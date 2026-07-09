Microsoft annonce la disponibilité de TypeScript 7.0, « un portage natif 10 fois plus rapide développé en Go » selon Microsoft, permettant d'effectuer de nombreuses étapes en parallèle

Microsoft annonce la disponibilité générale de TypeScript 7, un portage natif de TypeScript 10 fois plus rapide en Go. La principale différence réside dans le fait quavec cette nouvelle base de code, TypeScript 7 offre la vitesse du code natif, le multithreading en mémoire partagée et un certain nombre de nouvelles optimisations qui permettent généralement des gains de vitesse compris entre 8 et 12 fois lors des compilations complètes. TypeScript 7.0 effectue désormais de nombreuses étapes en parallèle, notamment lanalyse syntaxique, la vérification des types et la génération de code. TypeScript 7.0 peut paralléliser les compilations au sein dun même projet, mais il est désormais également capable de compiler plusieurs projets simultanément. Il convient de souligner que les workflows utilisant Vue, MDX, Astro, Svelte et dautres frameworks ne pourront probablement pas encore tirer parti de TypeScript 7. De même, la vérification de types spécialisée au sein de modèles tels que ceux dAngular nutilisera probablement pas non plus TypeScript 7.
TypeScript (TS) est un langage de programmation de haut niveau qui ajoute au JavaScript un typage statique avec des annotations de type facultatives. Il est conçu pour le développement dapplications de grande envergure. Il est transcompilé en JavaScript. Il est développé par Microsoft en tant que logiciel libre et open source, distribué sous licence Apache 2.0. TypeScript peut être utilisé pour développer des applications JavaScript destinées à être exécutées aussi bien côté client que côté serveur (comme avec React.js, Node.js, Deno ou Bun). Plusieurs options sont disponibles pour la compilation. Il est possible dutiliser le compilateur TypeScript par défaut,[8] ou dinvoquer le compilateur Babel pour convertir TypeScript en JavaScript.
Go est un langage de programmation de haut niveau et à usage général, statiquement typé et compilé. Il est réputé pour la simplicité de sa syntaxe et lefficacité du développement quil permet grâce à lintégration dune vaste bibliothèque standard répondant à de nombreux besoins des projets courants. Il a été conçu chez Google en 2007 par Robert Griesemer, Rob Pike et Ken Thompson, puis annoncé publiquement en novembre 2009. Sa syntaxe est similaire à celle du C, mais il dispose également dun ramasse-miettes, dun typage structurel et dune concurrence de type CSP. On lappelle souvent « Golang » pour éviter toute ambiguïté et en raison de son ancien nom de domaine, golang.org ; cependant, son nom officiel est « Go ».
Le 11 mars 2025, Microsoft a annoncé une réécriture de son langage de programmation TypeScript en le dotant d'un compilateur et d'un ensemble d'outils natifs. Cet effort vise à résoudre les problèmes de performance, en particulier dans les grandes bases de code, en portant le compilateur TypeScript existant de TypeScript/JavaScript au langage natif, Go. Anders Hejlsberg, architecte principal de Microsoft pour TypeScript, affirmait lors de l'annonce : « L'implémentation native améliorera considérablement le démarrage de l'éditeur, divisera par 10 la plupart des temps de construction et réduira substantiellement l'utilisation de la mémoire. »
En juin 2026, Microsoft a annoncé la sortie de la version Release Candidate de TypeScript 7.0. La nouvelle base de code Go a été méthodiquement portée à partir de l'implémentation existante plutôt que réécrite à partir de zéro, et sa logique de vérification des types est structurellement identique à celle de TypeScript 6.0. Même si la version 7.0 RC est presque prête pour la production, ils ne disposeront pas dune API programmatique stable avant au moins plusieurs mois, avec la sortie de TypeScript 7.1. Dans ce contexte, l'équipe TypeScript donne la priorité à la garantie que TypeScript puisse fonctionner en parallèle avec TypeScript 6.0 dans un avenir proche.
Récemment, Microsoft annonce la disponibilité générale de TypeScript 7, un portage natif de TypeScript 10 fois plus rapide. Depuis ses débuts, TypeScript sest donné pour mission doffrir un JavaScript évolutif. En apportant une vérification de types stricte et une suite doutils complète à lunivers JavaScript, TypeScript a permis de développer des applications non triviales et de haute qualité sur toutes les plateformes.
