Microsoft annonce la disponibilité de la version bêta de TypeScript 7.1 avec une API en avant-première, la prise en charge des mappeurs de contenu ainsi que de nouvelles fonctionnalités

import source

Prise en charge des attributs d'importation dans les modules Ambient

Code : Sélectionner tout import myData from "./data/someData.json" with { type : "json" } ;

with

. json

type : "json"

someData. json

myData

type

type : "text"

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import readme from "../README.md" with { type : "text" } ; console. log ( readme ) ;

type : "bytes"

Uint8Array

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import { pngToPixels , boxBlur } from "./photoUtils.js" ; import photo from "./myPhoto.png" with { type : "bytes" } ; const blurryPhoto = boxBlur ( pngToPixels ( photo ) ) ;

CSSStyleSheets

type : "css"

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import someTheme from "./themes/someCoolTheme.css" with { type : "css" } ; document. adoptedStyleSheets . push ( someTheme ) ;

* . css

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// You can write this in a global `.d.ts` file with no import statements. declare module "*.css" { const content : CSSStyleSheet ; export default content ; } declare module "*.txt" { const content : string ; export default content ; } declare module "*.md" { const content : string ; export default content ; } declare module "*.bin" { const content : Uint8Array ; export default content ; }

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// oops, forgot an import attribute import readme from "../README.md" ; // what we were supposed to write import readme from "../README.md" with { type : "text" } ;

. txt

. md

type : "text"

. css

type : "css"

. css

CSSStyleSheet

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declare module "*" with { type : "css" } { const content : CSSStyleSheet ; export default content ; } declare module "*" with { type : "text" } { const content : string ; export default content ; } declare module "*" with { type : "bytes" } { const content : Uint8Array ; export default content ; }

lib. dom . d . ts

@types/node

Importations en phase source

source

import

import source

Code : Sélectionner tout import source SomeModule from "some-module" ;

WebAssembly. Module

WebAssembly. instantiate

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import source SuperFastThing from "./super-fast-thing.wasm" ; import { WASI } from "node:wasi" ; const wasi = new WASI ( { /*...*/ } ) ; const fastThingInstance = await WebAssembly. instantiate ( SuperFastThing , { wasi_snapshot_preview1 : wasi. wasiImport } ) ; wasi. start ( fastThingInstance ) ;

import ( )

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import source SomeModule from "./someModule.js" ; const moduleInstance = await import ( SomeModule ) ;

WebAssembly. instantiate

import . source

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const SuperFastThing = await import . source ( "./super-fast-thing.wasm" ) ; const fastThingInstance = await WebAssembly. instantiate ( SuperFastThing , { // ... } ) ;

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// Note that `WebAssembly.instantiate` always returns a distinct object. import source source1 from "./plugin.wasm" import source source2 from "./plugin.wasm" const source3 = await import . source ( "./plugin.wasm" ) ; console. log ( source1 === source2 ) ; // true console. log ( source2 === source3 ) ; // true

import source

AbstractModuleSource

lib. esnext . d . ts

-- module

esnext

nodenext

preserve

esnext

-- lib

-- target

API TypeScript 7.1

tsc

tsconfig. json

-- project

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// Compile explicit filenames using command-line compiler options. import { API , formatDiagnosticsWithColorAndContext , type Diagnostic } from "typescript/sync" ; using api = new API ( ) ; const reportErrors = ( diagnostics : readonly Diagnostic [ ] ) => { console. log ( formatDiagnosticsWithColorAndContext ( diagnostics , api ) ) } ; // Parse command-line filenames and compiler options, report any errors. const commandLineArgs = process. argv . slice ( 2 ) ; const parsedCommandLine = api. parseCommandLine ( commandLineArgs ) ; if ( parsedCommandLine. errors . length > 0 ) { reportErrors ( parsedCommandLine. errors ) ; process. exit ( ) ; } // Create the program by resolving and parsing all files in the entry point. using program = api. createProgram ( parsedCommandLine. fileNames , parsedCommandLine. options ) ; // Collect and report any diagnostics from the program before emitting. // You can customize whether any of these block reporting errors in subsequent passes if desired. const diagnostics = [ ... program . getGlobalDiagnostics ( ) , ... program . getProgramDiagnostics ( ) , ... program . getSyntacticDiagnostics ( ) , ... program . getSemanticDiagnostics ( ) , ] ; if ( diagnostics. length > 0 ) { reportErrors ( diagnostics ) ; } // Emit files - this respects the `noEmitOnError` option, // so nothing will be emitted if an earlier step reported errors. const emitResult = program. emit ( ) ; if ( emitResult. diagnostics . length > 0 ) { reportErrors ( emitResult. diagnostics ) ; }

using

API

Program

les supprimer manuellement à laide dappels de méthode explicites (par exemple, api. close ( ) , program. dispose ( ) ou api [ Symbol. dispose ] ( ) ), ou

, ou ), ou les supprimer automatiquement lorsquelles sortent de leur portée en les déclarant avec le mot-clé using .

