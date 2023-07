Code : Sélectionner tout npm install - D typescript @ beta

Voici une liste rapide des nouveautés de TypeScript 5.2 !

Utilisation des déclarations et gestion explicite des ressources

Métadonnées des décorateurs

Éléments "Tuple" nommés et anonymes

Utilisation plus facile des méthodes pour les Unions de tableaux

Compléments de virgule pour les membres d'objets

Refonte des variables en ligne

Changements de rupture et corrections d'erreurs

using

import * as fs from "fs" ; export function doSomeWork ( ) { const path = ".some_temp_file" ; const file = fs. openSync ( path , "w+" ) ; // use file... // Close the file and delete it. fs. closeSync ( file ) ; fs. unlinkSync ( path ) ; }

export function doSomeWork ( ) { const path = ".some_temp_file" ; const file = fs. openSync ( path , "w+" ) ; // use file... if ( someCondition ( ) ) { // do some more work... // Close the file and delete it. fs. closeSync ( file ) ; fs. unlinkSync ( path ) ; return ; } // Close the file and delete it. fs. closeSync ( file ) ; fs. unlinkSync ( path ) ; }

try / finally

export function doSomeWork ( ) { const path = ".some_temp_file" ; const file = fs. openSync ( path , "w+" ) ; try { // use file... if ( someCondition ( ) ) { // do some more work... return ; } } finally { // Close the file and delete it. fs. closeSync ( file ) ; fs. unlinkSync ( path ) ; } }

finally

Symbol

Symbol. dispose

Symbol. dispose

Disposable

class TempFile implements Disposable { #path : string ; #handle : number ; constructor ( path : string ) { this .#path = path ; this .#handle = fs. openSync ( path , "w+" ) ; } // other methods [ Symbol. dispose ] ( ) { // Close the file and delete it. fs. closeSync ( this .#handle ) ; fs. unlinkSync ( this .#path ) ; } }

TempFile

finally

using

using

const

using

Symbol. dispose

try / finally

using

using

return

thrown

using

Symbol. dispose

SuppressedError

Error

suppressed

error

Symbol. asyncDispose

await using

await

Symbol. asyncDispose

Symbol. dispose

AsyncDisposable

Disposable

AsyncDisposable

dispose ( )

close ( )

Symbol. dispose

Symbol. asyncDispose

TempFile

openSync

open ( )

DisposableStack

AsyncDisposableStack

DisposableStack

Disposable

using

Disposable

defer ( )

cleanup

defer

DisposableStack

use et adopt

DisposableStack

difer

AsyncDisposable

async

AsyncDisposable

AsyncDisposable

defer

defer

Symbol. dispose

Symbol. asyncDispose

DisposableStack

AsyncDisposableStack

SuppressedError

using

await using

symbol

target

es2022

lib

"esnext"

"esnext.disposable"

Métadonnées des décorateurs

metadata

metadata

metadata

Map

Symbol. metadata

Map

WeakMap

JSON. stringify

symbol

serializables

@ serializable

@ serializable

jsonify

symbole

WeakMap

Symbol. metadata

Code : Sélectionner tout Symbol. metadata ??= Symbol ( "Symbol.metadata" ) ;

target

es2022

lib

"esnext"

"esnext.decorators"

Éléments de tuple nommés et anonymes

Code : Sélectionner tout type Pair < T > = [ first : T , second : T ] ;

Utilisation plus facile des méthodes pour les unions de tableaux

filter

string [ ]

number [ ]

string [ ] | number [ ]

( string | number ) [ ]

( ou Array < string | number > )

filter

filter

Array < string | number >

string [ ] | number [ ]

filter

find

some

every

reduce

Compléments à la virgule pour les membres d'un objet

Refactorisation des variables en ligne

Changements de rupture et corrections

lib. d . ts

labeledElementDeclarations

undefined

labeledElementDeclarations

TupleType

module

moduleResolution

-- module

-- moduleResolution

node16

nodenext

node16

nodenex

-- module

-- moduleResolution

Code : Sélectionner tout Option 'moduleResolution' must be set to 'NodeNext' ( or left unspecified ) when option 'module' is set to 'NodeNext' .

