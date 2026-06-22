Microsoft annonce la version Release Candidate de TypeScript 7.0, basée sur le langage Go, permettant d'exécuter de nombreuses étapes en parallèle, notamment l'analyse syntaxique et la vérification des types

Microsoft annonce la sortie de la version Release Candidate de TypeScript 7.0. La nouvelle base de code Go a été méthodiquement portée à partir de l'implémentation existante plutôt que réécrite à partir de zéro, et sa logique de vérification des types est structurellement identique à celle de TypeScript 6.0. Même si la version 7.0 RC est presque prête pour la production, ils ne disposeront pas dune API programmatique stable avant au moins plusieurs mois, avec la sortie de TypeScript 7.1. Dans ce contexte, l'équipe TypeScript donne la priorité à la garantie que TypeScript puisse fonctionner en parallèle avec TypeScript 6.0 dans un avenir proche.
TypeScript (TS) est un langage de programmation de haut niveau qui ajoute à JavaScript un typage statique avec des annotations de type facultatives. Il est conçu pour le développement d'applications volumineuses et est compilé en JavaScript. TypeScript est développé par Microsoft en tant que logiciel libre et open source, distribué sous licence Apache 2.0. En mars 2025, Microsoft a annoncé que son équipe travaillait sur une version du compilateur TypeScript portée sur Go, qui devrait être publiée sous le nom de TypeScript 7.0. En décembre de la même année, il a été annoncé sur le blog de l'entreprise que TypeScript 6.0 serait la dernière version écrite en TypeScript lui-même, et que TypeScript 7.0 serait la première version basée sur Go.
En avril 2026, Microsoft a annoncé la sortie de TypeScript 7.0 Beta, marquant ainsi le lancement de la version bêta publique de la refonte, basée sur Go, du compilateur et de la suite d'outils du langage. Cette version est présentée comme un changement architectural majeur pour le langage, Microsoft affirmant que la nouvelle implémentation est « environ dix fois plus rapide que TypeScript 6.0 ». Bien qu'il s'agisse d'une version bêta, l'entreprise affirme que le compilateur est prêt pour la production. TypeScript 7.0 Beta est entièrement compatible avec TypeScript 6.0 et apporte plusieurs nouveautés visant à améliorer ses performances, sa stabilité et sa compatibilité. Grâce à la combinaison de la vitesse du code natif et du parallélisme en mémoire partagée, TypeScript 7.0 est souvent environ 10 fois plus rapide que TypeScript 6.0.
Récemment, Microsoft annonce la sortie de la version Release Candidate de TypeScript 7.0. La nouvelle base de code Go a été méthodiquement portée à partir de l'implémentation existante plutôt que réécrite à partir de zéro, et sa logique de vérification des types est structurellement identique à celle de TypeScript 6.0. Cette parité architecturale garantit que le compilateur continue dappliquer exactement la même sémantique à laquelle vous êtes déjà habitué. TypeScript 7.0 a été évalué à laide de lénorme suite de tests constituée au cours de la dernière décennie, et est déjà utilisé dans de nombreuses bases de code comptant plusieurs millions de lignes, tant au sein de Microsoft quà lextérieur. Il est stable, compatible et prêt à être mis à lépreuve dès dans vos workflows quotidiens et vos pipelines dintégration continue.
Depuis plus dun an, l'équipe TypeScript collabore avec de nombreuses équipes internes de Microsoft, ainsi quavec des équipes dentreprises telles que Bloomberg, Canva, Figma, Google, Lattice, Linear, Miro, Notion, Slack, Vanta, Vercel, VoidZero et bien dautres, afin de tester les versions préliminaires de TypeScript 7.0 sur leurs bases de code. Les retours ont été positifs : de nombreuses équipes ont signalé des gains de vitesse similaires, réduisant considérablement leurs temps de compilation, et ont bénéficié dune expérience dédition beaucoup plus légère et fluide.
