Utilisation des déclarations et gestion explicite des ressources

Métadonnées des décorateurs

Éléments de tuple nommés et anonymes

Utilisation plus facile des méthodes pour les Unions de tableaux

Chemins d'importation réservés aux types avec extensions de fichiers d'implémentation TypeScript

Compléments de virgule pour les membres d'objets

Refonte des variables en ligne

Vérifications optimisées pour la compatibilité des types en cours

Changements de rupture et corrections de correction

Quoi de neuf depuis la version bêta ?

Using

import * as fs from "fs" ; export function doSomeWork ( ) { const path = ".some_temp_file" ; const file = fs. openSync ( path , "w+" ) ; // use file... // Close the file and delete it. fs. closeSync ( file ) ; fs. unlinkSync ( path ) ; }

try / finally

export function doSomeWork ( ) { const path = ".some_temp_file" ; const file = fs. openSync ( path , "w+" ) ; try { // use file... if ( someCondition ( ) ) { // do some more work... return ; } } finally { // Close the file and delete it. fs. closeSync ( file ) ; fs. unlinkSync ( path ) ; } }

finally

Symbol. dispose

Symbol. dispose

Disposable

class TempFile implements Disposable { #path : string ; #handle : number ; constructor ( path : string ) { this .#path = path ; this .#handle = fs. openSync ( path , "w+" ) ; } // other methods [ Symbol. dispose ] ( ) { // Close the file and delete it. fs. closeSync ( this .#handle ) ; fs. unlinkSync ( this .#path ) ; } }

export function doSomeWork ( ) { const file = new TempFile ( ".some_temp_file" ) ; try { // ... } finally { file [ Symbol. dispose ] ( ) ; } }

TempFile

finally

using

using

const

using

Symbol. dispose

export function doSomeWork ( ) { using file = new TempFile ( ".some_temp_file" ) ; // use file... if ( someCondition ( ) ) { // do some more work... return ; } }

try / finally

using

using

using

return

thrown

using

Symbol. dispose

SuppressedError

Error

suppressed

error

Symbol. asyncDispose

await using

await

Symbol. asyncDispose

Disposable

AsyncDisposable

dispose ( )

close ( )

Symbol. dispose

Symbol. asyncDispose

TempFile

openSync

open ( )

DisposableStack

AsyncDisposableStack

DisposableStack

Disposable

using

defer ( )

cleanup

defer

DisposableStack

use

adopt

DisposableStack

differ

AsyncDisposable

async

defer

Symbol.dispose

Symbol.asyncDispose

Pile jetable

AsyncDisposableStack

SuppressedError

using

await using

target

es2022

esnext

esnext. disposable

Métadonnées des décorateurs

metadata

metadata

metadata

map

Symbol. metadata

Map

WeakMap

JSON. stringify

age

fullName

@ serialize

toJSON

jsonify

@ serialize

. / serialize. ts

symbol

serializables

@ serializable

@ serializable

jsonify

symbol

WeakMap

Symbol. metadata

Code : Sélectionner tout Symbol. metadata ??= Symbol ( "Symbol.metadata" ) ;

target

es2022

esnext

esnext. decorators

Éléments de tuple nommés et anonymes

Code : Sélectionner tout type Pair < T > = [ first : T , second : T ] ;

rest

tail

Utilisation plus facile des méthodes pour les unions de tableaux

filter

string [ ]

number [ ]

string [ ] | number [ ]

( string | number ) [ ]

Array < string | number >

filter

filter

find

some

every

reduce

TypeScript permet désormais aux extensions de fichiers de déclaration et d'implémentation d'être incluses dans les chemins d'importation de type uniquement, que l'option allowImportingTsExtensions soit activée ou non.

import type

. ts

. mts

. cts

. tsx

import ( )

Compléments à la virgule pour les membres d'un objet

Refactorisation des variables en ligne

Vérifications optimisées pour la compatibilité continue des types

A

B

value

A

B

Set

Changements de rupture et corrections

lib. d . ts

labeledElementDeclarations

undefined

labeledElementDeclarations

TupleType

undefined

module

moduleResolution

-- module

-- moduleResolution

node16

nodenext

node16

nodenext

-- module

-- moduleResolution

Code : Sélectionner tout Option 'moduleResolution' must be set to 'NodeNext' ( or left unspecified ) when option 'module' is set to 'NodeNext' .

Code : Sélectionner tout Option 'module' must be set to 'Node16' when option 'moduleResolution' is set to 'Node16' .

-- module esnext -- moduleResolution node16

-- module nodenext

-- module esnext -- moduleResolution bundler

Vérification cohérente de l'exportation des symboles fusionnés

declare module

replaceInFile

export { ... }

export default ...

replaceInFile

Code : Sélectionner tout Individual declarations in merged declaration 'replaceInFile' must be all exported or all local.