Code : Sélectionner tout Option 'module' must be set to 'Node16' when option 'moduleResolution' is set to 'Node16' .

-- module esnext -- moduleResolution node16

-- module nodenext

-- module esnext -- moduleResolution bundler

Vérification cohérente de l'exportation des symboles fusionnés

declare module

replaceInFile

export { ... }

export default ...

replaceInFile

Code : Sélectionner tout Individual declarations in merged declaration 'replaceInFile' must be all exported or all local.

Quelles sont les prochaines étapes ?

TypeScript 5.2 prend en charge la prochaine fonctionnalité de gestion explicite des ressources (Explicit Resource Management) de l'ECMAScript. Explorons quelques-unes des motivations et comprenons ce que cette fonctionnalité nous apporte.Il est fréquent de devoir effectuer une sorte de "nettoyage" après la création d'un objet. Par exemple, vous pouvez avoir besoin de fermer des connexions réseau, de supprimer des fichiers temporaires ou simplement de libérer de la mémoire.Imaginons une fonction qui crée un fichier temporaire, y lit et y écrit pour diverses opérations, puis le ferme et le supprime.C'est très bien, mais que se passe-t-il si nous devons effectuer une sortie anticipée ?Nous commençons à voir des duplications de nettoyage qui peuvent être facilement oubliées. Nous ne sommes pas non plus assurés de fermer et de supprimer le fichier en cas d'erreur. Cela pourrait être résolu en enveloppant le tout dans un blocBien que cette méthode soit plus robuste, elle a ajouté pas mal de "bruit" à notre code. Il y a également d'autres obstacles que nous pouvons rencontrer si nous commençons à ajouter plus de logique de nettoyage à notre bloc- par exemple, des exceptions empêchant d'autres ressources d'être éliminées. C'est ce que la proposition de gestion explicite des ressources vise à résoudre. L'idée principale de la proposition est de soutenir l'élimination des ressources - ce travail de nettoyage que nous essayons de gérer - comme une idée de première classe en JavaScript.Cela commence par l'ajout d'un nouveauintégré appelé, et nous pouvons créer des objets avec des méthodes nommées par. Pour plus de commodité, TypeScript définit un nouveau type global appeléqui décrit ces objets.Plus tard, nous pourrons appeler ces méthodes.Déplacer la logique de nettoyage danslui-même ne nous apporte pas grand-chose ; nous avons essentiellement déplacé tout le travail de nettoyage du blocdans une méthode, ce qui a toujours été possible. Mais le fait d'avoir un "nom" bien connu pour cette méthode signifie que JavaScript peut construire d'autres fonctionnalités au-dessus d'elle.Cela nous amène à la première étoile de la fonctionnalité : les déclarationsest un nouveau mot-clé qui nous permet de déclarer de nouvelles liaisons fixes, un peu comme. La principale différence est que les variables déclarées avecvoient leur méthodeappelée à la fin de la portée !Nous aurions donc pu simplement écrire notre code comme suit :Regardez : pas de blocs! Du moins, pas à notre connaissance. D'un point de vue fonctionnel, c'est exactement ce que les déclarations font pour nous, mais nous n'avons pas à nous en préoccuper.Vous connaissez peut-être les déclarations en C#, les instructions en Python ou les déclarations try-with-resource en Java. Ces déclarations sont toutes similaires au nouveau mot-cléde JavaScript et fournissent un moyen explicite similaire d'effectuer un "nettoyage" d'un objet à la fin d'un champ d'application.Les déclarationseffectuent ce nettoyage à la toute fin de la portée qu'elles contiennent ou juste avant un "retour anticipé" tel qu'unou unerror. Elles se débarrassent également de l'objet dans l'ordre premier entré-dernier sorti, comme une pile.Les déclarationssont censées être résistantes aux exceptions ; si une erreur est lancée, elle est relancée après l'élimination. D'un autre côté, le corps de votre fonction peut s'exécuter comme prévu, mais lepeut être rejeté. Dans ce cas, cette exception est également relancée.Mais que se passe-t-il si la logique avant et pendant l'élimination génère une erreur ? Pour ces cas,a été introduit comme nouveau sous-type de. Il comporte une propriétéqui contient la dernière erreur levée, et une