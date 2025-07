Microsoft annonce la version candidate (RC) de TypeScript 5.9 apportant des mise à jour à tsc --init ainsi que la prise en charge de import defer et de --module node20

tsc --init

import defer

--module node20

AbortSignal.abort()

null

undefined

tsc --init minimal et mis à jour

--init

tsconfig.json

tsc --init

tsconfig.json

tsconfig.json

tsconfig.json

tsc --init

--moduleDetection

--target

esnext

--jsx

types

tsc --init

tsconfig.json

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

{ // Visit https://aka.ms/tsconfig to read more about this file "compilerOptions": { // File Layout // "rootDir": "./src", // "outDir": "./dist", // Environment Settings // See also https://aka.ms/tsconfig_modules "module": "nodenext", "target": "esnext", "types": [], // For nodejs: // "lib": ["esnext"], // "types": ["node"], // and npm install -D @types/node // Other Outputs "sourceMap": true, "declaration": true, "declarationMap": true, // Stricter Typechecking Options "noUncheckedIndexedAccess": true, "exactOptionalPropertyTypes": true, // Style Options // "noImplicitReturns": true, // "noImplicitOverride": true, // "noUnusedLocals": true, // "noUnusedParameters": true, // "noFallthroughCasesInSwitch": true, // "noPropertyAccessFromIndexSignature": true, // Recommended Options "strict": true, "jsx": "react-jsx", "verbatimModuleSyntax": true, "isolatedModules": true, "noUncheckedSideEffectImports": true, "moduleDetection": "force", "skipLibCheck": true, } }

Prise en charge de import defer

Code : Sélectionner tout import defer * as feature from "./some-feature.js";

import defer

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

// ./some-feature.ts initializationWithSideEffects(); function initializationWithSideEffects() { // ... specialConstant = 42; console.log("Side effects have occurred!"); } export let specialConstant: number;

import defer

initializationWithSideEffects()

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

import defer * as feature from "./some-feature.js"; // No side effects have occurred yet // ... // As soon as `specialConstant` is accessed, the contents of the `feature` // module are run and side effects have taken place. console.log(feature.specialConstant); // 42

import defer

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

// Not allowed import defer { doSomething } from "some-module"; // Not allowed import defer defaultExport from "some-module"; // Only this syntax is supported import defer * as feature from "some-module";

import defer

import

import difer

import defer

import defer

--module

preserve

esnext

Prise en charge de --module node20

node*

--module

--moduleResolution

--module nodenext

requérir ()

node20

--module nodenext

--moduleResolution nodenext

nodenext

--module node20

--target es2023

--module nodenext

--target esnext flottant

Descriptions sommaires dans les API DOM

Info-bulles extensibles (aperçu)

options

Code : Sélectionner tout export function drawButton(options: Options): void

(parameter) options: Options

+

-

+

Longueur maximale configurable des infobulles

js/ts.hover.maximumLength

Optimisations

Changements comportementaux notables

ArrayBuffer

TypedArray

UInt8Array

Buffer

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

error TS2345: Argument of type 'ArrayBufferLike' is not assignable to parameter of type 'BufferSource'. error TS2322: Type 'ArrayBufferLike' is not assignable to type 'ArrayBuffer'. error TS2322: Type 'Buffer' is not assignable to type 'Uint8Array<ArrayBufferLike>'. error TS2322: Type 'Buffer' is not assignable to type 'ArrayBuffer'. error TS2345: Argument of type 'Buffer' is not assignable to parameter of type 'string | Uint8Array<ArrayBufferLike>'.

Buffer

@types/node

Code : Sélectionner tout npm update @types/node --save-dev

ArrayBufferLike

Uint8Array<ArrayBuffer>

Uint8Array

Modifications de l'inférence des arguments de type

La suite ?