L'équipe de TypeScript déclare pour l'annonce : « Lannée dernière, notre équipe a dévoilé la prochaine étape de TypeScript en matière dévolutivité : rendre chaque composante de la suite doutils un ordre de grandeur plus rapide. La mission consistait à réaliser un portage natif de TypeScript écrit en Go, capable de tirer pleinement parti du matériel moderne. Ce portage a été effectué de la manière la plus fidèle possible, en écrivant du nouveau code tout en conservant la structure et la logique de la base de code dorigine afin de garantir la cohérence et la compatibilité des résultats entre les deux compilateurs. La principale différence réside dans le fait quavec cette nouvelle base de code, TypeScript 7 offre la vitesse du code natif, le multithreading en mémoire partagée et un certain nombre de nouvelles optimisations qui permettent généralement des gains de vitesse compris entre 8 et 12 fois lors des compilations complètes.»
Comme pour toute autre version, TypeScript 7 est disponible via npm :
|Code :
|Sélectionner tout
npm install -D typescript
Cela vous permettra dobtenir le nouvel exécutable tsc dans votre espace de travail (que vous pouvez lancer via npx tsc). Bien sûr, une grande partie de lexpérience TypeScript repose également sur la prise en charge par les éditeurs. Votre éditeur de code préféré devrait facilement prendre en charge TypeScript 7 grâce à sa nouvelle compatibilité avec le protocole LSP (Language Server Protocol) et à ses nouvelles améliorations en matière de vitesse et de multithreading. Que vous utilisiez VS Code, Visual Studio, WebStorm ou tout autre éditeur moderne, TypeScript 7 devrait fonctionner à merveille. Il suffit de consulter la documentation de votre éditeur : par exemple, VS Code propose une extension dédiée à TypeScript 7 que vous pouvez utiliser dès aujourdhui, et Visual Studio activera automatiquement TypeScript 7 en fonction de votre espace de travail.
Voici l'annonce de TypeScript 7.0 :
Annonce de TypeScript 7.0
Que signifie un TypeScript plus rapide ?
Un TypeScript plus rapide, cela semble formidable en théorie, mais quest-ce que cela signifie concrètement ? Il peut être utile de réfléchir aux différentes étapes du développement où TypeScript intervient.
Une journée de développement type peut consister à ouvrir votre éditeur, à ouvrir un fichier TypeScript et à lancer une opération telle que la recherche de toutes les références dans vos projets. Ensuite, lorsque vous commencez à apporter des modifications, vous vous attendez peut-être à ce que des suggestions dautocomplétion saffichent et à voir apparaître des ondulations rouges au fur et à mesure que vous effectuez vos modifications. Lorsque vous (et, plus récemment, peut-être un agent IA) étiez prêt à compiler votre projet, vous lanciez tsc, vérifiiez la sortie à la recherche derreurs, puis exécutiez dune manière ou dune autre le code généré.
Un TypeScript plus rapide signifie que chaque étape ci-dessus est optimisée. Lattente du chargement complet de votre projet par votre éditeur vous semblera instantanée. Les délais liés à la recherche de toutes les références, à lautocomplétion et aux diagnostics ne devraient prendre quune fraction du temps quils prenaient auparavant. Et lorsque vous exécuterez tsc, peut-être en mode --watch, vous pourrez raccourcir votre boucle de rétroaction et itérer plus rapidement que jamais.
Vous pouvez constater cela sur des projets concrets. En effet, vous pouvez essayer vous-même de comparer quelques projets open source. Voici les temps de compilation obtenus en exécutant TypeScript 6 et 7 sur des bases de code open source assez volumineuses.
TypeScript 7 affiche généralement de meilleures performances tout en nécessitant moins de mémoire totale sur lensemble dune compilation.
Bien sûr, lexpérience ne se limite pas à la compilation complète. Sur le même ordinateur, louverture dun fichier contenant une erreur dans la base de code de VS Code prenait auparavant environ 17,5 secondes entre le moment où vous ouvriez léditeur et celui où vous voyiez la première erreur. Avec TypeScript 7, ce délai est inférieur à 1,3 seconde soit plus de 13 fois plus rapide.
Éprouvé en conditions réelles et prêt pour la production
Le projet TypeScript comprend des dizaines de milliers de tests développés depuis plus dune décennie, qui sexécutent à chaque commit sur notre branche principale. Ils ont permis de garantir la stabilité et la fiabilité de chacune de nos versions.
Mais TypeScript 7 nest pas une version comme les autres. Au-delà de notre suite de tests, nous avons mobilisé diverses ressources pour nous assurer que TypeScript 7 est suffisamment robuste pour une utilisation en production.
