Types of property 'type' are incompatible. // Type '"not-json"' is not assignable to type '"json"'.

Correction rapide pour l'ajout de paramètres manquants

Changements à venir suite aux dépréciations de TypeScript 5.0

target : ES3

noImplicitUseStrict

keyofStringsOnly

suppressExcessPropertyErrors

suppressImplicitAnyIndexErrors

noStrictGenericChecks

charset

out

prepend pour les projets références

pour les projets références newLine implicitement spécifique à l'OS

ignoreDeprecations

"5.0"

Changements en cours

lib. d . ts

foo

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

type IsArray < T > = T extends any [ ] ? true : false ; function foo < U extends object > ( x : IsArray < U > ) { let first : true = x ; // Error let second : false = x ; // Error, but previously wasn't }

second

IsArray < U >

false

IsArray < U >

T extends Foo ? TrueBranch : FalseBranch

T

T

T

T

Foo

T

Foo

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

declare function intersect < T , U > ( x : T , y : U ) : T & U ; function foo < T extends "abc" | "def" > ( x : T , str : string , num : number ) { // Was 'T & string', now is just 'T' let a = intersect ( x , str ) ; // Was 'T & number', now is just 'never' let b = intersect ( x , num ) // Was '(T & "abc") | (T & "def")', now is just 'T' let c = Math . random ( ) < 0.5 ? intersect ( x , "abc" ) : intersect ( x , "def" ) ; }

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

function a < T extends { id : string } > ( ) { let x : `- ${keyof T & string} ` ; // Used to error, now doesn't. x = "-id" ; }

isolatedModules

Something

Code : Sélectionner tout 1

2

3

import { Something } from "./some/path" ; let Something = 123 ;

Code : Sélectionner tout Import 'Something' conflicts with local value , so must be declared with a type - only import when 'isolatedModules' is enabled.

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

import type { Something } from "./some/path" ; // or import { type Something } from "./some/path" ;

Préserver plus souvent les noms des paramètres de type lorsqu'ils sont masqués.

Déplacer les listes de paramètres complexes des fonctions asynchrones dans le corps du générateur de niveau inférieur.

Ne pas supprimer l'alias de liaison dans les déclarations de fonction

Les ImportAttributes devraient passer par les mêmes phases d'émission lorsqu'ils se trouvent dans un ImportTypeNode.

Quelles sont les prochaines étapes ?

À ce stade, TypeScript 5.4 est ce qu'on appelle "stable en termes de fonctionnalités". TypeScript 5.4 se concentrera sur les corrections de bogues, le polissage et certaines fonctionnalités d'édition à faible risque. Une version candidate sera disponible dans un peu plus d'un mois, suivie d'une version stable peu après. Si vous souhaitez planifier la sortie de cette version, n'oubliez pas de garder un œil sur notre plan d'itération qui indique les dates de sortie et bien d'autres choses encore.



Remarque : bien que la version bêta soit un excellent moyen d'essayer la prochaine version de TypeScript, vous pouvez également essayer une version de nuit pour obtenir la version la plus récente de TypeScript 5.4 jusqu'à notre candidat à la publication. Nos nightlies sont bien testées et peuvent même être testées uniquement dans votre éditeur.



