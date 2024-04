Prédicats de type inférés

interface Bird { commonName : string ; scientificName : string ; sing ( ) : void ; } // Maps country names -> national bird. // Not all nations have official birds (looking at you, Canada!) declare const nationalBirds : Map < string , Bird >; function makeNationalBirdCall ( country : string ) { const bird = nationalBirds. get ( country ) ; // bird has a declared type of Bird | undefined if ( bird ) { bird. sing ( ) ; // bird has type Bird inside the if statement } else { // bird has type undefined here. } }

function makeBirdCalls ( countries : string [ ] ) { // birds: (Bird | undefined)[] const birds = countries . map ( country => nationalBirds. get ( country ) ) . filter ( bird => bird !== undefined ) ; for ( const bird of birds ) { bird. sing ( ) ; // error: 'bird' is possibly 'undefined'. } }

function makeBirdCalls ( countries : string [ ] ) { // birds: Bird[] const birds = countries . map ( country => nationalBirds. get ( country ) ) . filter ( bird => bird !== undefined ) ; for ( const bird of birds ) { bird. sing ( ) ; // ok! } }

// function isBirdReal(bird: Bird | undefined): bird is Bird function isBirdReal ( bird : Bird | undefined ) { return bird !== undefined ; }

La fonction n'a pas d'annotation explicite de type de retour ou de prédicat de type. La fonction a un seul énoncé de retour et aucun retour implicite. La fonction ne modifie pas son paramètre. La fonction renvoie une expression booléenne liée à un raffinement du paramètre.

// const isNumber: (x: unknown) => x is number const isNumber = ( x : unknown ) => typeof x === 'number' ; // const isNonNullish: <T>(x: T) => x is NonNullable<T> const isNonNullish = < T ,> ( x : T ) => x != null ;

Si la fonction renvoie un résultat vrai, x est de type T. Si la fonction renvoie faux, x n'est pas de type T.

function getClassroomAverage ( students : string [ ] , allScores : Map < string , number > ) { const studentScores = students . map ( student => allScores. get ( student ) ) . filter ( score => !! score ) ; return studentScores. reduce ( ( a , b ) => a + b ) / studentScores. length ; // ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ // error: Object is possibly 'undefined'. }

// Previously, nums: (number | null)[] // Now, nums: number[] const nums = [ 1 , 2 , 3 , null , 5 ] . filter ( x => x !== null ) ; nums. push ( null ) ; // ok in TS 5.4, error in TS 5.5

Réduction du flux de contrôle pour les accès indexés constants

Importations de types dans JSDoc

Vérification syntaxique des expressions régulières

Déclarations isolées

Imaginez que vous souhaitiez créer un outil plus rapide pour générer des fichiers de déclaration, peut-être dans le cadre d'un service de publication ou d'un nouveau bundler. S'il existe un écosystème florissant d'outils ultra-rapides capables de transformer TypeScript en JavaScript, il n'en va pas de même pour la transformation de TypeScript en fichiers de déclaration. La raison en est que l'inférence de TypeScript nous permet d'écrire du code sans déclarer explicitement les types, ce qui signifie que l'émission de déclarations peut être complexe. Bien que cette inférence soit importante pour le développeur, cela signifie que les outils qui souhaitent générer des fichiers de déclaration devraient reproduire certaines parties du vérificateur de type, notamment l'inférence et la capacité à résoudre les spécificateurs de modules pour suivre les importations. Cas d'utilisation : Déclaration parallèle Emit et vérification parallèle



Imaginez que vous ayez une monorepo contenant de nombreux projets et un processeur multicœur qui souhaiterait vous aider à vérifier votre code plus rapidement. Ne serait-ce pas génial si nous pouvions vérifier tous ces projets en même temps en exécutant chaque projet sur un cœur différent ? Malheureusement, on n'a pas la liberté de faire tout le travail en parallèle. La raison est qu'on doit construire ces projets dans l'ordre des dépendances, parce que chaque projet vérifie les fichiers de déclaration de ses dépendances. On doit donc construire la dépendance en premier pour générer les fichiers de déclaration. La fonction de références de projet de TypeScript fonctionne de la même manière, en construisant l'ensemble des projets dans l'ordre de dépendance « topologique ». Comment pourrait-on améliorer cela ? Eh bien, si un outil rapide pouvait générer tous ces fichiers de déclaration pour le en parallèle, TypeScript pourrait immédiatement suivre en vérifiant le type du , du et du également en parallèle. Solution : Types explicites !



L'exigence commune aux deux cas d'utilisation est qu'on a besoin d'un vérificateur de types pour générer des fichiers de déclaration. C'est beaucoup demander à la communauté des outils.