Au cours de lannée écoulée, nous avons collaboré avec de nombreuses équipes de grande envergure, tant en interne quen externe, afin de tester TypeScript 7 sur des bases de code réelles. Les résultats se sont révélés extrêmement positifs : des entreprises entières ont indiqué que TypeScript 7 sétait montré stable, rapide et facile à adopter. Par exemple, léquipe de VS Code a récemment mis en avant son expérience avec les versions préliminaires de TypeScript 7, qui lui ont permis daccélérer son cycle de développement. Nous avons également collaboré avec des équipes Microsoft telles que Loop, Office, PowerBI, Teams et Xbox afin de nous assurer que TypeScript est prêt à prendre en charge les bases de code les plus volumineuses. De même, des entreprises telles que Bloomberg, Canva, Figma, Google, Lattice, Linear, Miro, Notion, Sentry, Slack, Vanta, Vercel, VoidZero et bien dautres ont collaboré avec nous pour tester TypeScript 7 sur leurs bases de code et nous ont fait part de leurs retours afin de laméliorer.
De plus, nous avons refondu une grande partie de notre infrastructure de test globale pour quelle fonctionne avec TypeScript 7. TypeScript 6 et les versions antérieures proposaient des tests automatisés et à la demande pour les projets TypeScript et JavaScript sur GitHub, afin de détecter les régressions dans le compilateur et le service de langage. Ces mêmes tests sont de retour et sexécutent désormais sur TypeScript 7, identifiant des problèmes dans de véritables bases de code afin que nous puissions repérer les lacunes de notre suite de tests principale et offrir une meilleure expérience.
La combinaison des retours dexpérience explicites, des rapports de plantage automatisés et des tests intensifs a permis daméliorer sensiblement la qualité. En effet, lanalyse de nos données nous a montré que le nouveau serveur de langage de TypeScript 7.0 a réduit de plus de 80 % les échecs des commandes du serveur de langage et de plus de 60 % les plantages du serveur par rapport à TypeScript 6.0.
Nous avons également reçu des retours incroyables de la part déquipes travaillant à grande échelle :
- Les ingénieurs de Slack nous ont indiqué que TypeScript 7 avait réduit de 40 % le temps dattente dans leur file dattente de fusion et ramené le temps de vérification des types en CI denviron 7,5 minutes à 1,25 minute. Auparavant, le développement local dans léditeur était pratiquement « inutilisable » en raison des temps de chargement du serveur de langage, et les ingénieurs laissaient généralement le CI effectuer une vérification complète des types. TypeScript 7 a permis de charger la même base de code en quelques secondes et a rendu la vérification de types locale à nouveau possible.
- Les builds chez Vanta se sont considérablement améliorés, avec une accélération pouvant aller jusquà 9 fois plus rapide sur lun de leurs plus grands projets.
- De même, léquipe News Services de Microsoft nous a confié que ladoption de TypeScript 7 leur avait permis déconomiser 400 heures par mois dattente pour les builds en CI.
- Lannée dernière, les ingénieurs travaillant sur PowerBI ont qualifié lutilisation de TypeScript 7 dans léditeur de « salvatrice » pour leur travail sur leur base de code. Ils ont adopté cette expérience par défaut avant même que TypeScript 7 ne prenne en charge la fonctionnalité de renommage dans VS Code.
- Les développeurs travaillant sur le monorepo de Loop étaient également ravis. Lexpérience précédente avec léditeur était jugée inutilisable à leur échelle, tandis que celle offerte par TypeScript 7 sest avérée « incroyable ».
- Les développeurs de Canva nous ont indiqué que le service de langage de TypeScript 7 offrait des gains de vitesse spectaculaires, le temps nécessaire pour afficher la première erreur dans leurs éditeurs passant denviron 58 secondes à environ 4,8 secondes.
Fonctionnement en parallèle avec TypeScript 6.0
Bien que TypeScript 7.0 soit désormais disponible, il nest pas fourni avec une API. Nous prévoyons que TypeScript 7.1 sera livré avec une nouvelle API (différente), mais dici là, nous nous sommes fixé comme priorité de garantir que TypeScript puisse fonctionner en parallèle avec TypeScript 6.0 pour les utilitaires qui ont encore besoin dun accès programmatique au compilateur (tels que typescript-eslint).
Dans le cadre du processus de transition entre les versions 6.0 et 7.0, nous avons publié un nouveau package de compatibilité, @typescript/typescript6. Ce package fournit un exécutable nommé tsc6, ce qui vous permet, si nécessaire, dinstaller TypeScript 7.0 (qui intègre son propre binaire tsc) en parallèle sans conflit de noms. Le nouveau paquet réexporte également lAPI TypeScript 6.0, ce qui vous permet dutiliser tsc pour TypeScript 7, tandis que dautres outils peuvent continuer à sappuyer sur la version 6.0.