propriétépour l'erreur la plus récente.Vous avez peut-être remarqué que nous utilisons des méthodes synchrones dans ces exemples. Cependant, une grande partie de l'élimination des ressources implique des opérations asynchrones, et nous devons attendre qu'elles soient terminées avant de continuer à exécuter tout autre code.C'est pourquoi il existe également un nouveau, qui nous amène à la prochaine vedette du spectacle — les déclarations. Celles-ci sont similaires aux déclarations d'utilisation, mais la clé est qu'elles recherchent la disposition qui doit. Elles utilisent une méthode différente nommée, bien qu'elles puissent également opérer sur tout ce qui possède un. Par commodité, TypeScript introduit également un type global appeléqui décrit tout objet doté d'une méthode d'élimination asynchrone.Définir les types en termes deetpeut rendre votre code beaucoup plus facile à travailler si vous attendez des autres qu'ils fassent de la logique de destruction de manière cohérente. En fait, il existe de nombreux types existants dans la nature qui ont une méthodeou. Par exemple, les API de Visual Studio Code définissent même leur propre interface Disposable. Les API dans le navigateur et dans les moteurs d'exécution comme Node.js, Deno et Bun peuvent également choisir d'utiliseretpour les objets qui ont déjà des méthodes de nettoyage, comme les poignées de fichiers, les connexions, et plus encore.Peut-être que tout cela semble excellent pour les bibliothèques, mais un peu lourd pour vos scénarios. Si vous faites beaucoup de nettoyage ad-hoc, la création d'un nouveau type pourrait introduire beaucoup de sur-abstraction et des questions sur les meilleures pratiques. Reprenons l'exemple deTout ce que nous voulions, c'était nous souvenir d'appeler deux fonctions - mais était-ce la meilleure façon de l'écrire ? Devrions-nous appelerdans le constructeur, créer une méthode, ou passer la poignée nous-mêmes ? Devrions-nous exposer une méthode pour chaque opération possible que nous devons effectuer, ou devrions-nous simplement rendre les propriétés publiques ?Cela nous amène aux dernières étoiles de la fonctionnalité :et. Ces objets sont utiles pour effectuer à la fois un nettoyage ponctuel et des quantités arbitraires de nettoyage. Unest un objet qui possède plusieurs méthodes pour garder une trace des objets, et qui peut recevoir des fonctions pour effectuer un travail de nettoyage arbitraire. Nous pouvons également les assigner à des variablesparce que - tenez-vous bien - elles sont également! Voici donc comment nous aurions pu écrire l'exemple original.Ici, la méthodeprend juste un callback, et ce callback sera exécuté une fois que leaura été éliminé. Généralement,(et d'autres méthodescomme) doit être appelé immédiatement après la création d'une ressource. Comme son nom l'indique,se débarrasse de tout ce qu'elle suit comme une pile, dans l'ordre "premier entré - dernier sorti", doncimmédiatement après la création d'une valeur permet d'éviter les problèmes de dépendance.fonctionne de manière similaire, mais peut garder la trace des fonctionset dess, et est lui-même unLa méthodeest similaire à bien des égards au mot-clédans Go, Swift, Zig, Odin, et d'autres, où les conventions devraient être similaires.Cette fonctionnalité étant très récente, la plupart des systèmes d'exécution ne la supporteront pas nativement. Pour l'utiliser, vous aurez besoin de polyfills pour les éléments suivants :Cependant, si tout ce qui vous intéresse estet, vous devriez pouvoir vous en sortir en ne remplissant que less intégrés. Quelque chose d'aussi simple que ce qui suit devrait fonctionner dans la plupart des cas :Vous devrez également définir votre compilationou moins, et configurer votrepour inclureouTypeScript 5.2 met en œuvre une fonctionnalité ECMAScript à venir appelée métadonnées de décorateur.L'idée principale de cette fonctionnalité est de permettre aux décorateurs de créer et de consommer facilement des métadonnées sur n'importe quelle classe sur laquelle ils sont utilisés ou à l'intérieur de celle-ci.Chaque fois que des fonctions de décorateur sont utilisées, elles ont désormais accès à une nouvelle propriété desur leur objet de contexte. La propriétécontient un simple