TypeScript est un langage qui s'appuie sur JavaScript en ajoutant une syntaxe pour les types. L'écriture de types dans le code permet d'expliquer l'intention et de faire vérifier le code par d'autres outils pour détecter les erreurs comme les fautes de frappe, les problèmes avecet, et plus encore. Les types alimentent également les outils d'édition de TypeScript, comme l'auto-complétion, la navigation dans le code et les refactorisations que vous pouvez voir dans des éditeurs tels que Visual Studio et VS Code. En fait, TypeScript et son écosystème alimentent l'expérience JavaScript dans ces deux éditeurs également.Voici les nouveautés de TypeScript 5.9 :Depuis un certain temps, le compilateur TypeScript prend en charge un indicateurqui permet de créer un fichierdans le répertoire actuel. Au cours des dernières années, l'exécution decréait un fichiertrès « complet », rempli de paramètres commentés et de leurs descriptions.Cependant, il était courant de supprimer immédiatement la plupart du contenu de ces nouveaux fichiers. Lorsque les utilisateurs souhaitent découvrir de nouvelles options, ils s'appuient sur la fonction d'auto-complétion de leur éditeur ou qu'ils naviguent vers la référence tsconfig. La fonction de chaque paramètre est également documentée sur cette même page et peut être consultée via les infobulles/outils d'aide/informations rapides de l'éditeur. Bien que l'affichage de certains paramètres commentés puisse être utile, le fichiergénéré était souvent considéré comme excessif.Avec cette version,s'initialise avec quelques paramètres plus prescriptifs. Parmi les points faibles courants et les désagréments rencontrés par les utilisateurs lorsqu'ils créent un nouveau projet TypeScript, on peut citer que la plupart des utilisateurs écrivent dans des modules (et non dans des scripts globaux), etpeut forcer TypeScript à traiter chaque fichier d'implémentation comme un module. Les développeurs souhaitent également souvent utiliser les dernières fonctionnalités ECMAScript directement dans leur runtime, de sorte quepeut généralement être défini sur. Les utilisateurs de JSX trouvent souvent que revenir àest une friction inutile, et ses options sont légèrement déroutantes. Et souvent, les projets finissent par charger plus de fichiers de déclaration depuis TypeScript n'en a réellement besoin, mais spécifier un tableau devide peut aider à limiter cela.Dans TypeScript 5.9, un simplesans autre indicateur générera le fichiersuivant :TypeScript 5.9 introduit la prise en charge de la proposition d'évaluation différée des modules ECMAScript à l'aide de la nouvelle syntaxe. Cette fonctionnalité vous permet d'importer un module sans exécuter immédiatement le module et ses dépendances, ce qui vous offre un meilleur contrôle sur le moment où le travail et les effets secondaires se produisent.La syntaxe n'autorise que les importations d'espaces de noms :Le principal avantage deest que le module n'est évalué que lors de sa première utilisation. Prenons l'exemple suivant :Lorsque vous utilisez, la fonctionne sera pas appelée tant que vous n'aurez pas accédé à une propriété de l'espace de noms importé :Comme l'évaluation du module est différée jusqu'à ce que vous accédiez à un membre du module, vous ne pouvez pas utiliser d'importations nommées ou d'importations par défaut avecNotez que lorsque vous écrivez, le module et ses dépendances sont entièrement chargés et prêts à être exécutés. Cela signifie que le module doit exister et sera chargé à partir du système de fichiers ou d'une ressource réseau. La principale différence entrenormale etréside dans le fait que l'exécution des instructions et des déclarations est différée jusqu'à ce que vous accédiez à une propriété de l'espace de noms importé.Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour charger de manière conditionnelle des modules dont l'initialisation est coûteuse ou spécifique à une plateforme. Elle peut également améliorer les performances de démarrage en différant l'évaluation des modules pour les fonctionnalités de l'application jusqu'à ce qu'elles soient réellement nécessaires.Notez quen'est pas transformé ou « déclassé » par TypeScript. Il est destiné à être utilisé dans des environnements d'exécution qui prennent en charge cette fonctionnalité de manière native, ou par des outils tels que des bundlers qui peuvent appliquer la transformation appropriée. Cela signifie quene fonctionnera que sous les modesetTypeScript fournit plusieurs optionspour les paramètreset. Plus récemment,a pris en charge la possibilité dedes modules ECMAScript à partir de modules CommonJS, et rejette correctement les assertions d'importation (au profit des attributs d'importation liés aux normes).TypeScript 5.9 apporte une option stable pour ces paramètres appelée, destinée à modéliser le comportement de Node.js v20. Contrairement àou, cette option ne devrait pas connaître de nouveaux comportements à l'avenir. Contrairement à, la spécification deimplique, sauf configuration contraire., en revanche, implique leAuparavant, la plupart des API DOM dans TypeScript renvoyaient uniquement vers la documentation MDN de