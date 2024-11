Dont la réécriture de chemin pour les chemins relatifs et des contrôles pour les variables non initialisées

Vérification des variables non initialisées

let result : number if ( someCondition ( ) ) { result = doSomeWork ( ) ; } else { let temporaryWork = doSomeWork ( ) ; temporaryWork *= 2 ; // forgot to assign to 'result' } console. log ( result ) ; // error: Variable 'result' is used before being assigned.

function foo ( ) { let result : number if ( someCondition ( ) ) { result = doSomeWork ( ) ; } else { let temporaryWork = doSomeWork ( ) ; temporaryWork *= 2 ; // forgot to assign to 'result' } printResult ( ) ; function printResult ( ) { console. log ( result ) ; // no error here. } }

function foo ( ) { let result : number // do work, but forget to assign to 'result' function printResult ( ) { console. log ( result ) ; // error: Variable 'result' is used before being assigned. } }

Réécriture de chemin pour les chemins relatifs

. ts

-- experimental - transform - types

-- experimental - strip - types

foo. ts

// main.ts import * as foo from "./foo.ts" ; // <- we need foo.ts here, not foo.js

. ts

-- allowImportingTsExtensions

. js

. ts

. js

-- rewriteRelativeImportExtensions

. /

.. /

. ts

. tsx

. mts

. cts

. js

. jsx

. mjs

. cjs

// Under --rewriteRelativeImportExtensions... // these will be rewritten. import * as foo from "./foo.ts" ; import * as bar from "../someFolder/bar.mts" ; // these will NOT be rewritten in any way. import * as a from "./foo" ; import * as b from "some-package/file.ts" ; import * as c from "@some-scope/some-package/file.ts" ; import * as d from "#/file.ts" ; import * as e from "./file.js" ;

import

import

function getPath ( ) { if ( Math . random ( ) < 0.5 ) { return "./foo.ts" ; } else { return "./foo.js" ; } } let myImport = await import ( getPath ( ) ) ;

baseUrl

paths

// tsconfig.json { "compilerOptions" : { "module" : "nodenext" , // ... "paths" : { "@/*" : [ "./src/*" ] } } }

// Won't be transformed, won't work. import * as utilities from "@/utilities.ts" ;

package . json

// package.json { "name" : "my-package" , "imports" : { "#root/*" : "./dist/*" } }

// Won't be transformed, won't work. import * as utilities from "#root/utilities.ts" ;

// my-package/package.json { "name" : "my-package" , "exports" : { "." : { "@my-package/development" : "./src/index.ts" , "import" : "./lib/index.js" } , "./*" : { "@my-package/development" : "./src/*.ts" , "import" : "./lib/*.js" } } }

. ts

node -- conditions =@ my - package / development

@ my - package / development

development

. ts

Prise en charge de --target es2024 et --lib es2024

-- target es2024

-- lib es2024

SharedArrayBuffer

ArrayBuffer

Object . groupBy

Map. groupBy

Promise. withResolvers

Atomics. waitAsync

-- lib es2022

-- lib es2024

SharedArrayBuffer

ArrayBuffer

TypedArrays

Uint8Array

interface Uint8Array < TArrayBuffer extends ArrayBufferLike = ArrayBufferLike > { // ... }

TypedArray

TArrayBuffer

Int32Array

Int32Array < ArrayBufferLike >

@ types / node

Recherche de fichiers de configuration ancestraux pour la propriété du projet

tsconfig. json

tsconfig. json

tsconfig. json

project / ├── src / │ ├── foo. ts │ ├── foo - test. ts │ ├── tsconfig. json │ └── tsconfig. test . json └── tsconfig. json

src / tsconfig. json

src / tsconfig. test . json

// src/tsconfig.json { "compilerOptions" : { "outDir" : "../dist" } , "exclude" : [ "**/*.test.ts" ] }

// src/tsconfig.test.json { "compilerOptions" : { "outDir" : "../dist/test" } , "include" : [ "**/*.test.ts" ] , "references" : [ { "path" : "./tsconfig.json" } ] }