Cependant, pour les développeurs qui recherchent un temps d'itération rapide et des constructions entièrement parallèles, il y a une autre façon de penser à ce problème. Un fichier de déclaration ne requiert que les types de l'API publique d'un module - en d'autres termes, les types des éléments exportés. Si, ce qui est controversé, les développeurs sont prêts à écrire explicitement les types des choses qu'ils exportent, les outils pourraient générer des fichiers de déclaration sans avoir besoin de regarder l'implémentation du module - et sans réimplémenter un vérificateur de type complet.



C'est là que la nouvelle option --isolatedDeclarations entre en jeu. --isolatedDeclarations signale les erreurs lorsqu'un module ne peut pas être transformé de manière fiable sans vérificateur de type. Plus simplement, elle fait en sorte que TypeScript signale des erreurs si vous avez un fichier qui n'est pas suffisamment annoté sur ses exportations.





L'exigence commune aux deux cas d'utilisation est qu'on a besoin d'un vérificateur de types pour générer des fichiers de déclaration. C'est beaucoup demander à la communauté des outils. Cependant, pour les développeurs qui recherchent un temps d'itération rapide et des constructions entièrement parallèles, il y a une autre façon de penser à ce problème. Un fichier de déclaration ne requiert que les types de l'API publique d'un module - en d'autres termes, les types des éléments exportés. Si, ce qui est controversé, les développeurs sont prêts à écrire explicitement les types des choses qu'ils exportent, les outils pourraient générer des fichiers de déclaration sans avoir besoin de regarder l'implémentation du module - et sans réimplémenter un vérificateur de type complet. C'est là que la nouvelle option --isolatedDeclarations entre en jeu. --isolatedDeclarations signale les erreurs lorsqu'un module ne peut pas être transformé de manière fiable sans vérificateur de type. Plus simplement, elle fait en sorte que TypeScript signale des erreurs si vous avez un fichier qui n'est pas suffisamment annoté sur ses exportations. Pourquoi les erreurs sont-elles souhaitables ?



Parce que cela signifie que TypeScript peut



Dire d'emblée si d'autres outils auront des problèmes avec la génération de fichiers de déclaration Fournir une correction rapide pour aider à ajouter ces annotations manquantes.



Ce mode ne nécessite pas d'annotations partout. Pour les locals, elles peuvent être ignorées, puisqu'elles n'affectent pas l'API publique.

Parce que cela signifie que TypeScript peut Ce mode ne nécessite pas d'annotations partout. Pour les locals, elles peuvent être ignorées, puisqu'elles n'affectent pas l'API publique.

La variable modèle ${configDir} pour les fichiers de configuration

Consultation des dépendances package.json pour la génération de fichiers de déclaration

Amélioration de la fiabilité de l'éditeur et du mode veille

Optimisation des performances et de la taille

Modules ECMAScript de consommation d'API plus faciles à utiliser

API transpileDeclaration

Quelles sont les prochaines étapes ?

Microsoft :



À ce stade, TypeScript 5.5 est ce que nous appelons « feature-stable ». TypeScript 5.5 se concentrera sur les corrections de bogues, le polissage et certaines fonctionnalités d'édition à faible risque. Une version candidate sera disponible dans un peu plus d'un mois, suivie d'une version stable peu après. Si vous souhaitez planifier la sortie de cette version, n'oubliez pas de garder un œil sur notre plan d'itération qui indique les dates de sortie et bien d'autres choses encore.



À ce stade, TypeScript 5.5 est ce que nous appelons « feature-stable ». TypeScript 5.5 se concentrera sur les corrections de bogues, le polissage et certaines fonctionnalités d'édition à faible risque. Une version candidate sera disponible dans un peu plus d'un mois, suivie d'une version stable peu après. Si vous souhaitez planifier la sortie de cette version, n'oubliez pas de garder un œil sur notre plan d'itération qui indique les dates de sortie et bien d'autres choses encore.

Remarque : bien que la version bêta soit un excellent moyen d'essayer la prochaine version de TypeScript, vous pouvez également essayer une version nocturne pour obtenir la version la plus récente de TypeScript 5.5 jusqu'à notre candidat à la publication. Nos nightlies sont bien testées et peuvent même être testées uniquement dans votre éditeur.

