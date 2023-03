{ "typescript.unstable" : { // Should sorting be case-sensitive? Can be: // - true // - false // - "auto" (auto-detect) "organizeImportsIgnoreCase" : "auto" , // Should sorting be "ordinal" and use code points or consider Unicode rules? Can be: // - "ordinal" // - "unicode" "organizeImportsCollation" : "ordinal" , // Under `"organizeImportsCollation": "unicode"`, // what is the current locale? Can be: // - [any other locale code] // - "auto" (use the editor's locale) "organizeImportsLocale" : "en" , // Under `"organizeImportsCollation": "unicode"`, // should upper-case letters or lower-case letters come first? Can be: // - false (locale-specific) // - "upper" // - "lower" "organizeImportsCaseFirst" : false , // Under `"organizeImportsCollation": "unicode"`, // do runs of numbers get compared numerically (i.e. "a1" < "a2" < "a100")? Can be: // - true // - false "organizeImportsNumericCollation" : true , // Under `"organizeImportsCollation": "unicode"`, // do letters with accent marks/diacritics get sorted distinctly // from their "base" letter (i.e. is é different from e)? Can be // - true // - false "organizeImportsAccentCollation" : true } , "javascript.unstable" : { // same options valid here... } , }