// tsconfig.json { // This is a "workspace-style" or "solution-style" tsconfig. // Instead of specifying any files, it just references all the actual projects. "files" : [ ] , "references" : [ { "path" : "./src/tsconfig.json" } , { "path" : "./src/tsconfig.test.json" } , ] }

foo - test. ts

project / src / tsconfig. json

src / tsconfig. json

src / tsconfig. src . json

tsconfig. json

project / ├── src / │ ├── foo. ts │ ├── foo - test. ts │ ├── tsconfig. src . json │ └── tsconfig. test . json └── tsconfig. json

tsconfig. json

Vérifications plus rapides de la propriété du projet dans les éditeurs pour les projets composites

packages ├── graphics / │ ├── tsconfig. json │ └── src / │ └── ... ├── sound / │ ├── tsconfig. json │ └── src / │ └── ... ├── networking / │ ├── tsconfig. json │ └── src / │ └── ... ├── input / │ ├── tsconfig. json │ └── src / │ └── ... └── app / ├── tsconfig. json ├── some - script. js └── src / └── ...

packages

app

// app/tsconfig.json { "compilerOptions" : { // ... } , "include" : [ "src" ] , "references" : [ { "path" : "../graphics/tsconfig.json" } , { "path" : "../sound/tsconfig.json" } , { "path" : "../networking/tsconfig.json" } , { "path" : "../input/tsconfig.json" } ] }

some - script. js

app

some - script. js

tsconfig. json

some - script. js

app / tsconfig. json

some - script. js

some - script. js

some - script. js

composite

composite

Importations JSON validées dans --module nodenext

. json

-- module nodenext

type : "json"

import myConfig from "./myConfig.json" ; // ~~~~~~~~~~~~~~~~~ // error: Importing a JSON file into an ECMAScript module requires a 'type: "json"' import attribute when 'module' is set to 'NodeNext'. import myConfig from "./myConfig.json" with { type : "json" } ; // ^^^^^^^^^^^^^^^^ // This is fine because we provided `type: "json"`

// This is okay: import myConfigA from "./myConfig.json" with { type : "json" } ; let version = myConfigA. version ; /////////// import * as myConfigB from "./myConfig.json" with { type : "json" } ; // This is not: let version = myConfig. version ; // This is okay: let version = myConfig. default . version ;

Prise en charge de la mise en cache de la compilation V8 dans Node.js

tsc -- version

Benchmark 1 : node . / built / local / _tsc. js -- version ( * without * caching ) Time ( mean ± σ ) : 122.2 ms ± 1.5 ms [ User : 101.7 ms , System : 13.0 ms ] Range ( min max ) : 119.3 ms 132.3 ms 200 runs Benchmark 2 : node . / built / local / tsc. js -- version ( * with * caching ) Time ( mean ± σ ) : 48.4 ms ± 1.0 ms [ User : 34.0 ms , System : 11.1 ms ] Range ( min max ) : 45.7 ms 52.8 ms 200 runs Summary node . / built / local / tsc. js -- version ran 2.52 ± 0.06 times faster than node . / built / local / _tsc. js -- version

Modifications notables du comportement

Quelles sont les prochaines étapes ?