L'analyse du flux de contrôle de TypeScript fait un excellent travail de suivi de la façon dont le type d'une variable change au fur et à mesure qu'elle se déplace dans votre code :En vous obligeant à gérer les cas, TypeScript vous pousse à écrire un code plus robuste.Dans le passé, ce type de raffinement de type était plus difficile à appliquer aux tableaux. Cela aurait été une erreur dans toutes les versions précédentes de TypeScript :Ce code est parfaitement correct : ils ont filtré toutes les valeursde la liste. Mais TypeScript n'a pas été en mesure de suivre le mouvement.Avec TypeScript 5.5, le vérificateur de type n'a rien à redire à ce code :Notez le type plus précis pour lesCela fonctionne parce que TypeScript déduit maintenant un prédicat de type pour la fonction de. Vous pouvez voir plus clairement ce qui se passe en la transformant en une fonction indépendante :est le prédicat de type. Cela signifie que si la fonction renvoie, il s'agit d'un bird (si la fonction renvoie, il s'agit d'un). Les déclarations de type pourconnaissent les prédicats de type, de sorte que le résultat net est que vous obtenez un type plus précis et que le code passe le vérificateur de type.TypeScript déduira qu'une fonction renvoie un prédicat de type si ces conditions sont remplies :En règle générale, tout se passe comme prévu. Voici quelques autres exemples de prédicats de types déduits :Auparavant, TypeScript aurait simplement déduit que ces fonctions renvoient une expression. Il déduit maintenant les signatures avec des prédicats de type commeouLes prédicats de type ont une sémantique « si et seulement si ». Si une fonction renvoie, cela signifie que :Si vous vous attendez à ce qu'un prédicat de type soit déduit mais qu'il ne l'est pas, vous risquez de vous heurter à la deuxième règle. Ce problème se pose souvent dans le cadre des vérifications de « véracité » :TypeScript n'a pas déduit de prédicat de type pour, et ce à juste titre : si ce prédicat retourne, alorsest un. Mais s'il renvoie, alorspeut être soit, soit un(en particulier,). Il s'agit d'un véritable bogue : si un étudiant a obtenu un zéro à l'examen, le fait de filtrer son score faussera la moyenne vers le haut. Moins d'élèves seront au-dessus de la moyenne et plus d'élèves seront tristes !Comme dans le premier exemple, il est préférable de filtrer explicitement les valeurs indéfinies :Un contrôle de véracité déduira un prédicat de type pour les types d'objets, là où il n'y a pas d'ambiguïté. Rappelez-vous que les fonctions doivent retourner unpour être candidates à un prédicat de type inféré :peut inférer un prédicat de type, maisne le fera certainement pas.Les prédicats de type explicites continuent à fonctionner exactement comme avant. TypeScript ne vérifiera pas s'il déduit le même prédicat de type. Les prédicats de type explicites (« is ») ne sont pas plus sûrs qu'une assertion de type (« as »).Il est possible que cette fonctionnalité casse du code existant si TypeScript déduit maintenant un type plus précis que ce que vous souhaitez. Par exemple :La solution consiste à indiquer à TypeScript le type que vous souhaitez en utilisant une annotation de type explicite :TypeScript est désormais capable de réduire les expressions de la formelorsqueetsont effectivement constants.Dans l'exemple ci-dessus, ninine sont jamais mutés, donc TypeScript peut limiter le type deaprès la vérification deAujourd'hui, si vous voulez importer quelque chose uniquement pour vérifier le type dans un fichier JavaScript, c'est encombrant. Les développeurs JavaScript ne peuvent pas simplement importer un type nommé SomeType s'il n'est pas présent au moment de l'exécution.n'existera pas au moment de l'exécution, et l'importation échouera. Les développeurs peuvent à la place utiliser une importation d'espace de noms.Maisest toujours importé à l'exécution, ce qui n'est pas forcément souhaitable.Pour éviter cela, les développeurs devaient généralement utiliser des typesdans les commentaires JSDoc.Si vous vouliez réutiliser le même type à plusieurs endroits, vous pouviez utiliser un typedef pour éviter de répéter l'importation.Cela est utile pour les utilisations locales de, mais cela devient répétitif pour de nombreuses importations et peut être un peu verbeux.C'est pourquoi TypeScript prend désormais en charge une nouvelle balise de commentairequi a la même syntaxe que les importations ECMAScript.Ici, ils ont utilisé des importations nommées. Ils auraient également pu écrire l'importation comme une importation d'espace de noms.Comme il ne s'agit que de commentaires JSDoc, ils n'affectent en rien le comportement à l'exécution.Jusqu'à présent, TypeScript a généralement ignoré la plupart des expressions régulières dans le code. En effet, les expressions régulières ont techniquement une grammaire extensible et TypeScript n'a jamais fait d'effort pour compiler les expressions régulières dans les versions antérieures de JavaScript. Néanmoins, cela signifiait que de nombreux problèmes courants n'étaient pas découverts dans les expressions régulières et qu'ils se transformaient en erreurs au moment de l'exécution ou échouaient silencieusement.Mais