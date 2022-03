la prévention des bogues et la maintenabilité du code ;

la prise en charge des interfaces, des sous-interfaces, des classes, des sous-classes ;

la capacité de programmer en orienté objet avec l’héritage des membres privés et des interfaces.

class Base { // ... } class Derived extends Base { someProperty = true ; constructor ( ) { // error! // have to call 'super()' first because it needs to initialize 'someProperty'. doSomeStuff ( ) ; super ( ) ; } }

type Action = | { kind : "NumberContents" , payload : number } | { kind : "StringContents" , payload : string } ; function processAction ( action : Action ) { if ( action. kind === "NumberContents" ) { // `action.payload` is a number here. let num = action. payload * 2 // ... } else if ( action. kind === "StringContents" ) { // `action.payload` is a string here. const str = action. payload . trim ( ) ; // ... } }

type Action = | { kind : "NumberContents" , payload : number } | { kind : "StringContents" , payload : string } ; function processAction ( action : Action ) { const { kind , payload } = action ; if ( kind === "NumberContents" ) { let num = payload * 2 // ... } else if ( kind === "StringContents" ) { const str = payload. trim ( ) ; // ... } }

interface Source { prop : string ; } interface Target { prop : number ; } function check ( source : Source , target : Target ) { target = source ; // error! // Type 'Source' is not assignable to type 'Target'. // Types of property 'prop' are incompatible. // Type 'string' is not assignable to type 'number'. }

interface Foo < T > { prop : T ; } declare let x : Foo < Foo < Foo < Foo < Foo < Foo < string >>>>>>; declare let y : Foo < Foo < Foo < Foo < Foo < string >>>>>; x = y ;

interface TypeMap { "number" : number ; "string" : string ; "boolean" : boolean ; } type UnionRecord < P extends keyof TypeMap > = { [ K in P ] : { kind : K ; v : TypeMap [ K ] ; f : ( p : TypeMap [ K ] ) => void ; } } [ P ] ; function processRecord < K extends keyof TypeMap > ( record : UnionRecord < K > ) { record. f ( record. v ) ; } processRecord ( { kind : "string" , v : "hello!" , // 'val' used to implicitly have the type 'string | number | boolean', // but now is correctly inferred to just 'string'. f : val => { console. log ( val. toUpperCase ( ) ) ; } } )

function func ( ... args : [ "str" , string ] | [ "num" , number ] ) { // ... }

type Func = ( ... args : [ "a" , number ] | [ "b" , string ] ) => void ; const f1 : Func = ( kind , payload ) => { if ( kind === "a" ) { payload. toFixed ( ) ; // 'payload' narrowed to 'number' } if ( kind === "b" ) { payload. toUpperCase ( ) ; // 'payload' narrowed to 'string' } } ; f1 ( "a" , 42 ) ; f1 ( "b" , "hello" ) ;

const foo = 1234 ; // ~~~ // error: Cannot redeclare block-scoped variable 'foo'. // ... const foo = 5678 ; // ~~~ // error: Cannot redeclare block-scoped variable 'foo'.

function container ( ) { export function foo ( ) { // ~~~~~~ // error: Modifiers cannot appear here. } }

class Thing { someProperty = 42 ; someMethod ( ) { // ... } } function foo < T extends Thing > ( x : T ) { let { someProperty , ... rest } = x ; // Used to work, is now an error! // Property 'someMethod' does not exist on type 'Omit<T, "someProperty" | "someMethod">'. rest. someMethod ( ) ; }

class Thing { someProperty = 42 ; someMethod ( ) { // ... } someOtherMethod ( ) { let { someProperty , ... rest } = this ; // Used to work, is now an error! // Property 'someMethod' does not exist on type 'Omit<T, "someProperty" | "someMethod">'. rest. someMethod ( ) ; } }

