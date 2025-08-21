Node.js intègre enfin le support de TypeScript en natif : avec Node.js v22.18.0 (LTS), les développeurs peuvent exécuter directement leurs fichiers TypeScript sans configuration supplémentaire

Envoyé par Robert Vitonsky Envoyé par

Le contrôle de la qualité du code est un processus complexe qui permet de maintenir le code à jour. Vous ne pouvez pas simplement couvrir le code avec des tests à 100% ou examiner chaque pull request et être sûr que votre code est maintenable, et quelqu'un d'autre que vous peut le découvrir dans ce désordre.



Vous ne pouvez pas vous assurer que votre code n'a pas de bogues et qu'il est parfaitement maintenable. Vous pouvez seulement augmenter les structures défensives dans votre référentiel pour rendre difficile la diffusion de mauvais code avec des bogues. Plus il y a de barrières au mauvais code, meilleure est la qualité du code.



Cela signifie que vous devez utiliser toutes les méthodes ensemble pour protéger le code dans votre référentiel : tests unitaires/e2e/intégration, revue de code, outils d'analyse de code, et maintenir une documentation claire, etc.



TypeScript est un outil d'analyse de code puissant ; il peut détecter de nombreux défauts dans le code. Un compilateur TypeScript oblige les programmeurs à s'assurer que le code est correct au niveau des types. La valeur du typage statique est sous-estimée par David et beaucoup d'autres.