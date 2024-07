--experimental-strip-types

Support expérimental : Le support pour TypeScript est actuellement marqué comme expérimental. Il est activé en utilisant le drapeau --experimental-strip-types .

. Types retirés : Lorsque vous exécutez un fichier TypeScript avec ce drapeau, les types sont retirés du code, transformant ainsi le TypeScript en JavaScript.

Limitations : Seuls les types sont supprimés, et d’autres fonctionnalités TypeScript telles que les énumérations et les espaces de noms ne sont pas prises en charge. De plus, les fichiers TypeScript dans le répertoire node_modules ne sont pas pris en charge pour décourager les auteurs de packages de publier des packages écrits en TypeScript.

ne sont pas pris en charge pour décourager les auteurs de packages de publier des packages écrits en TypeScript. TypeScript et Node.js : TypeScript, un langage fortement typé qui se compile en JavaScript, est populaire pour les applications s’exécutant dans le navigateur ou sur des moteurs JavaScript tels que V8 (utilisé par Node.js). Les enquêtes placent généralement TypeScript parmi les dix langages de programmation les plus utilisés.

Type-checking : Le support léger de TypeScript dans Node.js ne réalise pas de vérification de type. Pour une prise en charge complète, il est recommandé d’utiliser un package tiers tel que tsx .

Avantages de TypeScript dans Node.js

Sécurité des types : En utilisant TypeScript, les développeurs peuvent définir des types pour leurs variables, paramètres de fonctions et valeurs de retour. Cela permet d'éliminer les pièges courants, tels que les types non définis ou incompatibles, ce qui réduit le nombre d'erreurs d'exécution.

Outils améliorés : Les EDI et les éditeurs modernes offrent un support supérieur pour TypeScript, y compris l'auto-complétion, la documentation en ligne et la vérification des erreurs en temps réel. La productivité des développeurs s'en trouve considérablement améliorée.

Amélioration de la maintenabilité : L'utilisation d'interfaces et de types explicites facilite la lecture et la maintenance du code, en particulier dans les bases de code plus importantes où plusieurs développeurs travaillent simultanément.

Refonte : Le système de types de TypeScript facilite les efforts de refactorisation en permettant de détecter les problèmes au cours du processus de développement, garantissant ainsi que les changements n'introduisent pas de nouveaux bogues.

Soutien de la communauté : Avec la popularité croissante de TypeScript, une multitude de ressources, de bibliothèques et de supports communautaires sont désormais disponibles, permettant aux développeurs d'adopter facilement les meilleures pratiques.

Cas d'utilisation

Développement d'API : Lors du développement d'API RESTful, TypeScript peut aider à garantir la cohérence des formes de données, facilitant ainsi la collaboration entre les équipes front-end et back-end.

Microservices : Pour les organisations qui utilisent des microservices, TypeScript peut améliorer la robustesse de chaque service tout en maintenant des contrats clairs.

Applications en temps réel : Les applications impliquant des données en temps réel, telles que les applications de chat ou les tableaux de bord en direct, peuvent bénéficier de la clarté de TypeScript dans la gestion d'architectures événementielles complexes.

