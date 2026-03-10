Microsoft annonce la version Release Candidate de TypeScript 6.0 apportant des améliorations à la vérification des types pour les expressions de fonction dans les appels génériques

TypeScript est un langage qui s'appuie sur JavaScript en ajoutant une syntaxe pour les types. L'écriture de types dans le code permet d'expliquer l'intention et de faire vérifier le code par d'autres outils pour détecter les erreurs comme les fautes de frappe, les problèmes avec null et undefined, et plus encore. Les types alimentent également les outils d'édition de TypeScript, comme l'auto-complétion, la navigation dans le code et les refactorisations que vous pouvez voir dans des éditeurs tels que Visual Studio et VS Code. En fait, TypeScript et son écosystème alimentent l'expérience JavaScript dans ces deux éditeurs également.
Début février 2026, Microsoft a annoncé la version Beta de TypeScript 6.0. Récemment, Microsoft annonce la sortie de la version Release Candidate (RC) de TypeScript 6.0. Depuis la version bêta de TypeScript 6.0, cette version apporte quelques modifications notables, principalement pour aligner le comportement sur celui de TypeScript 7.0.
TypeScript 6.0 est une version unique en son genre, car son équipe a l'intention d'en faire la dernière version basée sur le code source JavaScript actuel. Comme annoncé en 2025, ils travaillent sur un nouveau code source pour le compilateur TypeScript et le service linguistique écrit en Go qui tire parti de la vitesse du code natif et du multithreading à mémoire partagée. Cette nouvelle base de code constituera le fondement de TypeScript 7.0 et des versions ultérieures. TypeScript 6.0 sera le précurseur immédiat de cette version et, à bien des égards, il servira de pont entre TypeScript 5.9 et 7.0. À ce titre, la plupart des changements apportés à TypeScript 6.0 visent à faciliter l'alignement et la préparation à l'adoption de TypeScript 7.0.
L'une des modifications concerne la vérification des types pour les expressions de fonction dans les appels génériques, en particulier celles qui apparaissent dans les expressions JSX génériques. Cela permettra généralement de détecter davantage de bogues dans le code existant, mais vous constaterez peut-être que certains appels génériques nécessitent un argument de type explicite. Ils ont également étendu la dépréciation de la syntaxe d'assertion d'importation (c'est-à-dire import ... assert {...}) aux appels import() tels que import(..., { assert: {...}}). Enfin, ils ont mis à jour les types DOM afin de refléter les dernières normes web, y compris certaines modifications apportées aux API temporelles.
Moins de sensibilité au contexte pour les fonctions sans this
Lorsque les paramètres n'ont pas de types explicites écrits, TypeScript peut généralement les déduire en fonction d'un type attendu, ou même à partir d'autres arguments dans le même appel de fonction.
|Code TypeScript :
declare function callIt<T>(obj: { produce: (x: number) => T, consume: (y: T) => void, }): void; // Works, no issues. callIt({ produce: (x: number) => x * 2, consume: y => y.toFixed(), }); // Works, no issues even though the order of the properties is flipped. callIt({ consume: y => y.toFixed(), produce: (x: number) => x * 2, });
Ici, TypeScript peut déduire le type de y dans la fonction consume en se basant sur le T déduit de la fonction produce, quel que soit l'ordre des propriétés. Mais qu'en est-il si ces fonctions étaient écrites en utilisant la syntaxe de méthode au lieu de la syntaxe de fonction fléchée ?
|Code TypeScript :
declare function callIt<T>(obj: { produce: (x: number) => T, consume: (y: T) => void, }): void; // Works fine, `x` is inferred to be a number. callIt({ produce(x: number) { return x * 2; }, consume(y) { return y.toFixed(); }, }); callIt({ consume(y) { return y.toFixed(); }, // ~ // error: 'y' is of type 'unknown'. produce(x: number) { return x * 2; }, });
Curieusement, le deuxième appel à callIt entraîne une erreur, car TypeScript n'est pas en mesure de déduire le type de y dans la méthode consume. Ce qui se passe ici, c'est que lorsque TypeScript essaie de trouver des candidats pour T, il ignore d'abord les fonctions dont les paramètres n'ont pas de types explicites. Il procède ainsi parce que certaines fonctions peuvent avoir besoin que le type déduit de T soit correctement vérifié. Dans notre cas, nous avons besoin de connaître le type de T pour analyser notre fonction consume.
Ces fonctions sont appelées fonctions sensibles au contexte, c'est-à-dire des fonctions dont les paramètres n'ont pas de types explicites. Au final, le système de types devra déterminer les types de ces paramètres, mais cela va quelque peu à l'encontre du fonctionnement de la déduction dans les fonctions génériques, car les deux « tirent » les types dans des directions différentes.
|Code TypeScript :
function callFunc<T>(callback: (x: T) => void, value: T) { return callback(value); } callFunc(x => x.toFixed(), 42); // ^ // We need to figure out the type of `x` here, // but we also need to figure out the type of `T` to check the callback.
Pour résoudre ce problème, TypeScript ignore les fonctions sensibles au contexte lors de l'inférence des arguments de type et vérifie et infère d'abord à partir d'autres arguments. Si le fait d'ignorer les fonctions sensibles au contexte ne fonctionne pas, l'inférence se poursuit simplement sur tous les arguments non vérifiés, en allant de gauche à droite dans la liste des arguments. Dans l'exemple ci-dessus, TypeScript ignorera le rappel lors de l'inférence pour T, mais examinera ensuite le deuxième argument, 42, et en déduira que T est un number. Ensuite, lorsqu'il reviendra vérifier le rappel, il aura un type contextuel de (x: nombre) => void, ce qui lui permettra de déduire que [c]x[/B] est également un number.
Que se passe-t-il donc dans nos exemples précédents ?
|Code TypeScript :
// Arrow syntax - no errors. callIt({ consume: y => y.toFixed(), produce: (x: number) => x * 2, }); // Method syntax - errors! callIt({ consume(y) { return y.toFixed(); }, // ~ // error: 'y' is of type 'unknown'. produce(x: number) { return x * 2; }, });
Dans les deux exemples, produce est assignée à une fonction avec un paramètre x explicitement typé. Ne devraient-ils pas être vérifiés de manière identique ?
La question est subtile : la plupart des fonctions (comme celles qui utilisent la syntaxe de méthode) ont un...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.