objet. Comme JavaScript nous permet d'ajouter des propriétés de manière arbitraire, il peut être utilisé comme un dictionnaire mis à jour par chaque décorateur. Alternativement, puisque chaque objet desera identique pour chaque portion décorée d'une classe, il peut être utilisé comme une clé dans une. Une fois que tous les décorateurs sur ou dans une classe ont été exécutés, cet objet peut être accédé sur la classe viaCela peut être utile dans un certain nombre de scénarios différents. Les métadonnées peuvent être attachées à de nombreux usages tels que le débogage, la sérialisation ou l'injection de dépendances avec des décorateurs. Puisque les objets de métadonnées sont créés par classe décorée, les frameworks peuvent soit les utiliser en privé comme clés dans uneou une, soit leur ajouter des propriétés si nécessaire.Par exemple, disons que nous voulions utiliser les décorateurs pour garder une trace des propriétés et des accesseurs sérialisables lorsque nous utilisonsde la manière suivante :Ici, l'intention est que seulsetsoient sérialisés parce qu'ils sont marqués avec le décorateur. Nous définissons une méthodeà cette fin, mais elle appelle simplementqui utilise les métadonnées créées parVoici un exemple de définition du moduleCe module possède unlocal appelépour stocker et récupérer les noms des propriétés marquées. Il stocke une liste de ces noms de propriétés dans les métadonnées à chaque invocation de. Lorsqueest appelé, la liste des propriétés est extraite des métadonnées et utilisée pour récupérer les valeurs réelles de l'instance, puis pour sérialiser ces noms et ces valeurs.L'utilisation d'unrend techniquement ces données accessibles à d'autres personnes. Une alternative pourrait être d'utiliser unen utilisant l'objet de métadonnées comme clé. Cela permet de garder les données privées et d'utiliser moins d'assertions de type dans ce cas, mais c'est autrement similaire.Il est à noter que ces implémentations ne gèrent pas la sous-classe et l'héritage. C'est un exercice qui vous est laissé (et vous pourriez trouver que c'est plus facile dans une version du fichier que dans l'autre !)Cette fonctionnalité étant encore récente, la plupart des systèmes d'exécution ne la supporteront pas nativement. Pour l'utiliser, vous aurez besoin d'un polyfill pour. Quelque chose d'aussi simple que ce qui suit devrait fonctionner dans la plupart des cas :Vous devrez également définir votre compilationou moins, et configurer votrepour inclureouLes types de tuple prennent en charge des étiquettes ou des noms facultatifs pour chaque élément.Ces étiquettes ne modifient pas ce que vous êtes autorisé à faire avec eux - elles sont uniquement destinées à faciliter la lisibilité et l'outillage.Cependant, TypeScript avait auparavant une règle selon laquelle les tuples ne pouvaient pas mélanger des éléments étiquetés et non étiquetés. En d'autres termes, soit aucun élément ne pouvait avoir d'étiquette dans un tuple, soit tous les éléments devaient en avoir une.Cela pourrait être gênant pour les éléments rest, pour lesquels nous serions obligés d'ajouter un libellé tel queouCela signifie également que cette restriction doit être appliquée en interne dans le système de types, ce qui signifie que TypeScript perdrait des étiquettes.Dans TypeScript 5.2, la restriction "tout ou rien" sur les étiquettes de tuple a été levée. Le langage peut désormais également préserver les étiquettes lors de la propagation dans un tuple non étiqueté.Dans les versions précédentes de TypeScript, l'appel d'une méthode sur une union de tableaux pouvait s'avérer pénible.Dans cet exemple, TypeScript essaierait de voir si chaque version deest compatible avecet. Sans stratégie cohérente, TypeScript a jeté ses mains en l'air et a dit "je ne peux pas le faire fonctionner".Dans TypeScript 5.2, avant d'abandonner dans ces cas, les unions de tableaux sont traitées comme un cas spécial. Un nouveau type de tableau est construit à partir du type d'élément de chaque membre, puis la méthode est invoquée sur celui-ci.Dans l'exemple ci-dessus,est transformé en, etest invoqué sur ce type. Il y a un léger inconvénient :produira unau lieu d'un; mais pour une valeur fraîchement produite, il y a moins de risque que quelque