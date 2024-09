1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26



if ( /0x[0-9a-f]/ ) { // ~~~~~~~~~~~~ // error: This kind of expression is always truthy. } if ( x => 0 ) { // ~~~~~~ // error: This kind of expression is always truthy. } function isValid ( value : string | number , options : any , strictness : "strict" | "loose" ) { if ( strictness === "loose" ) { value = + value } return value < options. max ?? 100 ; // ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ // error: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. } if ( isValid ( primaryValue , "strict" ) || isValid ( secondaryValue , "strict" ) || isValid ( primaryValue , "loose" || isValid ( secondaryValue , "loose" ) ) ) { // ~~~~~~~ // error: This kind of expression is always truthy. }