Utilisation de TypeScript 7.0 RC
Pour obtenir TypeScript 7.0 RC, vous pouvez linstaller via npm :
|Code :
|Sélectionner tout
npm install -D typescript@rc
À partir de là, vous pouvez exécuter tsc comme avec nimporte quelle version précédente de TypeScript, et vous devriez obtenir les mêmes résultats quauparavant mais beaucoup plus rapidement !
|Code :
|Sélectionner tout
1
2
> npx tsc --version Version 7.0.1-rc
Pour tester lexpérience dédition, vous pouvez installer lextension TypeScript Native Preview pour VS Code. La prise en charge par léditeur est extrêmement fiable et est largement utilisée par de nombreuses équipes depuis plusieurs mois déjà. Cest un moyen simple et fluide de tester immédiatement TypeScript 7.0 sur votre base de code. Elle repose sur les mêmes fondements que lexpérience en ligne de commande, vous bénéficiez donc des mêmes gains de performances dans votre éditeur que sur la ligne de commande. Il est notamment important de noter quelle sappuie sur le protocole LSP (Language Server Protocol), ce qui facilite son exécution dans la plupart des éditeurs modernes, voire dans des outils tels que Copilot CLI.
Utilisation en parallèle avec TypeScript 6.0
Même si la version 7.0 RC est presque prête pour la production, ils ne disposeront pas dune API programmatique stable avant au moins plusieurs mois, avec la sortie de TypeScript 7.1. Dans ce contexte, l'équipe TypeScript donne la priorité à la garantie que TypeScript puisse fonctionner en parallèle avec TypeScript 6.0 dans un avenir proche, sans aucun conflit du type « quel tsc est lequel ? ».
Dans le cadre du processus de transition entre les versions 6.0 et 7.0, ils ont publié un nouveau package de compatibilité, @typescript/typescript6. Ce package fournit un exécutable nommé tsc6, afin que, si nécessaire, vous puissiez installer TypeScript 7.0 (qui intègre son propre binaire tsc) en parallèle sans conflit de noms. Le nouveau paquet réexporte également lAPI de TypeScript 6.0, ce qui vous permet dutiliser tsc pour TypeScript 7, tandis que dautres outils peuvent continuer à sappuyer sur la version 6.0.
Étant donné que certains outils, tels que typescript-eslint, sattendent à importer directement depuis TypeScript via des dépendances de pair, il est recommandé dutiliser des alias npm. Vous devriez pouvoir exécuter la commande suivante :
|Code :
|Sélectionner tout
npm install -D typescript@npm:@typescript/typescript6
ou modifier votre fichier package.json comme suit :
|Code :
|Sélectionner tout
1
2
3
4
5
{ "devDependencies": { "typescript": "npm:@typescript/typescript6@^6.0.0", } }
Notez que cette procédure ne vous laissera quun exécutable tsc6. Pour obtenir le tsc de la version 7.0, vous pouvez ajouter un autre alias pour TypeScript 7 ; npx tsc fonctionnera alors directement avec la version 7.0 :
|Code :
|Sélectionner tout
1
2
3
4
5
6
{ "devDependencies": { "typescript": "npm:@typescript/typescript6@^6.0.0", "typescript-7": "npm:typescript@rc", } }
Versions « nightly »
Les versions « nightly » de TypeScript 7 sont actuellement toujours publiées sous le paquet @typescript/native-preview sur npm, et peuvent être installées via
|Code :
|Sélectionner tout
npm install -D @typescript/native-preview
Le binaire fourni par ce paquet sappelle toujours tsgo. Une fois que TypeScript 7 aura été publié avec la dernière balise sur npm, ils prévoient que toutes les versions stables, les préversions majeures et les versions « nightly » seront publiées sous le paquet typescript sur npm.
Voici les principales améliorations présentées par l'équipe de TypeScript :
Parallélisation et contrôles
TypeScript 7.0 exécute désormais de nombreuses étapes en parallèle, notamment lanalyse syntaxique, la vérification des types et la génération de code. Certaines de ces étapes, comme lanalyse syntaxique et la génération de code, peuvent généralement être effectuées de manière indépendante dun fichier à lautre. Ainsi, la parallélisation sadapte automatiquement aux bases de code plus volumineuses avec une surcharge relativement faible. Cependant, toutes les étapes dune compilation TypeScript ne se prêtent pas facilement à la parallélisation.