Étant donné que certains outils, comme typescript-eslint, sattendent à importer directement depuis TypeScript via des dépendances de pair, nous vous recommandons dutiliser des alias npm. Vous devriez pouvoir exécuter la commande suivante
|Code :
|Sélectionner tout
npm install -D typescript@npm:@typescript/typescript6
ou modifier votre fichier package.json comme suit :
|Code :
|Sélectionner tout
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{ "devDependencies": { "typescript": "npm:@typescript/typescript6@^6.0.2", } }
Notez que cette opération ne vous laissera quun exécutable tsc6. Pour obtenir le tsc de la version 7.0, vous pouvez ajouter un autre alias pour TypeScript 7 et npx tsc fonctionnera alors avec la version 7.0 :
|Code :
|Sélectionner tout
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{ "devDependencies": { "@typescript/native": "npm:typescript@^7.0.2", "typescript": "npm:@typescript/typescript6@^6.0.2" } }
Builds « nightly » et @typescript/native-preview
Jusquà présent, la plupart des développeurs ont installé TypeScript 7 via le paquet @typescript/native-preview. Ce paquet proposait des builds « nightly » de la nouvelle base de code et a bien servi la communauté avec plus de 8,5 millions de téléchargements hebdomadaires !
Cependant, à lavenir, les builds « nightly » reprendront bientôt sous le paquet TypeScript standard avec la balise next. Vous pouvez linstaller avec :
|Code :
|Sélectionner tout
npm install -D typescript@next
Mise à léchelle personnalisée : parallélisation et contrôles
TypeScript 7.0 effectue désormais de nombreuses étapes en parallèle, notamment lanalyse syntaxique, la vérification des types et la génération de code. Certaines de ces étapes, comme lanalyse syntaxique et la génération de code, peuvent généralement être réalisées indépendamment dun fichier à lautre. Ainsi, la parallélisation sadapte automatiquement aux bases de code plus volumineuses avec une surcharge relativement faible. Mais toutes les étapes dune compilation TypeScript ne sont pas facilement parallélisables.
TypeScript 7 introduit les indicateurs expérimentaux --checkers et --builders pour affiner le comportement de la parallélisation pour des étapes moins triviales telles que la vérification des types et la construction des références de projet. Il introduit également un indicateur --singleThreaded pour désactiver complètement la parallélisation, ce qui peut savérer utile pour le débogage ou lexécution dans des environnements aux ressources limitées.
Parallélisation du vérificateur de types
Dautres étapes, comme la vérification des types, présentent des dépendances plus complexes entre les fichiers. La plupart des fichiers finissent par sappuyer sur les mêmes informations de types provenant de leurs dépendances et de la portée globale ; par conséquent, exécuter les vérificateurs de types de manière totalement indépendante serait un gaspillage, tant en termes de calcul que de mémoire. Dun autre côté, la vérification des types sappuie parfois sur lordre relatif des informations dans un programme ; ainsi, une vérification des types effectuée à partir de zéro doit toujours analyser les mêmes fichiers dans un ordre identique pour garantir des résultats identiques.
Pour permettre la parallélisation tout en évitant ces écueils, TypeScript 7.0 crée un nombre fixe de « workers » de vérification de types, chacun disposant de sa propre vision du monde. Ces « workers » de vérification de types peuvent finir par dupliquer certaines tâches communes, mais, à partir des mêmes fichiers dentrée, ils les répartiront toujours de manière identique et produiront les mêmes résultats.
Le nombre par défaut de processus de vérification de types est de 4, mais il peut être configuré à l'aide du nouveau drapeau --checkers. Vous constaterez peut-être qu'augmenter ce nombre peut accélérer encore davantage les compilations sur des bases de code plus volumineuses, où les machines disposent généralement de plus de curs de processeur, mais cela se fera généralement au prix d'une consommation de mémoire accrue. Par exemple, dans le tableau ci-dessus, nous avons exécuté TypeScript 7 avec sa valeur par défaut de --checkers 4. Voici à quoi ressemblent les résultats sur la même machine avec --checkers 8.
Comme vous pouvez le constater, ces bases de code bénéficient dun gain de vitesse plus important lorsque lon leur consacre davantage de curs, mais les résultats varient selon les projets et les machines utilisées.