l'API. Ces liens étaient utiles, mais ils ne fournissaient pas de résumé rapide du fonctionnement de l'API. Grâce à quelques modifications, TypeScript inclut désormais des descriptions sommaires pour de nombreuses API DOM basées sur la documentation MDN.Les infobulles (également appelées « info-bulles de l'éditeur » et « info-bulles ») peuvent être très utiles pour consulter les variables afin de connaître leur type, ou les alias de type afin de savoir à quoi ils font référence. Cependant, il est courant que les utilisateurs souhaitent approfondir leurs connaissances et obtenir des détails sur ce qui est affiché dans l'info-bulle. Par exemple, si nous passons la souris sur le paramètredans l'exemple suivant :Nous obtenonsPour vous aider, TypeScript 5.9 propose désormais en avant-première une fonctionnalité appelée « expandable hovers » (survols extensibles) ou « quick info verbosity » (verbosité des informations rapides). Si vous utilisez un éditeur tel que VS Code, vous verrez désormais un boutonetà gauche de ces infobulles. Cliquer sur le boutonpermettra d'afficher les types de manière plus détaillée, tandis que cliquer sur le bouton - vous ramènera à la vue précédente.Il arrive parfois que les info-bulles soient si longues que TypeScript les tronque pour les rendre plus lisibles. L'inconvénient est que les informations les plus importantes sont souvent omises de l'info-bulle, ce qui peut être frustrant. Pour remédier à cela, le serveur de langage de TypeScript 5.9 prend en charge une durée d'affichage configurable, qui peut être définie dans VS Code via le paramètreDe plus, la nouvelle longueur par défaut est nettement supérieure à la précédente. Cela signifie que dans TypeScript 5.9, vous devriez voir plus d'informations dans vos info-bulles par défaut.Lorsque TypeScript remplace les paramètres de type par des arguments de type spécifiques, il peut finir par instancier à plusieurs reprises de nombreux types intermédiaires identiques. Dans des bibliothèques complexes telles que Zod et tRPC, cela peut entraîner à la fois des problèmes de performances et des erreurs liées à une profondeur d'instanciation de type excessive. Grâce à une modification apportée par Mateusz Burzyński, TypeScript 5.9 est capable de mettre en cache de nombreuses instanciations intermédiaires lorsque le travail a déjà commencé sur une instanciation de type spécifique. Cela permet d'éviter beaucoup de travail et d'allocations inutiles.En JavaScript, une expression de fonction alloue généralement un nouvel objet de fonction, même si la fonction wrapper se contente de transmettre des arguments à une autre fonction sans capturer de variables. Dans les chemins de code autour des vérifications d'existence de fichiers, l'équipe de Microsoft a trouvé des exemples de ces appels de fonction de transmission, même si les fonctions sous-jacentes ne prenaient qu'un seul argument. Compte tenu du nombre de vérifications d'existence pouvant avoir lieu dans des projets plus importants, ils ont cité une accélération d'environ 11 %.Les types générés pour le DOM peuvent avoir un impact sur la vérification des types de votre base de code.De plus, un changement notable est quea été modifié de telle sorte qu'il n'est plus un supertype de plusieurs typesdifférents. Cela inclut également les sous-types de, tels quede Node.js. En conséquence, vous verrez apparaître de nouveaux messages d'erreur tels que :Si vous rencontrez des problèmes avec, vous pouvez d'abord vérifier que vous utilisez la dernière version du package. Cela peut impliquer d'exécuterLa plupart du temps, la solution consiste à spécifier un type de tampon sous-jacent plus précis au lieu d'utiliser le typepar défaut (c'est-à-dire en écrivant explicitementplutôt que simplement).Afin de corriger les « fuites » de variables de type lors de l'inférence, TypeScript 5.9 pourrait introduire des modifications dans les types et éventuellement de nouvelles erreurs dans certaines bases de code. Celles-ci sont difficiles à prévoir, mais peuvent souvent être corrigées en ajoutant des arguments de type aux appels de fonctions génériques.Récemment, Microsoft s'est concentré sur le portage natif de TypeScript, qui sera finalement disponible sous le nom de TypeScript 7. Pour rappel, en mars, Microsoft a annoncé une réécriture de son langage de programmation TypeScript en le dotant d'un compilateur et d'un ensemble d'outils natifs . Cet effort vise à résoudre les problèmes de performance, en particulier dans les grandes bases de code, en portant le compilateur TypeScript existant de TypeScript/JavaScript au langage natif, Go.Selon Anders Hejlsberg, architecte principal de Microsoft pour TypeScript, "". Avec la sortie de TypeScript 5.9 RC, Microsoft annonce que vous pouvez déjà essayer le portage natif en consultant les aperçus natifs de TypeScript, qui sont publiés.Étant donné que peu de choses ont changé depuis la version bêta de TypeScript 5.9, Microsoft prévoit de publier TypeScript 5.9 en tant que version candidate finale pour début août.Pensez-vous que ces améliorationts sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur cette version ?