Parallélisation des vérificateurs
Dautres étapes, comme la vérification des types, présentent des dépendances plus complexes entre les fichiers. La plupart des fichiers finissent par sappuyer sur les mêmes informations de type provenant de leurs dépendances et de la portée globale ; par conséquent, exécuter les vérificateurs de types de manière totalement indépendante serait un gaspillage, tant en termes de calcul que de mémoire. Dautre part, la vérification des types sappuie parfois sur lordre relatif des informations dans un programme ; ainsi, une vérification des types effectuée à partir de zéro doit toujours analyser les mêmes fichiers dans un ordre identique pour garantir des résultats identiques.
Pour permettre la parallélisation tout en évitant ces écueils, TypeScript 7.0 crée un nombre fixe de « workers » de vérification de types, chacun disposant de sa propre vision du monde. Ces « workers » de vérification de types peuvent finir par dupliquer certaines tâches communes, mais, à partir des mêmes fichiers dentrée, ils les répartiront toujours de manière identique et produiront les mêmes résultats.
Le nombre par défaut de processus de vérification de types est de 4, mais il peut être configuré à laide du nouvel indicateur --checkers. Vous constaterez peut-être quaugmenter ce nombre peut accélérer davantage les compilations sur des bases de code plus volumineuses, où les machines disposent généralement de plus de curs de processeur, mais cela se fera généralement au prix dune utilisation accrue de la mémoire. De même, les machines disposant de moins de curs de processeur et de moins de mémoire (par exemple, les exécuteurs dintégration continue) peuvent avoir intérêt à réduire ce nombre pour éviter une surcharge inutile ou accidentelle.
Dans de rares cas, la variation du nombre de --checkers peut faire apparaître des résultats dépendants de lordre dexécution. Spécifier un nombre fixe de vérificateurs dans tous les environnements de compilation peut aider à garantir que tout le monde obtient les mêmes résultats, mais cela reste à la discrétion de chaque équipe.
Parallélisation des générateurs de référence de projet
TypeScript 7.0 permet de paralléliser les compilations au sein dun même projet, mais il peut désormais également compiler plusieurs projets simultanément. Ce comportement peut être configuré à laide du nouvel indicateur --builders, qui contrôle le nombre de générateurs de référence de projet parallèles pouvant sexécuter simultanément. Cela peut savérer particulièrement utile pour les monorepos contenant de nombreux projets.
Tout comme avec --checkers, augmenter le nombre de générateurs peut accélérer les compilations, mais peut se faire au prix dune consommation de mémoire accrue. Cela a également un effet multiplicateur avec --checkers ; il est donc important de trouver le bon équilibre pour votre machine et votre base de code. Par exemple, une compilation avec --checkers 4 --builders 4 permet à jusquà 16 vérificateurs de types de sexécuter simultanément, ce qui peut savérer excessif.
Contrairement à --checkers, la variation du nombre de générateurs ne devrait pas produire de résultats différents ; cependant, la compilation des références de projet est fondamentalement limitée par le graphe de dépendances des projets (à lexception de la vérification de types sur les bases de code qui exploitent --isolatedDeclarations et génèrent un fichier de déclaration syntaxique séparé).
Mode mono-thread
Dans certains cas, il peut être utile dimposer un fonctionnement mono-thread à lensemble du compilateur. Cela peut savérer utile pour le débogage, pour comparer les performances entre TypeScript 6 et 7, lors de lorchestration externe de compilations parallèles, ou pour lexécution dans des environnements aux ressources très limitées. Pour activer le mode mono-thread, vous pouvez utiliser le nouvel indicateur --singleThreaded. Cela limitera non seulement le nombre de workers de vérification de types à 1, mais garantira également que lanalyse syntaxique et la génération de fichiers seffectuent dans un seul thread.
Mode --watch amélioré
Il convient de souligner la refonte du mode --watch dans TypeScript 7. Le mode --watch repose désormais sur une nouvelle base dérivée du système de surveillance de fichiers du bundler Parcel, qui offre des capacités de surveillance de fichiers multiplateformes efficaces et stables.