chose "tourne mal".Cela signifie que de nombreuses méthodes telles queetdevraient toutes pouvoir être invoquées sur des unions de tableaux dans des cas où elles ne l'étaient pas auparavant.Il peut être facile d'oublier d'ajouter une virgule lors de l'ajout d'une nouvelle propriété à un objet. Auparavant, si vous oubliiez une virgule et que vous demandiez l'auto-complétion, TypeScript donnait des résultats de complétion médiocres et sans rapport avec le sujet.TypeScript 5.2 fournit désormais de manière élégante des compléments sur les membres d'un objet lorsqu'il manque une virgule. Mais pour éviter de vous infliger une erreur de syntaxe, TypeScript insère automatiquement la virgule manquante.TypeScript 5.2 dispose désormais d'un refactoring permettant d'intégrer le contenu d'une variable dans tous les sites d'utilisation.L'utilisation du refactoring "inline variable" éliminera la variable et remplacera toutes les utilisations de la variable par son initialisateur. Notez que cela peut entraîner l'exécution des effets secondaires de l'initialisateur à un moment différent et autant de fois que la variable a été utilisée.TypeScript s'efforce de ne pas introduire inutilement des ruptures ; cependant, nous devons parfois apporter des corrections et des améliorations afin que le code puisse être mieux analyséChangements dansLes types générés pour le DOM peuvent avoir un impact sur votre base de code.peut contenir des élémentsAfin de supporter un mélange d'éléments étiquetés et non étiquetés, l'API de TypeScript a légèrement changé. La propriétédepeut contenir des éléments non définis à chaque position où un élément n'est pas étiqueté.etdoivent correspondre aux paramètres récents de Node.jsLes optionsetsupportent chacune les paramètreset. Il s'agit en fait de paramètres "Node.js modernes" qui devraient être utilisés dans tout projet Node.js récent. Nous avons constaté que lorsque ces deux options ne s'accordent pas sur l'utilisation des paramètres liés à Node.js, les projets sont effectivement mal configurés.Dans TypeScript 5.2, lorsque l'on utiliseoupour les optionset, TypeScript exige désormais que l'autre option ait un paramètre similaire lié à Node.js. Dans les cas où les paramètres divergent, vous obtiendrez probablement un message d'erreur du type.ouAinsi, par exemple,sera rejeté, mais il est préférable d'utiliserseul, ouLorsque deux déclarations fusionnent, elles doivent s'accorder sur le fait qu'elles sont toutes deux exportées. En raison d'un bogue, TypeScript a manqué des cas spécifiques dans des contextes ambiants, comme dans les fichiers de déclaration ou les blocs. Par exemple, il n'émettrait pas d'erreur dans un cas comme celui-ci, oùest déclaré une fois en tant que fonction exportée, et une fois en tant qu'espace de noms non exporté.Dans un module ambiant, l'ajout d'unou une construction similaire commemodifie implicitement si toutes les déclarations sont automatiquement exportées. TypeScript reconnaît maintenant cette sémantique malheureusement déroutante de manière plus cohérente, et émet une erreur sur le fait que toutes les déclarations dedoivent être en accord dans leurs modificateurs, et émettra l'erreur suivante :À ce stade, TypeScript 5.2 est ce que nous appellerions "stable en termes de fonctionnalités". TypeScript 5.2 se concentrera sur les corrections de bogues, le polissage et certaines fonctionnalités d'édition à faible risque. Une release candidate sera disponible dans un peu plus d'un mois, suivie d'une version stable peu après. Si vous souhaitez planifier la sortie de cette version, n'oubliez pas de garder un œil sur le plan d'itération qui indique les dates de sortie et bien d'autres choses encore.Remarque : bien que la version bêta soit un excellent moyen d'essayer la prochaine version de TypeScript, vous pouvez également essayer une version nocturne pour obtenir la version la plus récente de TypeScript 5.2 jusqu'à la publication de la release candidate. Les nightlies sont bien testées et peuvent même être testées uniquement dans votre éditeur.Joyeux hacking !- Daniel Rosenwasser et l'équipe TypeScriptSource : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des fonctionnalités proposées par cette version de TypeScript ?