En revanche, sur des machines disposant de moins de curs de processeur et de moins de mémoire (par exemple, les environnements dexécution CI), vous pouvez réduire ce nombre afin déviter toute surcharge inutile ou accidentelle. Vous pouvez spécifier une valeur aussi faible que --checkers 1, ce qui rendra la vérification des types monothread et éliminera les doublons.
Dans de rares cas, modifier le nombre de --checkers peut faire apparaître des résultats dépendants de lordre dexécution. Spécifier un nombre fixe de vérificateurs dans tous les environnements de compilation peut aider à garantir que tout le monde obtient les mêmes résultats, mais cela reste à la discrétion de votre équipe.
Parallélisation des générateurs de références de projet
TypeScript 7.0 peut paralléliser les compilations au sein dun même projet, mais il est désormais également capable de compiler plusieurs projets simultanément. Ce comportement peut être configuré à laide du nouvel indicateur --builders, qui contrôle le nombre de générateurs de références de projet parallèles pouvant sexécuter simultanément lors dune compilation avec loption --build. Cela peut savérer particulièrement utile pour les monorepos contenant de nombreux projets.
Tout comme avec loption --checkers, augmenter le nombre de générateurs peut accélérer les compilations, mais peut se faire au prix dune consommation de mémoire accrue. Cela a également un effet multiplicateur avec loption --checkers ; il est donc important de trouver le bon équilibre pour votre machine et votre base de code. Par exemple, une compilation avec --checkers 4 --builders 4 permet à jusquà 16 vérificateurs de types de sexécuter simultanément, ce qui peut savérer excessif.
Contrairement à --checkers, faire varier le nombre de « builders » ne devrait pas produire de résultats différents ; cependant, la compilation des références de projet est fondamentalement limitée par le graphe de dépendances des projets (à lexception de la vérification de types sur les bases de code qui exploitent --isolatedDeclarations et génèrent un fichier de déclaration syntaxique séparé).
Mode mono-thread
Dans certains cas, il peut être utile dimposer un fonctionnement mono-thread à lensemble du compilateur. Cela peut savérer utile pour le débogage, pour comparer les performances entre TypeScript 6 et 7, lors de lorchestration externe de compilations parallèles, ou pour lexécution dans des environnements aux ressources très limitées. Pour activer le mode mono-thread, vous pouvez utiliser le nouvel indicateur --singleThreaded. Cela limitera non seulement le nombre de workers de vérification de types à 1, mais garantira également que lanalyse syntaxique et la génération de fichiers seffectuent dans un seul thread.
Mode --watch amélioré
TypeScript 7 intègre un mode --watch entièrement repensé. --watch sappuie désormais sur une nouvelle base inspirée du file-watcher du bundler Parcel, qui offre des capacités de surveillance de fichiers multiplateformes efficaces et stables.
Lorsque notre équipe sest attelée à porter notre logique de surveillance de fichiers, nous avons rencontré quelques difficultés liées à la surveillance multiplateforme en Go. La bibliothèque standard ne fournit pas dAPI intégrée de surveillance des fichiers, et les bibliothèques tierces existantes que nous avons explorées présentaient divers problèmes de stabilité, de performances, de prise en charge multiplateforme ou dintégration avec les outils de build. Nous avons pu mettre au point des solutions reposant sur des interrogations périodiques pour détecter les modifications de fichiers, ce qui fonctionnait globalement sur tous les systèmes dexploitation ; cependant, cela savérait coûteux en ressources de calcul, en particulier pour les projets à grande échelle comportant de nombreuses dépendances dans node_modules. Même avec des stratégies de planification dynamiques, nous avons constaté que les solutions reposant uniquement sur linterrogation étaient trop gourmandes en ressources pour une utilisation courante.
Depuis de nombreuses années, Visual Studio Code sappuie sur @parcel/watcher, et ces dernières années, TypeScript dans VS Code a indirectement tiré parti de ses capacités de surveillance de fichiers. Bien que cela semblait prometteur, lun des problèmes que nous rencontrions avec le watcher de Parcel est quil est écrit en C++ et nécessite donc une chaîne doutils C++ complète pour sa compilation. Compte tenu de notre expérience positive avec le watcher de Parcel dans VS Code, nous avons exploré la possibilité de le porter en Go à laide de quelques shims dassemblage minimaux afin déviter dintroduire une nouvelle dépendance à une chaîne doutils.
