Microsoft annonce la version Beta de TypeScript 6.0 apportant des améliorations aux fonctions sensibles au contexte ainsi que la prise en charge des importations de sous-chemins

Moins de sensibilité au contexte pour les fonctions sans this

declare function callIt < T > ( obj : { produce : ( x : number ) => T , consume : ( y : T ) => void , } ) : void ; // Works, no issues. callIt ( { produce : ( x : number ) => x * 2 , consume : y => y. toFixed ( ) , } ) ; // Works, no issues even though the order of the properties is flipped. callIt ( { consume : y => y. toFixed ( ) , produce : ( x : number ) => x * 2 , } ) ;

declare function callIt < T > ( obj : { produce : ( x : number ) => T , consume : ( y : T ) => void , } ) : void ; // Works fine, `x` is inferred to be a number. callIt ( { produce ( x : number ) { return x * 2 ; } , consume ( y ) { return y. toFixed ( ) ; } , } ) ; callIt ( { consume ( y ) { return y. toFixed ( ) ; } , // ~ // error: 'y' is of type 'unknown'. produce ( x : number ) { return x * 2 ; } , } ) ;

function callFunc < T > ( callback : ( x : T ) => void , value : T ) { return callback ( value ) ; } callFunc ( x => x. toFixed ( ) , 42 ) ; // ^ // We need to figure out the type of `x` here, // but we also need to figure out the type of `T` to check the callback.

// Arrow syntax - no errors. callIt ( { consume : y => y. toFixed ( ) , produce : ( x : number ) => x * 2 , } ) ; // Method syntax - errors! callIt ( { consume ( y ) { return y. toFixed ( ) ; } , // ~ // error: 'y' is of type 'unknown'. produce ( x : number ) { return x * 2 ; } , } ) ;

Importations de sous-chemins commençant par #/

{ "name" : "my-package" , "type" : "module" , "imports" : { "#root" : "./dist/index.js" , "#root/*" : "./dist/*" } }

Code TypeScript : Sélectionner tout import * as utils from "#root/utils.js" ;

Code TypeScript : Sélectionner tout import * as utils from "../../utils.js" ;

{ "name" : "my-package" , "type" : "module" , "imports" : { "#" : "./dist/index.js" , "#/*" : "./dist/*" } }

--stableTypeOrdering

// Input: some-file.ts export function foo ( condition : boolean ) { return condition ? 100 : 500 ; } // Output: some-file.d.ts export declare function foo ( condition : boolean ) : 100 | 500 ; // ^^^^^^^^^ // Note the order of this union: 100, then 500.

// Input: some-file.ts const x = 500 ; export function foo ( condition : boolean ) { return condition ? 100 : 500 ; } // Output: some-file.d.ts export declare function foo ( condition : boolean ) : 500 | 100 ; // ^^^^^^^^^ // Note the change in order here.