Lorsque notre équipe sest attelée à porter notre logique de surveillance de fichiers, nous avons rencontré quelques difficultés liées à la surveillance multiplateforme en Go. La bibliothèque standard ne fournit pas dAPI intégrée de surveillance des fichiers, et les bibliothèques tierces existantes que nous avons explorées présentaient divers problèmes de stabilité, de performances, de prise en charge multiplateforme ou dintégration avec les outils de build. Nous avons pu mettre au point des solutions reposant sur des interrogations périodiques pour détecter les modifications de fichiers, ce qui fonctionnait globalement sur tous les systèmes dexploitation ; cependant, cela savérait très gourmand en ressources, en particulier pour les projets à grande échelle comportant de nombreuses dépendances dans node_modules. Même avec des stratégies de planification dynamiques, nous avons constaté que les solutions basées uniquement sur linterrogation étaient trop gourmandes en ressources pour une utilisation courante.
Depuis de nombreuses années, Visual Studio Code sappuie sur @parcel/watcher, et ces dernières années, TypeScript dans VS Code a indirectement tiré parti de ses capacités de surveillance de fichiers. Bien que cela semblait prometteur, lun des problèmes que nous rencontrions avec le watcher de Parcel est quil est écrit en C++ et nécessite donc une chaîne doutils C++ complète pour sa compilation. Compte tenu de notre expérience positive avec le watcher de Parcel dans VS Code, nous avons exploré la possibilité de le porter en Go à laide de quelques shims dassemblage minimaux afin déviter dintroduire une nouvelle dépendance à une chaîne doutils.
Cette exploration a été couronnée de succès : ce qui avait commencé comme une traduction très directe du C++ vers Go a été affiné pour devenir un code idiomatique en Go qui continue de passer avec succès la suite de tests portée. Le « watcher » est un paquet autonome qui nous a permis de maintenir une séparation claire des préoccupations entre ce que nous souhaitons surveiller et pourquoi. Nous constatons désormais des améliorations significatives en termes de ressources en mode --watch sur toutes les plateformes, et avons reçu des retours positifs de la part des premiers utilisateurs de TypeScript 7.
Nous tenons à remercier Devon Govett, dont le travail sur Parcel a apporté dimmenses avantages tant au projet Visual Studio Code quà celui de TypeScript. Nous espérons que ce portage offrira, à terme, de nouvelles opportunités et des perspectives pour le code source original du « watcher » de Parcel.
Mises à jour depuis la version 5.x et nouveaux comportements à partir de la version 6.0
TypeScript 7.0 est conçu pour être compatible avec la vérification des types et le comportement en ligne de commande de TypeScript 6.0. Pratiquement tout code TypeScript qui se compile sans erreur avec TypeScript 6.0 (avec le drapeau stableTypeOrdering activé et sans aucun drapeau ignoreDeprecations défini) devrait se compiler de la même manière dans TypeScript 7.0.
Cela dit, TypeScript 7.0 adopte les nouvelles valeurs par défaut de la version 6.0 et génère des erreurs fatales en cas dutilisation de drapeaux ou de constructions obsolètes dans TypeScript 6.0. Ce point est important, car la version 6.0 est encore relativement récente et de nombreux projets devront sadapter à ses nouveaux comportements. Nous encourageons les développeurs à adopter TypeScript 6.0 afin de faciliter la transition vers TypeScript 7.0. Vous pouvez également consulter larticle de blog consacré à la sortie de TypeScript 6.0 pour plus de détails sur ces dépréciations.
En bref, les changements notables apportés aux paramètres par défaut sont les suivants :
- strict est défini sur true par défaut.
- module est défini par défaut sur esnext.
- target est défini par défaut sur la version stable actuelle dECMAScript précédant immédiatement esnext.
- noUncheckedSideEffectImports est défini sur true par défaut.
- libReplacement est défini sur false par défaut.
- stableTypeOrdering est défini sur true par défaut et ne peut pas être désactivé.
- rootDir est désormais défini par défaut sur ./, et les répertoires source internes doivent être explicitement définis.
- types est désormais défini par défaut sur [], et lancien comportement peut être rétabli en le définissant sur ["*"].
