Retours vérifiés pour les types d'accès conditionnels et indexés

/** * @param prompt The text to show to a user. * @param selectionKind Whether a user can select multiple options, or just a single option. * @param items Each of the options presented to the user. **/ async function showQuickPick ( prompt : string , selectionKind : SelectionKind , items : readonly string [ ] , ) : Promise < string | string [ ] > { // ... } enum SelectionKind { Single , Multiple , }

showQuickPick

selectionKind

selectionKind

SelectionKind. Single

showQuickPick

SelectionKind. Multiple

string [ ]

showQuickPick

string | string [ ]

string

string [ ]

shoppingList

string [ ]

string | string [ ]

let shoppingList = await showQuickPick ( "Which fruits do you want to purchase?" , SelectionKind. Multiple , [ "apples" , "oranges" , "bananas" , "durian" ] , ) ; console. log ( `Alright, going out to buy some ${shoppingList.join(", ")} ` ) ; // ~~~~ // error! // Property 'join' does not exist on type 'string | string[]'. // Property 'join' does not exist on type 'string'.

showQuickPick

type QuickPickReturn < S extends SelectionKind > = S extends SelectionKind. Multiple ? string [ ] : string async function showQuickPick < S extends SelectionKind > ( prompt : string , selectionKind : S , items : readonly string [ ] , ) : Promise < QuickPickReturn < S >> { // ... }

// `SelectionKind.Multiple` gives a `string[]` - works let shoppingList : string [ ] = await showQuickPick ( "Which fruits do you want to purchase?" , SelectionKind. Multiple , [ "apples" , "oranges" , "bananas" , "durian" ] , ) ; // `SelectionKind.Single` gives a `string` - works let dinner : string = await showQuickPick ( "What's for dinner tonight?" , SelectionKind. Single , [ "sushi" , "pasta" , "tacos" , "ugh I'm too hungry to think, whatever you want" ] , ) ;

showQuickPick

async function showQuickPick < S extends SelectionKind > ( prompt : string , selectionKind : S , items : readonly string [ ] , ) : Promise < QuickPickReturn < S >> { if ( items. length < 1 ) { throw new Error ( "At least one item must be provided." ) ; } // Create buttons for every option. let buttons = items. map ( item => ( { selected : false , text : item , } ) ) ; // Default to the first element if necessary. if ( selectionKind === SelectionKind. Single ) { buttons [ 0 ] . selected = true ; } // Event handling code goes here... // Figure out the selected items const selectedItems = buttons . filter ( button => button. selected ) . map ( button => button. text ) ; if ( selectionKind === SelectionKind. Single ) { // Pick the first (only) selected item. return selectedItems [ 0 ] ; } else { // Return all selected items. return selectedItems ; } }

Type 'string[]' is not assignable to type 'QuickPickReturn<S>' . Type 'string' is not assignable to type 'QuickPickReturn<S>' .

if ( selectionKind === SelectionKind. Single ) { // Pick the first (only) selected item. - return selectedItems [ 0 ] ; + return selectedItems [ 0 ] as QuickPickReturn < S >; } else { // Return all selected items. - return selectedItems ; + return selectedItems as QuickPickReturn < S >; }

if

else

if ( selectionKind === SelectionKind. Single ) { // Oops! Returning an array when the caller expects a single item! return selectedItems ; } else { // Oops! Returning a single item when the caller expects an array! return selectedItems [ 0 ] ; }

type QuickPickReturn < S extends SelectionKind > = S extends SelectionKind. Multiple ? string [ ] : S extends SelectionKind. Single ? string : never ;

if

if ( selectionKind === SelectionKind. Single ) { // Oops! Returning an array when the caller expects a single item! return selectedItems ; // ~~~~~~ // error! Type 'string[]' is not assignable to type 'string'. } else { // Oops! Returning a single item when the caller expects an array! return selectedItems [ 0 ] ; // ~~~~~~ // error! Type 'string[]' is not assignable to type 'string'. }

SelectionKind

interface QuickPickReturn { [ SelectionKind. Single ] : string ; [ SelectionKind. Multiple ] : string [ ] ; } async function showQuickPick < S extends SelectionKind > ( prompt : string , selectionKind : S , items : readonly string [ ] , ) : Promise < QuickPickReturn [ S ] > { // ... }