TypeScript effectue désormais un contrôle syntaxique de base sur les expressions régulières !Il s'agit d'un exemple simple, mais cette vérification peut permettre de détecter de nombreuses erreurs courantes. En fait, le contrôle de TypeScript va un peu plus loin que les contrôles syntaxiques. Par exemple, TypeScript peut maintenant détecter les problèmes liés à des références arrière qui n'existent pas.Il en va de même pour les groupes de capture nommés.La vérification de TypeScript est désormais également consciente de l'utilisation de certaines fonctionnalités RegExp lorsque celles-ci sont plus récentes que votre version cible d'ECMAScript. Par exemple, si on utilise des groupes de capture nommés comme ci-dessus dans une cible ES5, on obtiendra une erreur.Il en va de même pour certains drapeaux d'expressions régulières.Notez que la prise en charge des expressions régulières par TypeScript est limitée aux expressions régulières littérales. Si vous essayez d'appeleravec une chaîne littérale, TypeScript ne vérifiera pas la chaîne fournie.Les fichiers de déclaration (alias fichiers) décrivent la forme des bibliothèques et modules existants en TypeScript. Cette description légère comprend les signatures de type de la bibliothèque et exclut les détails d'implémentation tels que les corps des fonctions. Ils sont publiés afin que TypeScript puisse vérifier efficacement votre utilisation d'une bibliothèque sans avoir besoin d'analyser la bibliothèque elle-même. Bien qu'il soit possible d'écrire à la main des fichiers de déclaration, si vous écrivez du code typé, il est beaucoup plus sûr et plus simple de laisser TypeScript les générer automatiquement à partir des fichiers source en utilisantLe compilateur TypeScript et ses API ont toujours été chargés de générer les fichiers de déclaration ; cependant, dans certains cas d'utilisation, il est préférable d'utiliser d'autres outils, ou le processus de construction traditionnel n'est pas adapté.nécessite que les drapeauxousoient également activés.Notez qu'ne modifie pas la façon dont TypeScript exécute emit - seulement la façon dont il rapporte les erreurs. Il est important de noter que, comme pour isolatedModules, l'activation de cette fonctionnalité dans TypeScript n'apportera pas immédiatement les avantages potentiels discutés ici. Soyez donc patients et attendez avec impatience les développements futurs dans ce domaine. En gardant les auteurs d'outils à l'esprit, nous devrions également reconnaître qu'aujourd'hui, toutes les déclarations emit de TypeScript ne peuvent pas être facilement reproduites par d'autres outils souhaitant s'en servir comme guide.Il est utile de rappeler quedevrait être adopté au cas par cas. Il y a une certaine ergonomie pour le développeur qui est perdue en utilisant, et donc ce n'est peut-être pas le bon choix si votre configuration n'exploite pas les deux scénarios mentionnés plus haut. Pour les autres, le travail sura déjà permis de découvrir de nombreuses optimisations et opportunités pour débloquer différentes stratégies de construction parallèle. En attendant, si vous êtes prêt à faire des compromis,peut être un outil puissant pour accélérer votre processus de construction une fois que l'outil externe sera disponible.Il est courant dans de nombreuses bases de code de réutiliser un fichierpartagé qui sert de « base » à d'autres fichiers de configuration. Pour ce faire, on utilise le champdans un fichierL'un des problèmes est que tous les chemins dans le fichiersont relatifs à l'emplacement du fichier lui-même. Cela signifie que si vous avez un fichierpartagé qui est utilisé par plusieurs projets, les chemins relatifs ne seront souvent pas utiles dans les projets dérivés. Par exemple, imaginons le fichiersuivant :Si l'intention de l'auteur était que chaquequi étend ce fichier devrait :alors cela ne fonctionnerait pas. Les chemins deseraient relatifs à l'emplacement du fichier partagé, et non au projet qui l'étend. Chaque projet qui étend ce fichier partagé devrait déclarer ses propresetavec un contenu identique. Cela pourrait être frustrant et difficile à synchroniser entre les projets, et bien que l'exemple ci-dessus utilise, il s'agit d'un problème courant pour leset autres options.Pour résoudre ce problème, TypeScript 5.5 introduit une nouvelle variable modèle. Lorsqueest écrit dans certains champs de chemin d'un fichierou, cette variable est remplacée par le répertoire contenant le fichier de configuration dans une compilation donnée. Cela signifie que le fichierci-dessus pourrait être réécrit comme suit :Désormais, lorsqu'un projet étend ce fichier, les chemins seront relatifs au fichierdérivé, et non au fichierpartagé. Cela facilite le partage des fichiers de configuration entre les projets et garantit une meilleure portabilité des fichiers de configuration.Si vous avez l'intention de rendre un fichierextensible, considérez si undevrait plutôt être écrit avecTypeScript 5.5 apporte d'autres nouveautés, comme :Des changements de comportements sont également notables et des fonctionnnalités obsolètes sont désactivées dans TypeScript 5.5.Quel est votre avis sur le sujet ?