Nous pensons que les modifications apportées à rootDir et types sont peut-être les plus « surprenantes », mais elles peuvent être facilement gérées. Les projets dans lesquels le fichier tsconfig.json se trouve en dehors dun répertoire tel que src devront simplement inclure rootDir pour conserver la même structure de répertoires.
|Code :
|Sélectionner tout
1
2
3
4
5
6
7
{ "compilerOptions": { // ... + "rootDir": "./src" }, "include": ["./src"] }
En ce qui concerne la modification de types, les projets qui dépendent de déclarations globales spécifiques devront les énumérer explicitement. Par exemple :
|Code :
|Sélectionner tout
1
2
3
4
5
6
{ "compilerOptions": { // Explicitly list the @types packages you need (e.g. bun, mocha, jasmine, etc.) + "types": ["node", "jest"] } }
Les éléments obsolètes qui sont désormais considérés comme des erreurs graves sans conséquence sont les suivants :
- target : es5 n'est plus pris en charge.
- downlevelIteration n'est plus pris en charge.
- moduleResolution : node/node10 ne sont plus pris en charge ; il est recommandé d'utiliser nodenext et bundler à la place.
- module : amd, umd, systemjs, none ne sont plus pris en charge ; il est recommandé dutiliser esnext ou preserve en association avec des bundlers ou la résolution de modules basée sur le navigateur.
- baseUrl nest plus pris en charge, et les paths peuvent être mis à jour pour être relatifs à la racine du projet plutôt quà baseUrl.
- moduleResolution : classic nest plus pris en charge ; il est recommandé de le remplacer par bundler ou nodenext.
- esModuleInterop et allowSyntheticDefaultImports ne peuvent pas être définis sur false.
- alwaysStrict est considéré comme true et ne peut plus être défini sur false.
- Le mot-clé module ne peut pas être utilisé dans les déclarations despace de noms.
- Le mot-clé asserts ne peut pas être utilisé sur les importations ; il faut utiliser à la place le mot-clé with (afin de saligner sur les évolutions de la syntaxe de lattribut import dECMAScript).
- Les directives /// <reference no-default-lib /> ne sont plus respectées lorsque skipDefaultLibCheck est activé.
- Les compilations en ligne de commande ne peuvent pas prendre en compte les chemins daccès aux fichiers lorsque le répertoire courant contient un fichier tsconfig.json, sauf si le drapeau explicite --ignoreConfig est passé.
Les types de littéraux de modèle préservent désormais les points de code Unicode
TypeScript 7.0 traite désormais les points de code Unicode de manière plus naturelle lors de linférence à partir des types de littéraux de modèle. Par exemple :
|Code :
|Sélectionner tout
1
2
3
4
5
6
type HeadTail<S> = S extends `${infer Head}${infer Tail}` ? [Head, Tail] : never; type Result = HeadTail<"abc">; // ^ // In 7.0: ["", "abc"] // Previously: ["\ud83d", "\ude00abc"]
Auparavant, TypeScript suivait ici le comportement dindexation UTF-16 de JavaScript et divisait "😀" en deux moitiés formant une paire de substituts (\ud83d et \ude00). Cela était techniquement cohérent avec lindexation en JavaScript (par exemple, le type Head déduit était égal à " 😀abc"[0]), mais ce nétait généralement pas ce que les utilisateurs souhaitaient, et cela pouvait produire des types de littéraux de chaîne contenant des caractères de substitution non appariés qui nont pas de sens sémantique.
Il sagit dun changement rompant pour la manipulation de chaînes au niveau des types qui modélisait intentionnellement les unités de code UTF-16, comme certaines utilitaires de longueur de chaîne. En pratique, nous nous attendons à ce que ce nouveau comportement soit plus utile et moins surprenant : linférence des littéraux de modèle suit désormais la même intuition que litération dune chaîne avec for...of ou son étalement avec [...str], où "😀" est traité comme une seule unité.
Différences par rapport à JavaScript
Lors du portage de la base de code existante, nous en avons également profité pour revoir le fonctionnement de notre prise en charge de JavaScript.
À lorigine, TypeScript prenait en charge les fichiers JavaScript en utilisant les commentaires JSDoc et en reconnaissant certains modèles de code pour lanalyse et linférence de types. La plupart du temps, cela reposait sur des modèles de codage courants, mais parfois, cela reposait sur tout ce que les développeurs pouvaient écrire et que Closure et loutil de génération de documentation JSDoc étaient capables de comprendre. Bien que cette approche ait été utile pour les développeurs disposant de bases de code JSDoc rédigées de manière peu rigoureuse, elle nécessitait un certain nombre de compromis et de cas particuliers pour fonctionner correctement, et sécartait à plusieurs égards de lanalyse effectuée par TypeScript dans les fichiers .ts.