Instantanés

api. createSnapshot

snapshot. update ( /*...*/ )

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import { ScriptTarget } from "typescript/ast" ; import { createFileSystemLayer , createFileSystemWithLib } from "typescript/fs" ; import { API } from "typescript/sync" ; import { resolve } from "node:path" ; const fileName = resolve ( "snapshot-example.ts" ) ; using api = new API ( ) ; using before = api. createSnapshot ( { fileSystem : createFileSystemWithLib ( [ [ fileName , 'export const answer: number = "forty-two";' ] , ] ) , createPrograms : [ { rootFiles : [ fileName ] , compilerOptions : { strict : true , noEmit : true , target : ScriptTarget. ES2022 , } , } , ] , } ) ; using beforeProgram = before. operation . createdPrograms [ 0 ] ; console. log ( "before:" , beforeProgram. getSemanticDiagnostics ( ) . length ) ; using after = before. update ( { fileSystem : createFileSystemLayer ( [ [ fileName , "export const answer: number = 42;" ] , ] ) , ensurePrograms : [ beforeProgram. id ] , } ) ; using afterProgram = after. getProgram ( beforeProgram. id ) ; if ( ! afterProgram ) { throw new Error ( "The updated program was not found." ) ; } console. log ( "after:" , afterProgram. getSemanticDiagnostics ( ) . length ) ; console. log ( "before again:" , beforeProgram. getSemanticDiagnostics ( ) . length ) ; // Outputs: // before: 1 // after: 0 // before again: 1

before

after

Program

Projet

ensurePrograms

Program

update ( )

Program

update

beforeProgram

afterProgram

Disposable

dispose ( )

Snapshot

API du système de fichiers

createFileSystemWithLib

createFileSystemLayer

lib. d . ts

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// ... using snapshot = api. createSnapshot ( { fileSystem : createFileSystemWithLib ( [ [ mainFile , [ 'import { greeting } from "./generated.js";' , "export const message: string = greeting;" , ] . join ( "

" ) , ] , [ generatedFile , 'export const greeting = "Hello from memory!";' ] , ] ) , createPrograms : [ { rootFiles : [ mainFile ] , compilerOptions : { strict : true , module : ModuleKind. ESNext , moduleResolution : ModuleResolutionKind. Bundler , target : ScriptTarget. ES2022 , } , } , ] , } ) ; using program = snapshot. operation . createdPrograms [ 0 ] ; // ... // Get emit without writing files to any file system. const emitResult = program. emitToString ( ) ;

removedPaths

fileNotifications

snapshot. update ( )