Cette exploration a été couronnée de succès : ce qui avait commencé comme une traduction très directe du C++ vers Go a été affiné pour devenir un code idiomatique en Go qui continue de passer avec succès la suite de tests portée. Le « watcher » est un paquet autonome qui nous a permis de maintenir une séparation claire des préoccupations entre ce que nous souhaitons surveiller et pourquoi. Nous constatons désormais des améliorations significatives en termes de ressources en mode --watch sur toutes les plateformes, et avons reçu des retours positifs de la part des premiers utilisateurs de TypeScript 7.
Nous tenons à remercier Devon Govett, dont le travail sur Parcel a apporté dimmenses avantages tant au projet Visual Studio Code quà celui de TypeScript. Nous espérons que ce portage offrira, à terme, de nouvelles opportunités et des perspectives pour le code source original du « watcher » de Parcel.
Mises à jour depuis la version 5.x et nouveaux comportements à partir de la version 6.0
TypeScript 7.0 est conçu pour être compatible avec la vérification des types et le comportement en ligne de commande de TypeScript 6.0. Pratiquement tout code TypeScript qui se compile sans erreur avec TypeScript 6.0 (avec le drapeau stableTypeOrdering activé et sans aucun drapeau ignoreDeprecations défini) devrait se compiler de la même manière dans TypeScript 7.0.
Cela dit, TypeScript 7.0 adopte les nouvelles valeurs par défaut de la version 6.0 et génère des erreurs fatales en cas dutilisation de drapeaux ou de constructions obsolètes dans TypeScript 6.0. Ce point est important, car la version 6.0 est encore relativement récente et de nombreux projets devront sadapter à ses nouveaux comportements. Nous encourageons les développeurs à adopter TypeScript 6.0 afin de faciliter la transition vers TypeScript 7.0. Vous pouvez également consulter larticle de blog consacré à la sortie de TypeScript 6.0 pour plus de détails sur ces éléments obsolètes.
En bref, les changements notables apportés aux paramètres par défaut sont les suivants :
- strict est défini sur true par défaut.
- module est défini par défaut sur esnext.
- target est défini par défaut sur la version stable actuelle dECMAScript précédant immédiatement esnext.
- noUncheckedSideEffectImports est défini sur true par défaut.
- libReplacement est défini sur false par défaut.
- stableTypeOrdering est défini sur true par défaut et ne peut pas être désactivé.
- rootDir est désormais défini par défaut sur ./, et les répertoires source internes doivent être explicitement définis.
- types est désormais défini par défaut sur [], et lancien comportement peut être rétabli en le définissant sur ["*"].
Nous pensons que les modifications apportées à rootDir et à types sont peut-être les plus « surprenantes », mais elles peuvent être facilement atténuées. Les projets dans lesquels le fichier tsconfig.json se trouve en dehors dun répertoire tel que src devront simplement inclure rootDir pour conserver la même structure de répertoires.
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{ "compilerOptions": { // ... + "rootDir": "./src" }, "include": ["./src"] }
En ce qui concerne la modification de types, les projets qui dépendent de déclarations globales spécifiques devront les énumérer explicitement. Par exemple,
|Code :
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{ "compilerOptions": { // Explicitly list the @types packages you need (e.g. bun, mocha, jasmine, etc.) + "types": ["node", "jest"] } }
Les fonctionnalités obsolètes qui sont désormais considérées comme des erreurs graves sans conséquence sont les suivantes :
- target : es5 nest plus pris en charge.
- downlevelIteration nest plus pris en charge.
- moduleResolution : node/node10 ne sont plus pris en charge ; nodenext et bundler sont recommandés à la place.
- module : amd, umd, systemjs, none ne sont plus pris en charge ; esnext ou preserve sont recommandés en association avec des bundlers ou une résolution de modules basée sur le navigateur.
- baseUrl nest plus pris en charge, et les chemins daccès peuvent être mis à jour pour être relatifs à la racine du projet plutôt quà baseUrl.
- moduleResolution : classic nest plus pris en charge ; bundler ou nodenext sont les remplacements recommandés.
- esModuleInterop et allowSyntheticDefaultImports ne peuvent pas être définis sur false.
- alwaysStrict est considéré comme true et ne peut plus être défini sur false.
- Le mot-clé module ne peut pas être utilisé dans les déclarations despace de noms.
- Le mot-clé asserts ne peut pas être utilisé sur les importations ; il faut utiliser à la place le mot-clé with (afin de saligner sur les évolutions de la syntaxe de lattribut import dECMAScript).
- Les directives /// <reference no-default-lib /> ne sont plus respectées lorsque skipDefaultLibCheck est activé.