Dans TypeScript 7.0, nous avons remanié notre prise en charge de JavaScript afin quelle soit plus cohérente avec la manière dont nous analysons les fichiers TypeScript. Voici quelques-unes des différences :
- Les valeurs ne peuvent pas être utilisées là où des types sont attendus écrivez plutôt typeof someValue.
- @enum nest plus reconnu spécifiquement créez un @typedef sur (typeof YourEnumDeclaration)[keyof typeof YourEnumDeclaration].
- Un ? isolé nest plus utilisable comme type utilisez plutôt any.
- @class ne transforme pas une fonction en constructeur utilisez plutôt une déclaration de classe.
- Le suffixe ! nest pas pris en charge utilisez simplement T.
- Les noms de types doivent être définis à lintérieur dune balise @typedef (par exemple : /** @typedef {T} TypeAliasName */), et non à côté dun identifiant (par exemple : /** @typedef {T} */ TypeAliasName;).
- La syntaxe des fonctions de type « closure » (par exemple function(string): void) nest plus prise en charge utilisez plutôt les raccourcis TypeScript (par exemple (s: string) => void).
De plus, certains modèles JavaScript, comme laliasing de this et la réaffectation de lintégralité du prototype dune fonction, ne font plus lobjet dun traitement particulier.
Bien quune partie de notre prise en charge de JS soit en pleine évolution, nous avons mis à jour ce fichier CHANGES.md afin de détailler plus précisément les différences entre TypeScript 6.0 et 7.0.
Expérience dans léditeur
Les améliorations de performances de TypeScript 7.0 ne se limitent pas à lutilisation en ligne de commande : elles sétendent également à lexpérience dans léditeur. Pour les utilisateurs de VS Code, lextension « TypeScript Native Preview » offre un moyen simple dessayer TypeScript 7.0 dans votre éditeur, et elle est désormais largement utilisée. Pour les utilisateurs de Visual Studio, la dernière version de léditeur activera automatiquement TypeScript 7 en fonction de votre espace de travail. Bien entendu, TypeScript 7 devrait fonctionner parfaitement dans nimporte quel éditeur de votre choix. La nouvelle infrastructure repose sur le protocole LSP (Language Server Protocol) et est capable dexploiter plusieurs threads pour traiter les requêtes simultanées aussi rapidement que possible.
Depuis son lancement, nous avons ajouté des fonctionnalités qui manquaient, telles que les importations automatiques, les survols extensibles, les astuces intégrées, les « code lenses », la fonction « aller à la définition source », lédition liée à JSX et la complétion des balises, entre autres. Les fonctionnalités manquantes de la version bêta de TypeScript 7.0, telles que la mise en évidence sémantique, le « tri des importations », la « suppression des importations inutilisées », et bien dautres encore, sont désormais disponibles.
De plus, nous avons continué à améliorer les performances et la stabilité au cours des derniers mois. Nous avons refondu une grande partie de notre infrastructure de tests et de diagnostics afin de garantir un niveau de qualité élevé, ce qui nous permet de soumettre le serveur de langage à des tests de fuzz sur les principales bases de code TypeScript et JavaScript disponibles sur GitHub. Daprès nos analyses de données, nous estimons que TypeScript 7 a en réalité réduit de plus de 20 fois le nombre déchecs des commandes du serveur de langage par rapport à TypeScript 6.0.
Cette extension respecte la plupart des paramètres de configuration de lextension TypeScript intégrée à Visual Studio Code, ainsi que la plupart de ses fonctionnalités.
Source : Annonce TypeScript 7.0 RC
Et vous ?
Pensez-vous que cette version est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Microsoft annonce TypeScript 6.0 apportant des améliorations aux fonctions sensibles au contexte, la prise en charge des importations de sous-chemins et des changements pour préparer TypeScript 7.0
Un TypeScript 10x plus rapide : Anders Hejlsberg, architecte principal de Microsoft pour TypeScript, présente un nouveau portage de TypeScript, qui offrira aux développeurs un outil de haute performance
TypeScript se tourne vers Gopher : Microsoft mise sur Go pour multiplier la vitesse par 10, par Kush Creates
Vous avez lu gratuitement 1 145 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.