Pour commencer à utiliser la RC, il est possible de l'obtenir via npm à l'aide de la commande suivante :Voici un aperçu des nouveautés de TypeScript 5.7.Depuis longtemps, TypeScript est capable de détecter les problèmes lorsqu'une variable n'a pas encore été initialisée dans toutes les branches précédentes.Malheureusement, il y a des endroits où cette analyse ne fonctionne pas. Par exemple, si la variable est accédée dans une fonction séparée, le système de type ne sait pas quand la fonction sera appelée, et prend une vue « optimiste » que la variable sera initialisée.Bien que TypeScript 5.7 soit encore indulgent avec les variables qui ont été éventuellement initialisées, le système de types est capable de signaler des erreurs lorsque les variables n'ont jamais été initialisées du tout.Il existe plusieurs outils et moteurs d'exécution qui permettent d'exécuter du code TypeScript « in-place », ce qui signifie qu'ils ne nécessitent pas d'étape de construction qui génère des fichiers JavaScript de sortie. Par exemple, ts-node, tsx, Deno et Bun permettent tous d'exécuter des fichiersdirectement. Plus récemment, Node.js a étudié ce support avecet. C'est extrêmement pratique car cela permet d'itérer plus rapidement sans avoir à se soucier de relancer une tâche de construction.Il y a cependant une certaine complexité à prendre en compte lors de l'utilisation de ces modes. Pour être compatible avec tous ces outils, un fichier TypeScript importé « in-place » doit être importé avec l'extension TypeScript appropriée au moment de l'exécution. Par exemple, pour importer un fichier appelé, il faut écrire ce qui suit dans le nouveau support expérimental de Node :Typiquement, TypeScript émettrait une erreur si on le faisait, parce qu'il s'attend à ce qu'on importe le fichier de sortie. Parce que certains outils autorisent les importations, TypeScript a supporté ce style d'importation avec une option appeléedepuis un certain temps. Cela fonctionne bien, mais que se passe-t-il si on a besoin de générer des fichiersà partir de ces fichiers? C'est une exigence pour les auteurs de bibliothèques qui devront être en mesure de distribuer uniquement des fichiers, mais jusqu'à présent TypeScript a évité de réécrire les chemins.Pour prendre en charge ce scénario, une nouvelle option du compilateur a été ajoutée :. Lorsqu'un chemin d'importation est relatif (commence parou), se termine par une extension TypeScript (), et qu'il s'agit d'un fichier sans déclaration, le compilateur réécrira le chemin vers l'extension JavaScript correspondante ().Cela permet d'écrire du code TypeScript qui peut être exécuté sur place, puis compilé en JavaScript lorsque tout est prêt.Maintenant, il a été noté que TypeScript évitait en général de réécrire les chemins d'accès. Il y a plusieurs raisons à cela, mais la plus évidente est celle des importations dynamiques. Si un développeur écrit ce qui suit, il n'est pas trivial de gérer le chemin que l'reçoit. En fait, il est impossible de remplacer le comportement de l'dans les dépendances.Un autre problème est que (comme cela a été vu plus haut) seuls les chemins relatifs sont réécrits, et ils sont écrits de manière "naïve". Cela signifie que tout chemin qui repose sur laet lesde TypeScript ne sera pas réécrit :Il en va de même pour tout chemin qui pourrait être résolu par les champs exports et imports d'unPar conséquent, si une présentation de type espace de travail est utilisée avec plusieurs paquets se référençant les uns les autres, il se peut que l'utilisation des exportations conditionnelles avec des conditions personnalisées étendues soit nécessaire pour que cela fonctionne :Chaque fois qu'on veut importer les fichiers, on peut l'exécuter avecNotez le « namespace » ou « scope » utilisé pour la condition. Il s'agit d'une solution de fortune pour éviter les conflits avec les dépendances qui pourraient également utiliser la condition. Si tout le monde livre un développement dans son paquet, alors la résolution peut essayer de se résoudre à un fichier, ce qui ne fonctionnera pas nécessairement.TypeScript 5.7 supporte désormais, qui permet aux utilisateurs de cibler les runtimes ECMAScript 2024. Cette cible permet principalement de spécifier la nouvellequi contient de nombreuses fonctionnalités pouret, et plus encore. Elle déplace égalementdeversNotez que les modifications apportées àetont entraîné une légère divergence entre ces deux types de tampons. Pour combler le fossé et préserver le type de tampon sous-jacent, tous les(commeet autres) sont désormais également génériques.Chaquecontient désormais un paramètre de type nommé, bien que ce paramètre de type ait un argument de type par défaut afin que l'on puisse continuer à faire référence àsans écrire explicitementSi des problèmes surviennent dans le cadre de cette mise à jour, il est