Microsoft annonce la version Release Candidate de TypeScript 6.0 apportant des améliorations à la vérification des types pour les expressions de fonction dans les appels génériques

declare function callIt < T > ( obj : { produce : ( x : number ) => T , consume : ( y : T ) => void , } ) : void ; // Works fine, `x` is inferred to be a number. callIt ( { produce ( x : number ) { return x * 2 ; } , consume ( y ) { return y. toFixed ( ) ; } , } ) ; callIt ( { consume ( y ) { return y. toFixed ( ) ; } , // ~ // error: 'y' is of type 'unknown'. produce ( x : number ) { return x * 2 ; } , } ) ;