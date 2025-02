Et apporte des vérifications plus granulaires pour les branches dans les expressions de retour

require ( )

-- module nodenext

-- erasableSyntaxOnly

-- libReplacement

Code : Sélectionner tout npm install - D typescript @ rc

Quelles sont les nouveautés depuis la version bêta ?

Vérifications granulaires des branches dans les expressions de retour

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

declare const untypedCache : Map < any , any >; function getUrlObject ( urlString : string ) : URL { return untypedCache. has ( urlString ) ? untypedCache. get ( urlString ) : urlString ; }

cond ? trueBranch : falseBranch

trueBranch

falseBranch

untypedCache. get ( urlString )

any

urlString

string

any

any | string

any

return

URL

return

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

declare const untypedCache : Map < any , any >; function getUrlObject ( urlString : string ) : URL { return untypedCache. has ( urlString ) ? untypedCache. get ( urlString ) : urlString ; // ~~~~~~~~~ // error! Type 'string' is not assignable to type 'URL'. }

Quelle est la suite ?

Nous nous concentrons sur le développement de la prochaine version de TypeScript, et nous aurons le plan d'itération disponible dans les prochains jours (y compris les dates de sortie prévues). De plus, nous facilitons l'utilisation des nightly builds de TypeScript sur npm, et il existe une extension pour utiliser ces nightly releases dans Visual Studio Code. Alors, essayez la RC ou nos nightlies ! Nous vous encourageons à nous faire part de vos commentaires sur GitHub. Nous nous concentrons sur le développement de la prochaine version de TypeScript, et nous aurons le plan d'itération disponible dans les prochains jours (y compris les dates de sortie prévues). De plus, nous facilitons l'utilisation des nightly builds de TypeScript sur npm, et il existe une extension pour utiliser ces nightly releases dans Visual Studio Code. Alors, essayez la RC ou nos nightlies ! Nous vous encourageons à nous faire part de vos commentaires sur GitHub.

La disponibilité de TypeScript 5.8 Beta a été annoncée par Microsoft au début du mois de février 2025. Cette version bêta offre plusieurs améliorations importantes, dont une meilleure vérification des types de retour pour les types d'accès conditionnels et indexés, le support pourdes modules ECMAScript dans, l'introduction de l'option, l'ajout de l'optionou des optimisations sur le chargement du programme.Pour commencer à utiliser la Release Candidate de TypeScript 5.8, vous pouvez l'obtenir via npm avec la commande suivante :Depuis la sortie de la version bêta, Microsoft a dû reprendre une partie du travail sur la façon dont les fonctions avec des types de retour conditionnels sont vérifiées. En se basant sur certaines limitations et modifications que l'équipe de TypeScript souhaitait apporter, elle a décidé d'itérer sur la fonctionnalité avec l'objectif de la livrer dans TypeScript 5.9. Cependant, dans le cadre de ce travail, l'équipe a ajouté des vérifications plus granulaires pour les branches dans les expressions de retour. Cette amélioration n'a pas été documentée dans le billet de la version bêta, mais restera dans TypeScript 5.8.Considérons un code comme le suivant :L'intention de ce code est de récupérer un objet URL à partir d'un cache s'il existe, ou de créer un nouvel objet URL s'il n'existe pas. Cependant, il existe un bogue : on a oublié de construire un nouvel objet URL avec les données d'entrée. Malheureusement, TypeScript ne détecte généralement pas ce genre de bogue.Lorsque TypeScript vérifie des expressions conditionnelles telles que, son type est traité comme une union des types des deux branches. En d'autres termes, il obtient le type deet de, et les combine en un type d'union. Dans ce cas, le type deest, et le type deest. C'est là que les choses se gâtent, car le typeest tellement infectieux dans la manière dont il interagit avec les autres types. L'unionest simplifiée en, donc au moment où TypeScript commence à vérifier si l'expression dans l'instructionest compatible avec le type de retour attendu de, le système de type a perdu toute information qui aurait permis de détecter le bogue dans ce code.Dans TypeScript 5.8, le système de type traite les expressions conditionnelles directement à l'intérieur des instructions. Chaque branche de l'expression conditionnelle est vérifiée par rapport au type de retour déclaré de la fonction qui la contient (s'il y en a un), de sorte que le système de type peut détecter le bogue dans l'exemple ci-dessus.Cette modification a été apportée dans le cadre d'un ensemble plus large d'améliorations futures pour TypeScript.À ce stade, Microsoft prévoit très peu de changements pour TypeScript 5.8, hormis des corrections de bogues critiques pour le compilateur et des corrections de bogues mineurs pour le service de langage. Dans les prochaines semaines, la première version stable de TypeScript 5.8 sera publiée. L'équipe de TypeScript recommande ainsi de garder un œil sur le plan d'itération pour connaître les dates de sortie et plus si vous avez besoin de vous coordonner.Microsoft conclut :Quel est votre avis sur le sujet ?Quelles sont les fonctionnalités que vous aimeriez retrouver dans les futures versions de TypeScript ?