- Les compilations en ligne de commande ne peuvent pas accepter de chemins daccès aux fichiers lorsque le répertoire courant contient un fichier tsconfig.json, sauf si le drapeau explicite --ignoreConfig est passé.
Les types de littéraux de modèle préservent désormais les points de code Unicode
TypeScript 7.0 traite désormais les points de code Unicode de manière plus naturelle lors de linférence à partir des types de littéraux de modèle. Par exemple :
|Code :
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type HeadTail<S> = S extends `${infer Head}${infer Tail}` ? [Head, Tail] : never; type Result = HeadTail<"abc">; // ^ // In 7.0: ["", "abc"] // Previously: ["\ud83d", "\ude00abc"]
Auparavant, TypeScript suivait ici le comportement dindexation UTF-16 de JavaScript et divisait "😀" en deux moitiés dune paire de substituts (\ud83d et \ude00). Cela était techniquement cohérent avec lindexation en JavaScript (par exemple, le type Head déduit était égal à "😀abc"[0]), mais ce nétait généralement pas ce que les utilisateurs souhaitaient, et cela pouvait produire des types de littéraux de chaîne contenant des substituts non appariés qui nont pas de sens sémantique.
Il sagit dun changement rompant pour la manipulation de chaînes au niveau des types qui modélisait intentionnellement les unités de code UTF-16, comme certaines utilitaires de longueur de chaîne. En pratique, nous nous attendons à ce que ce nouveau comportement soit plus utile et moins surprenant : linférence des littéraux de modèle suit désormais la même intuition que litération dune chaîne avec for...of ou son étalement avec [...str], où "😀" est traité comme une seule unité.
Différences par rapport à JavaScript
Lors du portage de la base de code existante, nous en avons également profité pour revoir le fonctionnement de notre prise en charge de JavaScript.
À lorigine, TypeScript prenait en charge les fichiers JavaScript en utilisant les commentaires JSDoc et en reconnaissant certains modèles de code pour lanalyse et linférence de types. La plupart du temps, cela reposait sur des modèles de codage courants, mais il arrivait parfois que cela repose sur tout ce que les développeurs pouvaient écrire et que Closure et loutil de génération de documentation JSDoc étaient capables de comprendre. Bien que cette approche ait été utile pour les développeurs disposant de bases de code JSDoc rédigées de manière peu rigoureuse, elle nécessitait un certain nombre de compromis et de cas particuliers pour bien fonctionner, et sécartait à plusieurs égards de lanalyse effectuée par TypeScript dans les fichiers .ts.
Dans TypeScript 7.0, nous avons remanié notre prise en charge de JavaScript afin de la rendre plus cohérente avec la manière dont nous analysons les fichiers TypeScript. Voici quelques-unes des différences :
- Les valeurs ne peuvent plus être utilisées là où des types sont attendus ; écrivez plutôt typeof someValue.
- @enum n'est plus reconnu spécifiquement ; créez un @typedef sur (typeof YourEnumDeclaration)[keyof typeof YourEnumDeclaration].
- Un ? isolé ne peut plus être utilisé comme type utilisez any à la place.
- @class ne transforme pas une fonction en constructeur utilisez plutôt une déclaration de classe.
- Le ! en postfixe nest pas pris en charge utilisez simplement T.
- Les noms de types doivent être définis à lintérieur dune balise @typedef (par exemple /** @typedef {T} TypeAliasName */), et non à côté dun identifiant (par exemple /** @typedef {T} */ TypeAliasName;).
- La syntaxe des fonctions de type closure (par exemple function(string): void) nest plus prise en charge utilisez plutôt les raccourcis TypeScript (par exemple (s: string) => void).
De plus, certains modèles JavaScript, tels que laliasing de this et la réaffectation de lintégralité du prototype dune fonction, ne font plus lobjet dun traitement particulier.
Bien que certains aspects de notre prise en charge de JS soient en pleine évolution, nous avons mis à jour ce fichier CHANGES.md afin de détailler plus précisément les différences entre TypeScript 6.0 et 7.0.
Expérience dans léditeur
Comme nous lavons mentionné plus haut, les améliorations de performances de TypeScript 7.0 ne se limitent pas à lutilisation en ligne de commande : elles sétendent également à lexpérience dans léditeur. Pour les utilisateurs de VS Code, nous proposons une extension dédiée à TypeScript 7. Une fois cette extension installée, elle deviendra automatiquement lexpérience par défaut. Vous pouvez la désactiver et la réactiver à tout moment à laide des commandes « Désactiver le serveur de langage TypeScript 7 » et « Activer le serveur de langage TypeScript 7 » de la palette de commandes. Dans les semaines à venir, la prise en charge de TypeScript 7 sera intégrée directement à VS Code.