Conclusion

Dans un monde où JavaScript règne est très populaire pour le développement côté serveur, l'introduction de TypeScript a été une aubaine pour les développeurs à la recherche d'une meilleure sécurité des types et d'outils plus performants. Ne se reposant pas sur ses lauriers, la communauté Node.js a fait des progrès significatifs dans l'intégration des capacités TypeScript dans son noyau, ce qui a conduit à l'annonce d'un support expérimental pour TypeScript dans les versions récentes de Node.js. Cela devrait changer la façon dont les développeurs abordent les applications Node.js, en promettant une meilleure maintenabilité, une facilité de débogage et des bases de code plus robustes. TypeScript est un surensemble de JavaScript développé par Microsoft. Il ajoute un typage statique optionnel au langage, ce qui permet aux développeurs de détecter les erreurs potentielles pendant la phase de développement plutôt qu'au moment de l'exécution. Les caractéristiques de TypeScript, telles que les interfaces, les espaces de noms et l'inférence de type, en font une option attrayante pour les applications à grande échelle où un code propre et fiable est primordial. Node.js a été créé par Ryan Dahl en tant que moteur d'exécution JavaScript et publié pour la première fois en 2009. Il reste de loin le moteur d'exécution JavaScript le plus populaire, bien que Dahl lui-même ait créé un second projet appelé Deno - qui, selon lui, corrige les « erreurs de conception de Node ». Deno utilise TypeScript comme langage principal et a eu un certain impact. Tout comme bun - un autre runtime qui « traite TypeScript comme un citoyen de première classe » bien qu'il ne vérifie pas le code. Node.js est devenu l'épine dorsale d'importantes applications web, fournissant un environnement d'exécution pour JavaScript en dehors du navigateur. La prise en charge expérimentale de TypeScript marque un tournant crucial pour l'environnement Node.js, indiquant que l'équipe Node.js s'engage à adopter des pratiques de développement modernes. La prise en charge expérimentale de TypeScript dans Node.js permet aux développeurs d'écrire du code TypeScript qui peut être exécuté directement sans étape de transpilation distincte. Auparavant, les applications Node.js dépendaient généralement d'un processus de compilation qui convertissait TypeScript en JavaScript, ce qui ajoutait de la complexité et de la surcharge au pipeline de développement. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité expérimentale, les développeurs peuvent exploiter les fonctionnalités de TypeScript tout en bénéficiant d'une intégration transparente avec Node.js. Cependant, comme pour toute fonctionnalité expérimentale, il y a des mises en garde ; elle est encore en cours de développement et peut ne pas convenir à des environnements de production. Les développeurs sont encouragés à faire part de leurs commentaires afin d'améliorer cette intégration. Il y a des limitations. Seuls les types sont dépouillés, et d'autres fonctionnalités TypeScript telles que les enums et les espaces de noms ne sont pas prises en charge, et les paramètres du fichier de configuration TypeScript tsconfig.json sont ignorés. Les cartes de source - utilisées pour déboguer JavaScript lorsqu'il est minifié ou autrement manipulé pour le déploiement - ne sont pas générées, bien qu'en remplaçant les types en ligne par des espaces blancs, les numéros de ligne sont préservés. Les fichiers TypeScript dans le répertoire node_modules, utilisés par les dépendances, ne sont pas pris en charge, afin de « décourager les auteurs de paquets de publier des paquets écrits en TypeScript ». Cela peut sembler timide, mais il s'agit délibérément d'un « support léger », selon la documentation. Ceux qui souhaitent un support complet sont priés d'utiliser un paquet tiers tel que tsx. L'introduction du support expérimental de TypeScript dans Node.js représente une évolution significative dans le paysage du développement web. En fusionnant la flexibilité de JavaScript et la rigueur de TypeScript, Node.js ouvre la voie à une nouvelle ère de développement d'applications qui privilégie la maintenance, l'évolutivité et la robustesse du code. Alors que les développeurs adoptent cette fonctionnalité expérimentale, il est essentiel de rester prudent et de fournir un retour d'information à l'équipe Node.js. L'avenir de Node.js avec TypeScript semble prometteur, et avec l'implication continue de la communauté, nous pouvons nous attendre à une intégration plus stable et plus riche en fonctionnalités qui révolutionnera la façon dont nous construisons les applications côté serveur. En effet, la feuille de route prévoit l'ajout de nouvelles fonctionnalités à l'avenir, et Marco Ippolito, membre du Comité de pilotage technique, a fait remarquer que la liste des fonctionnalités TypeScript nécessitant une transformation en dehors de Node.js devrait « changer à l'avenir ». Le support intégré de TypeScript pour Node.js sera pratique, mais devra être utilisé avec d'autres outils - tels que le compilateur de TypeScript - pour obtenir le contrôle de type et d'autres fonctionnalités qui rendent TypeScript intéressant. Un autre problème relevé par les développeurs est que les nouvelles versions de TypeScript risquent d'être décalées par rapport à Node.js - en particulier si l'on reste dans les versions de support à long terme de Node.js. Malgré les limitations, il s'agit d'une fonctionnalité clé de Node.js qui contribuera à le maintenir à jour. Évoquez d'éventuelles limitations et partagez vos préoccupations.Comment pensez-vous que cela affectera l’écosystème des packages Node.js ? Discutez des implications potentielles pour les packages tiers et la compatibilité.Quelles autres fonctionnalités aimeriez-vous voir dans Node.js pour améliorer le support de TypeScript ? Pensez à d’autres améliorations possibles.