TypeScript peut généralement déterminer un type plus spécifique pour une variable en se basant sur les vérifications que vous pouvez effectuer. Ce processus est appelé rétrécissement.Un problème courant était que ces types restreints n'étaient pas toujours préservés dans les fermetures de fonctions.Ici, TypeScript a décidé qu'il n'était pas "sûr" de supposer queétaitun objetdans la fonction de rappel parce qu'il a été muté ailleurs ; cependant, dans ce cas, cette fonction arrow est toujours créée après l'affectation à, et c'est aussi la dernière affectation àTypeScript 5.4 tire parti de cette situation pour rendre le rétrécissement un peu plus intelligent. Lorsque des paramètres et des variablessont utilisés dans des fonctions non hoisies, le vérificateur de type recherche un dernier point d'affectation. S'il en trouve un, TypeScript peut, en toute sécurité, rétrécir à partir de l'extérieur de la fonction contenante. Cela signifie que l'exemple ci-dessus fonctionne maintenant.Notez que l'analyse de rétrécissement n'intervient pas si la variable est assignée n'importe où dans une fonction imbriquée. En effet, il n'y a aucun moyen de savoir avec certitude si la fonction sera appelée plus tard.Cela devrait faciliter l'expression de nombreux codes JavaScript typiques.Lors de l'appel de fonctions génériques, TypeScript est capable de déduire le type des arguments à partir de ce que vous lui passez.Cependant, il n'est pas toujours évident de savoir quel est le "" type à déduire. Cela peut conduire TypeScript à rejeter des appels valides, à accepter des appels douteux, ou tout simplement à envoyer des messages d'erreur plus mauvais lorsqu'il détecte un bogue.Par exemple, imaginons une fonctionqui prend une liste de noms de couleurs, ainsi qu'une couleur par défaut optionnelle.Que se passe-t-il lorsqu'on passe àqui n'était pas dans le tableau ded'origine ? Dans cette fonction,est censé être la "" et décrire ce qui peut être passé àDans cet appel, l'inférence de type a décidé que "" était un type tout aussi valide que "" ou "" ou "". Ainsi, au lieu de rejeter l'appel, TypeScript déduit le type decomme étant. On pourrait dire que l'inférence est apparue comme un bleu dans la figure !L'une des façons de résoudre ce problème est d'ajouter un paramètre de type séparé qui est délimité par le paramètre de type existant.Cela fonctionne, mais c'est un peu gênant carne sera probablement utilisé nulle part ailleurs dans la signature de. Bien que ce ne soit pas mauvais, l'utilisation d'un paramètre de type une seule fois dans une signature est souvent une odeur de code.C'est pourquoi TypeScript 5.4 introduit un nouveau type utilitaire. Entourer un type deindique à TypeScript de ne pas creuser et de ne pas comparer les types internes pour trouver des candidats à l'inférence de type.En utilisant, on peut réécrirecomme suit :Exclure le typede l'exploration pour l'inférence signifie quene se retrouve jamais comme candidat à l'inférence, et que le vérificateur de type peut le rejeter.TypeScript 5.4 ajoute des déclarations pour les nouvelles méthodes statiques JavaScriptetprend un itérable et une fonction qui décide dans quel "" chaque élément doit être placé. La fonction doit créer une "" pour chaque groupe distinct, etutilise cette clé pour créer un objet où chaque clé correspond à un tableau contenant l'élément original.Voici donc le JavaScript suivant :équivaut en fait à écrire ceci :est similaire, mais produit uneau lieu d'un simple objet. Cela peut être plus souhaitable si vous avez besoin des garanties de, si vous travaillez avec des API qui attendent des, ou si vous avez besoin d'utiliser n'importe quel type de clé pour le regroupement - et pas seulement les clés qui peuvent être utilisées comme noms de propriétés en JavaScript.et comme précédemment, vous auriez pu créerd'une manière équivalente :Notez que dans l'exemple ci-dessus d', l'objet produit utilise toutes les propriétés optionnelles.Ceci est dû au fait qu'il n'y a aucun moyen de garantir de manière générale que toutes les clés ont été produites parNotez également que ces méthodes ne sont accessibles qu'en configurantou en ajustant les paramètres de. Microsoft espère qu'elles seront éventuellement disponibles sous une cible stableTypeScript dispose d'une optionappeléequi est censée modéliser la façon dont les bundlers modernes déterminent à quel fichier un chemin d'importation fait référence. L'une des limitations de cette option est qu'elle doit être associée à, ce qui rend impossible l'utilisation de la syntaxeCela peut sembler