Mappeurs de contenu

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TypeScript est un langage de programmation de haut niveau qui ajoute à JavaScript un typage statique avec des annotations de type facultatives. Il est conçu pour le développement d'applications volumineuses et est compilé en JavaScript. TypeScript peut être utilisé pour développer des applications JavaScript destinées à être exécutées aussi bien côté client que côté serveur (comme avec React.js, Node.js, Deno ou Bun). Il est développé par Microsoft en tant que logiciel libre et open source, distribué sous licence Apache 2.0. Avant la version 7.0 de TypeScript, le compilateur TypeScript était écrit en TypeScript et compilé en JavaScript. À partir de la version 7.0, il a été réécrit en Go.Les attributs d'importation sont des métadonnées associées aux instructions d'importation. En général, ils servent à indiquer aux environnements d'exécution et aux outils de regroupement comment interpréter le contenu d'une importation, ainsi que la structure du module résultant. Par exemple,Tout ce qui figure dans lobjet suivant le mot-cléest un attribut dimportation. Les environnements tels que les navigateurs ne peuvent pas simplement déterminer comment traiter une importation en se basant sur des extensions de nom de fichier comme. Spécifierindique à nimporte quel moteur dexécution quedoit être interprété comme un fichier JSON, analysé, puis fourni via une importation par défaut (dans notre exemple ci-dessus, il sagit de).Lattributest devenu la norme de facto permettant aux environnements dexécution de personnaliser ce comportement. ECMAScript (JavaScript) propose une extension permettant au code de spécifier, ce qui renvoie le contenu de limportation sous forme de chaîne de caractères.Il existe également une proposition visant à ce querenvoie und'octets bruts.Depuis quelques années déjà, les navigateurs permettent également d'importer des fichiers CSS en tant queavecPour faciliter l'importation de ces fichiers, on peut utiliser des déclarations de modules génériques dans TypeScript en recourant à un motif générique (par exemple,).C'est une solution acceptable, mais elle ne convient pas à tous les environnements, car elle ne tient absolument pas compte des attributs d'importation.Vous vous demandez peut-être en quoi cela pose problème : à première vue, on pourrait penser que le seul inconvénient est que cela permet aux utilisateurs d'oublier accidentellement d'inclure un attribut d'importation.Mais cela reste un problème quil convient de résoudre. Un autre problème réside dans le fait que cela devient répétitif. Avec les attributs dimportation, le problème réside dans le fait que lenvironnement dexécution se soucie des attributs, et non de lextension du fichier. Nous ne devrions pas avoir à redéfinir un modèle à la fois pour les fichiersetsi les deux devaient utiliserMais un problème majeur réside dans le fait que les environnements dexécution peuvent prendre en charge des attributs dimportation totalement différents et se comporter différemment selon quils sont présents ou non. Par exemple, les outils de bundling peuvent utiliser une fonctionnalité de compilation appelée « CSS Modules » comme comportement par défaut lors de limportation de fichiers, mais la spécificationpris en charge par les navigateurs dans linstruction dimportation remplacera ce comportement et garantira que le fichiersoit importé en tant quobjetC'est pourquoi TypeScript 7.1 prend désormais en charge les attributs d'importation dans les déclarations de modules ambiants. Vous pouvez désormais déclarer ce qui suit dans vos projets TypeScript ; vous obtiendrez une erreur si vous essayez d'importer un fichier sans les attributs d'importation requis, et le type correct sera déterminé en fonction de ces attributs.Notez que les importations correspondant à ces déclarations ne sont pas validées par rapport aux fichiers présents sur le disque. Comme c'est actuellement le cas lorsqu'une importation correspond à une déclaration de module ambiant, les échecs de recherche seront signalés lors de l'exécution ou pendant le processus de compilation d'un bundler.Notez également que ces déclarations ne sont pas fournies dans le cadre des bibliothèques intégrées de TypeScript. Microsoft recommande aux bibliothèques de ne pas les inclure dans leurs paquets publiés ; les utilisateurs finaux devront les déclarer dans leurs propres projets si nécessaire. Cela offrira aux utilisateurs finaux une certaine flexibilité quant à la configuration de la portée globale (par exemple,par opposition à) et permettra déviter à lavenir tout conflit avec les déclarations intégrées.Les importations en phase source constituent une nouvelle fonctionnalité proposée dans ECMAScript. Cette fonctionnalité introduit un nouveau modificateur/mot-cléqui suit le mot-clé. Seules les importations par défaut peuvent être écrites avecL'idée derrière cette fonctionnalité est que, lorsque l'on utilise import source, on obtient un objet qui représente le module après son analyse syntaxique et son analyse par le moteur d'exécution, mais avant que ses importations aient été chargées (et donc avant qu'elles aient été validées ou liées à d'autres modules, et avant que le code contenu dans le module puisse s'exécuter). Cet objet est en soi quelque peu « inerte » : il sagit dune instance dune classe appelée AbstractModuleSource, qui est destinée à être importée ou instanciée par la suite.Pour les importations WebAssembly (wasm), cet objet sera une instance de. L'intérêt de ces objets réside dans le fait qu'ils peuvent être transmis directement à la fonctionLes importations de code source WebAssembly sont déjà prises en charge dans les versions récentes de Node.js.Pour l'instant, l'importation du code source d'un fichier JavaScript n'offre pas beaucoup de possibilités. L'esprit de la proposition laisse entendre qu'à terme, il sera peut-être possible de passer directement