TypeScript est un langage qui s'appuie sur JavaScript en ajoutant une syntaxe pour les types. L'écriture de types dans le code permet d'expliquer l'intention et de faire vérifier le code par d'autres outils pour détecter les erreurs comme les fautes de frappe, les problèmes avecet, et plus encore. Les types alimentent également les outils d'édition de TypeScript, comme l'auto-complétion, la navigation dans le code et les refactorisations que vous pouvez voir dans des éditeurs tels que Visual Studio et VS Code. En fait, TypeScript et son écosystème alimentent l'expérience JavaScript dans ces deux éditeurs également.TypeScript 6.0 est une version unique en son genre, car son équipe a l'intention d'en faire la dernière version basée sur le code source JavaScript actuel. Comme annoncé en 2025, ils travaillent sur un nouveau code source pour le compilateur TypeScript et le service linguistique écrit en Go qui tire parti de la vitesse du code natif et du multithreading à mémoire partagée. Cette nouvelle base de code constituera le fondement de TypeScript 7.0 et des versions ultérieures. TypeScript 6.0 sera le précurseur immédiat de cette version et, à bien des égards, il servira de pont entre TypeScript 5.9 et 7.0. À ce titre, la plupart des changements apportés à TypeScript 6.0 visent à faciliter l'alignement et la préparation à l'adoption de TypeScript 7.0.Voici quelques-uns des points forts de cette version, avec des détails sur ce qui va changer dans la version 7.0 :Lorsque les paramètres n'ont pas de types explicites, TypeScript peut généralement les déduire en fonction d'un type attendu, ou même à partir d'autres arguments dans le même appel de fonction.Ici, TypeScript peut déduire le type dedans la fonctionen se basant sur le typedéduit de la fonction, quel que soit l'ordre des propriétés. Mais qu'en est-il si ces fonctions ont été écrites en utilisant la syntaxe de méthode plutôt que la syntaxe de fonction fléchée ?Curieusement, le deuxième appel àgénère une erreur, car TypeScript n'est pas en mesure de déduire le type de y dans la méthode. Ce qui se passe ici, c'est que lorsque TypeScript essaie de trouver des candidats pour, il ignore d'abord les fonctions dont les paramètres n'ont pas de types explicites. Il procède ainsi parce que certaines fonctions peuvent avoir besoin que le type déduit desoit correctement vérifié. Dans ce cas, on a besoin de connaître le type depour analyser la fonctionCes fonctions sont appelées fonctions sensibles au contexte, c'est-à-dire des fonctions dont les paramètres n'ont pas de types explicites. Au final, le système de types devra déterminer les types de ces paramètres, mais cela va à l'encontre du fonctionnement de l'inférence dans les fonctions génériques, car les deux « tirent » les types dans des directions différentes.Pour résoudre ce problème, TypeScript ignore les fonctions sensibles au contexte lors de l'inférence des arguments de type et vérifie et infère d'abord à partir d'autres arguments. Si le fait d'ignorer les fonctions sensibles au contexte ne fonctionne pas, l'inférence se poursuit simplement sur tous les arguments non vérifiés, en allant de gauche à droite dans la liste des arguments. Dans l'exemple ci-dessus, TypeScript ignorera le rappel lors de l'inférence pour, mais examinera ensuite le deuxième argument,, et en déduira queest un nombre. Ensuite, lorsqu'il reviendra vérifier le rappel, il aura un type contextuel de, ce qui lui permettra de déduire que x est également un nombre.Que se passe-t-il donc dans nos exemples précédents ?Dans les deux exemples, une fonction avec un paramètre x explicitement typé est attribuée à. Ne devraient-ils pas être vérifiés de manière identique ?La question est subtile : la plupart des fonctions (comme celles qui utilisent la syntaxe de méthode) ont un paramètreimplicite, mais ce n'est pas le cas des fonctions fléchées. Toute utilisation depourrait nécessiter de « tirer » sur le type de. Par exemple, connaître le type de l'objet littéral contenant pourrait à son tour nécessiter le type de, qui utiliseMais nous n'utilisons pas! Bien sûr, la fonction peut avoir une valeurlors de l'exécution, mais elle n'est jamais utilisée !TypeScript 6.0 en tient compte lorsqu'il décide si une fonction est sensible au contexte ou non. Si this n'est jamais réellement utilisé dans une fonction, alors il n'est pas considéré comme sensible au contexte. Cela signifie que ces fonctions seront considérées comme ayant une priorité plus élevée en matière d'inférence de type, et tous nos exemples ci-dessus fonctionnent désormais !Lorsque Node.js a ajouté la prise