Pour les utilisateurs de Visual Studio, la dernière version de lIDE activera automatiquement TypeScript 7 en fonction de votre espace de travail. Vous naurez rien à faire de particulier.
Bien sûr, TypeScript 7 devrait fonctionner parfaitement dans nimporte quel éditeur de votre choix. La nouvelle infrastructure repose sur le protocole LSP (Language Server Protocol) et est capable dexploiter plusieurs threads pour traiter les requêtes simultanées aussi rapidement que possible.
Depuis son lancement, nous avons ajouté des fonctionnalités qui manquaient, telles que les importations automatiques, les survols extensibles, les astuces intégrées, les « code lenses », la fonction « aller à la définition source », lédition liée à JSX et la complétion des balises, entre autres. Les fonctionnalités manquantes de la version bêta de TypeScript 7.0, telles que la mise en évidence sémantique, le « tri des importations », la « suppression des importations inutilisées », et bien dautres encore, sont désormais disponibles.
De plus, nous avons continué à améliorer les performances et la stabilité au cours des derniers mois. Nous avons refondu une grande partie de notre infrastructure de tests et de diagnostics afin de garantir un niveau de qualité élevé, ce qui nous permet de soumettre le serveur de langage à des tests de fuzz sur les principales bases de code TypeScript et JavaScript disponibles sur GitHub. Comme nous lavons mentionné plus haut, le nouveau serveur de langage de TypeScript 7 est nettement plus stable que celui de TypeScript 6.
TypeScript et les langages intégrés
Il convient de souligner que les workflows utilisant Vue, MDX, Astro, Svelte et dautres frameworks ne pourront probablement pas encore tirer parti de TypeScript 7. De même, la vérification de types spécialisée au sein de modèles tels que ceux dAngular nutilisera probablement pas non plus TypeScript 7. Cela sexplique principalement par le fait que TypeScript 7 ne propose pas encore dAPI programmatique stable ; par conséquent, les outils (tels que Volar) qui intègrent TypeScript dans leurs propres compilateurs et services linguistiques ne peuvent actuellement sappuyer que sur TypeScript 6.0. Nous pensons quil sagit dun problème temporaire, car nous nous engageons à apporter une solution à ce sujet. Nous travaillerons activement avec les responsables de ces projets pour garantir que TypeScript 7 prenne en charge ces workflows.
Dici là, nous recommandons aux équipes dutiliser TypeScript 7 dans les cas où les plugins de serveur de langage ne sont pas nécessaires. Les projets utilisant Angular peuvent combiner TypeScript 7 pour bénéficier dune détection rapide des erreurs à léchelle du projet via la CLI avec tsc, et TypeScript 6.0 pour la prise en charge par léditeur. Les projets utilisant Vue, MDX, Astro, Svelte et autres devront continuer à utiliser TypeScript 6.0 pour le moment. Dans VS Code, les utilisateurs peuvent simplement exécuter la commande « Disable TypeScript 7 Language Server » pour revenir à TypeScript 6.0.
La voie à suivre
TypeScript 7.0 marque une étape majeure dans le projet TypeScript. Ce portage a été la priorité de notre équipe pendant plus dun an, et maintenant que la version 7.0 est disponible, nous allons nous recentrer sur le développement de nouvelles fonctionnalités, des améliorations ergonomiques, des gains de performances supplémentaires et la mise en uvre dune nouvelle API pour lécosystème au sens large. Bien que cela puisse sembler important, nous prévoyons un calendrier assez similaire à celui des versions antérieures à TypeScript 7.0, avec la publication de nouvelles versions riches en fonctionnalités tous les 3 à 4 mois. Avec TypeScript 7.1 qui se profile à lhorizon, nous espérons combler les éventuelles lacunes afin de faire progresser la communauté.
Source : Annonce TypeScript 7.0
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Voir aussi :
Microsoft annonce la version bêta de TypeScript 7.0, basée sur le langage Go, avec des performances « environ 10 fois plus rapides » que la version 6.0, des capacités de traitement parallèle et plus encore
TypeScript se tourne vers Gopher : Microsoft mise sur Go pour multiplier la vitesse par 10, par Kush Creates
Microsoft annonce TypeScript 6.0 apportant des améliorations aux fonctions sensibles au contexte, la prise en charge des importations de sous-chemins et des changements pour préparer TypeScript 7.0
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