le code source d'un module JavaScript dans un appel à la fonctionUn autre aspect des importations de sources JavaScript réside dans le fait quavec le temps, nous pourrions disposer dautres fonctionnalités nous permettant de personnaliser le comportement lié au chargement et à linstanciation des modules, à linstar de ce que nous avons fait ci-dessus avec. Mais nous nen sommes pas encore là, et en réalité, de nombreux environnements et outils ne prennent toujours pas en charge les importations de sources JavaScript à lheure actuelle.Les importations de source ne se limitent toutefois pas aux instructions d'importation. Vous pouvez également effectuer une importation dynamique de source via la fonction de méta-propriétéLes importations de source conservent leur identité. Cela signifie que vous pouvez les utiliser dans des cartes et des ensembles, ou effectuer des comparaisons fiables avec celles-ci.Lorsque vous utilisez, chaque module importé est de type, un nouveau type global défini dans. Vous devez disposer d'un paramètreapproprié (à savoirou) pour utiliser les importations de source, ainsi que de l'optionappropriée dansouTypeScript 7.1 intègre une nouvelle API qui permet de créer des outils et des utilitaires puissants en s'appuyant sur les analyses syntaxiques et sémantiques de TypeScript.Plutôt que de proposer une API monolithique, TypeScript 7.1 s'articule autour de plusieurs points d'entrée, chacun répondant à un objectif spécifique.Voici un exemple illustrant comment effectuer une compilation simple à l'aide de l'API TypeScript 7.1, en passant explicitement les noms de fichiers et les options de compilation sur la ligne de commande. Contrairement à, cet exemple ne recherche ni ne charge de fichieret ne prend pas en charge l'optionRemarquez le mot-clé, une fonctionnalité relativement récente en JavaScript, dans les déclarations ci-dessus.Les instanceset les instancessont toutes deux des objets « Disposable ». Lorsque nous demandons leur création, TypeScript alloue de la mémoire et effectue un suivi pour s'assurer qu'elles persistent entre les environnements d'exécution Go et JavaScript ; cependant, lorsque nous n'en avons plus besoin, nous ne pouvons pas simplement laisser le ramasse-miettes s'en charger, sous peine de provoquer une fuite de mémoire côté Go. Nous devons donc effectuer l'une des opérations suivantes :Une fois qu'un programme a été supprimé, il n'est plus possible de l'utiliser.Ci-dessus, une compilation « par lots » a été modélisée en ligne droite à laide de lAPI ; cependant, de nombreux workflows avec TypeScript sarticulent autour des changements susceptibles de se produire au fil du temps. Plutôt que de reconstruire lintégralité de lenvironnement à chaque fois que cela est nécessaire, TypeScript est capable de modéliser les transitions détat à mesure que de nouveaux fichiers sont mis à jour, que ce soit sur le disque ou au fur et à mesure que lutilisateur tape du code.Le concept d'« instantané » (snapshot) est au cur de l'API. Un instantané correspond à une version de l'ensemble des projets et programmes à un moment donné. Nous pouvons à tout moment créer un nouvel instantané contenant toutes les informations dont nous avons besoin à l'aide de la fonction, mais nous pouvons également générer un nouvel instantané à partir d'un précédent grâce à la fonction. Cela permet souvent de gagner beaucoup de temps, tant en évitant d'envoyer l'intégralité des informations d'origine qu'en évitant au compilateur de reconstruire l'environnement.Il convient de noter ici que nous avons pu partir dun instantané dorigine nomméet en dériver un nouvel instantané après avoir effectué une modification, nommé. Les instantanés peuvent contenir des objets(et des) dont les identifiants persistent dun instantané à lautre. Nous avons utilisépour spécifier lesdont nous souhaitons observer les mises à jour dans le nouvel instantané (le comportement par défaut actuel est plus « paresseux » et permet denchaîner les appels àsans forcer la mise à jour des).Notez que même après avoir appelé la méthode, nous pouvons toujours utiliser les informations issues de linstantané précédent. Par exemple, nous pouvons toujours demander des diagnostics à la fois suret. Cela dit, Microsoft recommande de ne pas mélanger des objets dérivés du programme, du projet ou du vérificateur dun instantané donné.Les instantanés sont des, tout comme les autres types mentionnés ci-dessus ; nous devons donc soit les détruire manuellement à laide de, soit créer une liaison locale pour ceux-ci à laide de déclarations using. Une fois quuna été détruit, nous ne pouvons plus lutiliser.Par défaut, les API de TypeScript opèrent sur le système de fichiers de l'hôte. Cela signifie qu'elles accèdent aux fichiers « sur le disque », sauf indication contraire de la part de Microsoft.Dans notre exemple précédent, nous avions créé un système de fichiers virtuel (partiel) à laide deet navions spécifié dans notre programme que le fichier qui nous intéressait. Lorsque nous avons voulu effectuer une mise à jour, nous avons simplement pu utiliseruniquement pour les fichiers modifiés, tandis que les autres fichiers (tels queet tout autre fichier) continuaient dêtre résolus via la couche de système de fichiers de base que nous avions créée dans notre instantané initial.Il existe plusieurs moyens de contrôler la manière dont les fichiers sont surveillés à travers ces couches. Par exemple, loptionpermet de bloquer les requêtes provenant du système sous-jacent.Si vous avez besoin dassurer un certain niveau de surveillance des fichiers, cela doit actuellement être mis en place séparément. Les créations, suppressions et modifications de fichiers doivent être signalées via loptionde la méthode. Toute modification qui ne se produit pas dans le système de fichiers hôte doit être signalée via une autre couche du système de fichiers.TypeScript dispose depuis longtemps de puissants outils de vérification et de...