TypeScript est un langage de programmation libre et open source développé par Microsoft qui a pour but d'améliorer et de sécuriser la production de code JavaScript. Il s'agit d'un surensemble du JavaScript qui apporte un typage statique et optionnel des variables. Il permet de détecter certaines erreurs en amont et se compile en JavaScript pour une utilisation côté navigateur ou côté serveur à l'aide de NodeJS. Notons qu’avec l’utilitaire npm les développeurs JavaScript peuvent partager et réutiliser facilement leur code. Il facilite la mise à jour du code et est distribué avec Node.js. TypeScript présente plusieurs avantages :Voici, ci-dessous, les nouveautés apportées par la Release Candidate de TypeScript 4.6 :Dans les classes JavaScript, il est obligatoire d'appeler super() avant de s'y référer. TypeScript applique également cette règle, bien qu'il soit un peu trop strict dans sa façon de l'assurer. En TypeScript, c'était auparavant une erreur de contenir du code au début d'un constructeur si sa classe contenante avait des initialisateurs de propriétés.Cela permettait de vérifier à peu de frais queétait appelé avant que ceci ne soit référencé, mais cela finit par rejeter beaucoup de code valide. TypeScript 4.6 est maintenant beaucoup plus indulgent dans cette vérification et permet à d'autres codes de s'exécuter avant, tout en s'assurant toujours quese produit au niveau supérieur avant toute référence à ceci.TypeScript est capable de restreindre les types sur la base de ce que l'on appelle une propriété discriminante. Par exemple, dans l'extrait de code suivant, TypeScript est capable de restreindre le type d'action en fonction de chaque fois que nous vérifions la valeur deCela permet de travailler avec des objets qui peuvent contenir différentes données, mais un champ commun indique quelles sont les données de ces objets.C'est très courant en TypeScript ; cependant, selon certains préférences, vous auriez pu vouloir déstructurer le type et la charge utile dans l'exemple ci-dessus. Peut-être quelque chose comme ce qui suit :Auparavant, TypeScript se trompait à ce sujet une fois que le type et la charge utile étaient extraits du même objet dans des variables, ils étaient considérés comme totalement indépendants. Lors de la déstructuration de propriétés individuelles dans une déclaration, ou lors de la déstructuration d'un paramètre dans des variables qui ne sont jamais assignées, TypeScript vérifiera si le type déstructuré est une union discriminée. Si c'est le cas, TypeScript peut maintenant réduire les types de variables en fonction des vérifications d'autres variables. Ainsi, dans notre exemple, une vérification sur le type réduit le type de la charge utile.TypeScript a quelques défis intéressants en raison du fait qu'il est construit sur un système de type structurel qui fournit également des génériques.Dans un système de type structurel, les types d'objets sont compatibles en fonction des membres qu'ils possèdent.TypeScript est capable de restreindre les types sur la base de ce que l'on appelle une propriété discriminante. Par exemple, dans l'extrait de code suivant, TypeScript est capable de restreindre le type d'action en fonction de chaque fois que nous vérifions la valeur de kind.Un lecteur humain peut voir que x et y devraient être incompatibles dans l'exemple ci-dessus. Bien que les types soient profondément imbriqués, c'est juste une conséquence de la façon dont ils ont été déclarés. L'heuristique avait pour but de capturer les cas où les types profondément imbriqués étaient générés par l'exploration des types, et non par un développeur qui aurait écrit ce type lui-même.TypeScript 4.6 est maintenant capable de distinguer ces cas, et se trompe correctement sur le dernier exemple. En outre, parce que le langage n'est plus concerné par les faux-positifs des types explicitement écrits, TypeScript peut conclure qu'un type est infiniment extensible beaucoup plus tôt, et économiser un tas de travail dans la vérification de la compatibilité des types. En conséquence, les bibliothèques sur DefinitelyTyped comme redux-immutable, react-lazylog, et yup ont vu une réduction de 50 % du temps de vérification.TypeScript peut maintenant inférer correctement les types d'accès indexés qui indexent immédiatement dans un type d'objet mappé.Ce modèle était déjà supporté et permettait à TypeScript de comprendre que l'appel àest valide, mais auparavant l'appel àdonnait de mauvais résultats d'inférence pour. TypeScript 4.6 améliore cela de sorte qu'aucune assertion de type n'est nécessaire dans l'appel àUne signature peut être déclarée avec un paramètre de repos dont le type est une union discriminée de tuples.Cela signifie que lorsque le premier argument est la chaîne, alors son second argument est une chaîne, et lorsque son premier argument est la chaîne, son second argument est un nombre. Dans les cas où TypeScript infère d'une signature avec ce type de paramètre de repos, TypeScript peut maintenant restreindre les paramètres qui dépendent des autres.L'optionde TypeScript prend désormais en charge. Cela signifie que des fonctionnalités comme les champs de classe ont maintenant une cible de sortie stable où elles peuvent être préservées. Cela signifie également que les nouvelles fonctionnalités intégrées comme la méthode at() sur les tableaux, Object.hasOwn, ou l'option cause sur les nouvelles erreurs peuvent être utilisées soit avec ce nouveau paramètre, soit avecTypeScript a étendu son ensemble d'erreurs de syntaxe et de liaison dans les fichiers JavaScript.Par exemple,s'il existe deux déclarations d'undans la même portée d'un fichier JavaScript, TypeScript émettra désormais une erreur sur ces déclarations.Autre exemple, TypeScript indiquera si un modificateur est utilisé de manière incorrecte.Ces erreurs peuvent être désactivées en ajoutant un // @ts-nocheck en haut du fichier.Occasionnellement, les équipes peuvent rencontrer des types dont la création et la comparaison sont coûteuses en termes de calcul. TypeScript a un tag --generateTrace pour aider à identifier certains de ces types coûteux, ou parfois aider à diagnostiquer des problèmes dans le compilateur TypeScript. Alors que les informations générées par --generateTrace peuvent être utiles (en particulier avec certaines informations ajoutées dans TypeScript 4.6), elles peuvent souvent être difficiles à lire dans les visualisateurs de traces existants.Microsoft a publié récemment un outil appelé @typescript/analyze-trace pour obtenir une vue plus digeste de ces informations.la variableavait auparavant le typeparce que TypeScript analysait strictement quelles autres propriétés étaient déstructurées. Cela ne modélise pas la façon dont ...fonctionnerait dans une déstructuration à partir d'un type non générique parce queserait typiquement abandonné aussi. Dans TypeScript 4.6, le type deestCela peut également se produire dans les cas de déstructuration à partir de ceci. Lors de la déstructuration deà l'aide d'un élément ..., les membres non diffusables et non publics sont désormais supprimés, ce qui est cohérent avec la déstructuration des instances d'une classe à d'autres endroits.Les fichiers JavaScript reçoivent toujours des erreurs de grammaire et de liaisonAuparavant, TypeScript ignorait la plupart des erreurs de grammaire en JavaScript, à part l'utilisation accidentelle de la syntaxe TypeScript dans un fichier JavaScript. TypeScript montre maintenant les erreurs de syntaxe et de liaison JavaScript dans le fichier, comme l'utilisation de modificateurs incorrects, les déclarations en double, et plus encore. Ces erreurs seront généralement plus apparentes dans Visual Studio Code ou Visual Studio, mais peuvent également se produire lors de l'exécution du code JavaScript par le compilateur TypeScript.Source : Microsoft Avez-vous une expérience avec TypeScript ?Que pensez-vous de TypeScript ?Quelle amélioration vous intéresse le plus sur cette version ?