possible de mettre à jourLorsqu'un fichier TypeScript est chargé dans un éditeur utilisant TSServer (comme Visual Studio ou VS Code), l'éditeur essaiera de trouver le fichierpertinent qui « détient » le fichier. Pour ce faire, il remonte l'arbre des répertoires à partir du fichier en cours d'édition, à la recherche de tout fichier nomméAuparavant, cette recherche s'arrêtait au premier fichiertrouvé ; cependant, on peut imaginer une structure de projet comme la suivante :Ici, l'idée est queest le fichier de configuration « principal » du projet, etest un fichier de configuration pour l'exécution des tests.Le problème est qu'en éditant, l'éditeur trouveraitcomme fichier de configuration « propriétaire » - mais ce n'est pas celui que l'on veut ! Si la marche s'arrête à ce point, ce n'est peut-être pas souhaitable. La seule façon d'éviter cela était de renommeren quelque chose comme, et alors tous les fichiers seraient dirigés vers le fichier de premier niveauqui fait référence à tous les projets possibles.Au lieu de forcer les développeurs à le faire, TypeScript 5.7 continue maintenant à remonter l'arbre des répertoires pour trouver d'autres fichiersappropriés pour les scénarios de l'éditeur. Cela permet une plus grande flexibilité dans l'organisation des projets et la structuration des fichiers de configuration.Imaginez une grande base de code avec la structure suivante :Chaque répertoire deest un projet TypeScript distinct, et le répertoireest le projet principal qui dépend de tous les autres projets.Remarquez maintenant que le fichierse trouve dans le répertoire. Lorsque l'on ouvre le fichierdans l'éditeur, le service de langage TypeScript (qui gère également l'expérience de l'éditeur pour les fichiers JavaScript !) doit déterminer à quel projet appartient le fichier afin d'appliquer les bons paramètres.Dans ce cas, le fichierle plus proche n'inclut pas, mais TypeScript demandera « si l'un des projets référencés parinclut». Pour ce faire, TypeScript aurait préalablement chargé chaque projet, un par un, et se serait arrêté dès qu'il aurait trouvé un projet contenant. Même si some-script.js n'est pas inclus dans l'ensemble des fichiers de la racine, TypeScript analyserait quand même tous les fichiers d'un projet, car certains des fichiers de la racine peuvent toujours faire référence àde manière transitoire.Au fil du temps, il a été constaté que ce comportement entraînait des réactions extrêmes et imprévisibles dans les bases de code les plus importantes. Les développeurs ouvraient des fichiers de script égarés et se retrouvaient à attendre que l'ensemble de leur base de code soit ouvert.Heureusement, chaque projet qui peut être référencé par un autre projet (hors espace de travail) doit activer un indicateur appelé, qui applique une règle selon laquelle tous les fichiers sources d'entrée doivent être connus à l'avance. Ainsi, lors de l'analyse d'un projet, TypeScript 5.7 ne vérifiera que si un fichier appartient à l'ensemble de fichiers racine de ce projet. Cela devrait permettre d'éviter ce comportement courant dans le pire des cas.Lors de l'importation d'un fichiersous, TypeScript appliquera désormais certaines règles pour éviter les erreurs d'exécution.Par exemple, un attribut import contenantdoit être présent pour toute importation de fichier JSON.En plus de cette validation, TypeScript ne génère pas d'exportations « nommées », et le contenu d'une importation JSON ne sera accessible que par défaut.Node.js 22 prend en charge une nouvelle API appelée module.enableCompileCache(). Cette API permet au moteur d'exécution de réutiliser une partie du travail d'analyse et de compilation effectué après la première exécution d'un outil.TypeScript 5.7 exploite désormais l'API afin de pouvoir commencer à effectuer un travail utile plus tôt. Lors de certains tests, il a été constaté une accélération de 2,5 fois lors de l'exécution deVous trouverez dans cette section un ensemble de changements notables qu'il convient de reconnaître et de comprendre dans le cadre d'une mise à jour. Elle met parfois en évidence des dépréciations, des suppressions et de nouvelles restrictions. Elle peut également contenir des corrections de bogues qui sont des améliorations fonctionnelles, mais qui peuvent également affecter une version existante en introduisant de nouvelles erreurs.À ce stade, l'équipe TypeScript prévoit très peu de changements pour TypeScript 5.7 en dehors des corrections de bogues critiques pour le compilateur et des corrections de bogues mineurs pour le service de langage. Dans les prochaines semaines, la première version stable de TypeScript 5.7 sera publiée. Gardez un œil sur le plan d'itération pour connaître les dates de publication.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des fonctionnalités proposées par cette version de TypeScript ?