en charge des modules, il a ajouté une fonctionnalité appelée « importations de sous-chemins ». Il s'agit essentiellement d'un champ appelé imports qui permet aux paquets de créer des alias internes pour les modules au sein de leur paquet.Cela permet aux modules ded'importer à partir deau lieu d'avoir à utiliser un chemin relatif comme, et permet essentiellement à tout autre module d'écrire quelque chose commeau lieu d'utiliser un chemin relatif comme celui-ci.Un inconvénient mineur de cette fonctionnalité est que les développeurs devaient toujours écrire quelque chose après lelorsqu'ils spécifiaient une importation de sous-chemin. Ici, on utilise, mais cela est un peu inutile puisqu'il n'y a pas d'autre répertoire quesur lequel nous effectuons le mappage.Les développeurs qui ont utilisé des bundlers sont également habitués à utiliser le mappage de chemins pour éviter les longs chemins relatifs. Une convention courante avec les bundlers consiste à utiliser un simplecomme préfixe. Malheureusement, les importations de sous-chemins ne pouvaient pas commencer par, ce qui causait beaucoup de confusion pour les développeurs qui essayaient de les adopter dans leurs projets.Mais plus récemment, Node.js a ajouté la prise en charge des importations de sous-chemins commençant par. Cela permet aux paquets d'utiliser un simple préfixepour leurs importations de sous-chemins sans avoir à ajouter de segment supplémentaire.Cette fonctionnalité est prise en charge dans les nouvelles versions de Node.js 20. TypeScript la prend donc désormais en charge dans les optionsetpour le paramètreLe paramètrede TypeScript ne pouvait auparavant être utilisé qu'avecou; cependant, avec la dépréciation du nud(alias), cette nouvelle combinaison est souvent la voie de mise à niveau la plus appropriée pour de nombreux projets.Les projets voudront souvent planifier une migration vers l'un des deux éléments suivantseten fonction du type de projet (par exemple, application web groupée, application Bun ou application Node.js).Dans le cadre du travail continu sur le portage natif de TypeScript, l'équipe de typeScprit a introduit un nouveau drapeau appelédestiné à faciliter les migrations de la version 6.0 à la version 7.0.Aujourd'hui, TypeScript attribue des identifiants de type (numéros de suivi internes) aux types dans l'ordre où ils apparaissent, et utilise ces identifiants pour trier les types d'union de manière cohérente. Un processus similaire s'applique aux propriétés. Par conséquent, l'ordre dans lequel les éléments sont déclarés dans un programme peut avoir des effets surprenants sur des éléments tels que l'émission de déclarations.Prenons par exemple l'émission de déclarations à partir de ce fichier :Si nous ajoutons une constante non liée au-dessus de, la déclaration émise change :Cela se produit parce que le type littéralobtient un ID de type inférieur à, car il a été traité en premier lors de l'analyse de la déclaration de la. Dans de très rares cas, ce changement d'ordre peut même entraîner l'apparition ou la disparition d'erreurs en fonction de l'ordre de traitement du programme, mais en général, c'est principalement dans les fichiers de déclaration émis ou dans la façon dont les types sont affichés dans votre éditeur que vous remarquerez cet ordre.L'une des principales améliorations architecturales de TypeScript 7 est la vérification parallèle des types, qui réduit considérablement le temps de vérification global. Cependant, le parallélisme pose un défi : lorsque différents vérificateurs de types visitent les nuds, les types et les symboles dans des ordres différents, les identifiants internes attribués à ces constructions deviennent non déterministes. Cela conduit à des résultats non déterministes prêtant à confusion, où deux fichiers au contenu identique dans le même programme peuvent produire des fichiers de déclaration différents, voire calculer des erreurs différentes lors de l'analyse du même fichier. Pour remédier à cela, TypeScript 7.0 trie ses objets internes (par exemple, les types et les symboles) selon un algorithme déterministe basé sur le contenu de l'objet. Cela garantit que tous les vérificateurs rencontrent le même ordre d'objets, indépendamment de la manière et du moment où ils ont été créés. En conséquence, dans l'exemple donné, TypeScript 7 affichera toujours, supprimant ainsi complètement l'instabilité de l'ordre.Cela signifie que TypeScript 6 et 7 peuvent parfois afficher un ordre différent. Bien que ces changements d'ordre soient presque toujours bénins, si vous comparez les résultats du compilateur entre deux exécutions (par...