anodin si vous prévoyez d'écrire des importations ECMAScript standard, mais il y a une différence lorsque vous utilisez un package avec des exportations conditionnelles.Dans TypeScript 5.4,peut désormais être utilisé pour définir le paramètre deavec une nouvelle option appeléeEntreet, les deux modélisent plus précisément ce que les bundlers et les runtimes comme Bun autoriseront, et comment ils effectueront les recherches de modules. En fait, en utilisant, l'optionsera implicitement définie pour(avecet).Sous, unECMAScript sera toujours émis tel quel, etsera émis comme un appel à(bien qu'en pratique vous puissiez ne pas utiliser TypeScript pour emit, puisqu'il est probable que vous utilisiez un bundler pour votre code). Ceci est vrai quelle que soit l'extension du fichier contenant le code. Ainsi, la sortie de ce code :devrait ressembler à ceci :Cela signifie également que la syntaxe que vous choisissez détermine la manière dont les exportations conditionnelles sont prises en compte. Ainsi, dans l'exemple ci-dessus, si lederessemble à ceci :TypeScript résoudra ces chemins enetLes attributs et assertions d'importation sont désormais vérifiés par rapport au type global. Cela signifie que les moteurs d'exécution peuvent maintenant décrire plus précisément les attributs d'importation.TypeScript dispose désormais d'une solution rapide pour ajouter un nouveau paramètre aux fonctions qui sont appelées avec trop d'arguments.Cela peut être utile pour faire passer un nouvel argument à travers plusieurs fonctions existantes, ce qui peut être encombrant aujourd'hui.TypeScript 5.0 a rendu obsolètes les options et comportements suivants :Pour continuer à les utiliser, les développeurs utilisant TypeScript 5.0 et d'autres versions plus récentes ont dû spécifier une nouvelle option appeléeavec la valeurCependant, TypScript 5.4 sera la dernière version dans laquelle ils continueront à fonctionner normalement. D'ici TypeScript 5.5 (probablement juin 2024), elles deviendront des erreurs difficiles à corriger, et le code qui les utilise devra être migré.Les types générés pour le DOM peuvent avoir un impact sur votre base de code.Le code suivant n'autorise plus la deuxième déclaration de variable dans la fonctionAuparavant, lorsque TypeScript vérifiait l'initialisateur pour la, il devait déterminer siétait assignable au type unitaire. Bien quene soit pas compatible de manière évidente, TypeScript examine également lade ce type. Dans un type conditionnel comme, oùest générique, le système de type regarderait la contrainte de, la substituerait àlui-même, et déciderait de la branche vraie ou fausse.Mais ce comportement était inexact car il était trop enthousiaste. Même si la contrainte den'est pas assignable à, cela ne signifie pas qu'elle ne sera pas instanciée avec quelque chose qui l'est. Le comportement le plus correct est donc de produire un type union pour la contrainte du type conditionnel dans les cas où il n'est pas possible de prouver quen'étendouTypeScript 5.4 adopte ce comportement plus précis. En pratique, cela signifie que certaines instances de types conditionnels ne sont plus compatibles avec leurs branches.TypeScript réduit maintenant les intersections entre les variables de type et les primitives de manière plus agressive, en fonction de la façon dont la contrainte de la variable de type se superpose à ces primitives.TypeScript vérifie désormais plus précisément si les chaînes de caractères sont assignables ou non aux emplacements d'un type de chaîne de caractères template.Ce comportement est plus souhaitable, mais peut causer des ruptures dans le code utilisant des constructions comme les types conditionnels, où ces changements de règles sont faciles à observer.Auparavant, TypeScript autorisait le code suivant soussi l'importation versne faisait référence qu'à un type.Cependant, il n'est pas sûr pour un compilateur à fichier unique de supposer qu'il est "" d'abandonner l'importation, même si le code est garanti d'échouer à l'exécution. Dans TypeScript 5.4, ce code déclenchera une erreur comme la suivante :La solution consiste soit à effectuer un renommage local, soit, comme l'indique l'erreur, à ajouter le modificateur de type à l'importation :Bien qu'il ne s'agisse pas d'un changement radical en soi, les développeurs peuvent avoir implicitement pris des dépendances sur les sorties d'émission de JavaScript ou de déclaration de TypeScript. Les changements suivants sont notables.Sources : Daniel Rosenwasser et l'équipe TypeScript Quel est votre avis sur cette mise à jour de TypeScript ?