Prise en charge de require() pour les modules ECMAScript dans --module nodenext

Les fichiers ESM pouvaient utiliser import sur des fichiers CommonJS

sur des fichiers CommonJS Les fichiers CommonJS ne pouvaient pas utiliser require ( ) pour les fichiers ESM

require ( "esm" )

require ( )

await

-- module nodenext

-- module nodenext

require ( )

-- module nodeXXXX

node20

-- module nodenext

-- module node16

-- module node18

--module node18

-- module node18

-- module nodenext

require ( ) des modules ECMAScript est interdit sous node18 , mais autorisé sous nodenext

des modules ECMAScript est interdit sous , mais autorisé sous nodenext les assertions import (dépréciées en faveur des attributs import) sont autorisées sous node18 , mais ne sont pas autorisées sous nodenext

L'option --erasableSyntaxOnly

-- experimental - strip - types

déclarations enum

namespace s et module s avec code runtime

s et s avec code runtime propriétés des paramètres dans les classes

alias import

-- erasableSyntaxOnly

class C { constructor ( public x : number ) { } // ~~~~~~~~~~~~~~~~ // error! This syntax is not allowed when 'erasableSyntaxOnly' is enabled. } }

Le flag --libReplacement

lib

@ typescript / lib -*

dom

package . json

{ "devDependencies" : { "@typescript/lib-dom" : "npm:@types/web@0.0.199" } }

@ typescript / lib - dom

dom

node_modules

lib

-- libReplacement

-- libReplacement

-- libReplacement false

-- libReplacement false

-- libReplacement true

Conservation des noms de propriété calculés dans les fichiers de déclaration

bareVariables

dotted. names . that . look . like . this

export let propName = "theAnswer" ; export class MyClass { [ propName ] = 42 ; // ~~~~~~~~~~ // error! // A computed property name in a class property declaration must have a simple literal type or a 'unique symbol' type. }

export declare let propName : string ; export declare class MyClass { [ x : string ] : number ; }

export declare let propName : string ; export declare class MyClass { [ propName ] : number ; }

[ x : string ] : number

unique symbol

-- isolatedDeclarations

Optimisation du chargement et de la mise à jour des programmes

-- watch

tsconfig. json

Changements de comportement notables

Quelles sont les prochaines étapes ?

Pour commencer à utiliser la version bêta, vous pouvez l'obtenir via npm avec la commande suivante :Considérons une API qui présente un ensemble d'options à un utilisateur :L'objectif deest d'afficher un élément d'interface utilisateur qui permet de sélectionner une ou plusieurs options. Le moment où il le fait est déterminé par le paramètre. Lorsqueest, le type de retour dedoit être string, et lorsqu'il est, le type de retour doit êtreLe problème est que la signature de type den'est pas claire. Elle indique simplement que le type retourné est- il pourrait s'agir d'unou d'une, mais l'appelant doit vérifier explicitement. Dans l'exemple ci-dessous, on pourrait s'attendre à ce queait le type, mais on se retrouve avec le type plus largeAu lieu de cela, nous pouvons utiliser un type conditionnel pour rendre le type de retour deplus précis :Cela fonctionne bien pour les appelants.Mais qu'en est-il si nous essayons d'implémenterMalheureusement, TypeScript émet une erreur sur chacune des instructions de retour.Jusqu'à présent, TypeScript exigeait une assertion de type pour implémenter toute fonction renvoyant un type conditionnel d'ordre supérieur.Cette situation n'est pas idéale car les assertions de type annulent les vérifications légitimes que TypeScript effectuerait autrement. Par exemple, il serait idéal que TypeScript puisse détecter le bogue suivant où chaque branche duest mélangée :Pour éviter les assertions de type, TypeScript 5.8 prend désormais en charge une forme limitée de vérification des types conditionnels dans les instructions de retour. Lorsque le type de retour d'une fonction est un type conditionnel générique, TypeScript utilise désormais l'analyse du flux de contrôle pour les paramètres génériques dont les types sont utilisés dans le type conditionnel, instancie le type conditionnel avec le type réduit de chaque paramètre, et effectue une vérification par rapport à ce nouveau type.Qu'est-ce que cela signifie en pratique ? Tout d'abord, examinons quels genres de types conditionnels impliquent une réduction. Pour refléter la façon dont la réduction opère dans les expressions, nous devons être plus explicites et exhaustifs sur ce qui se passe dans chaque branche.Une fois que c'est fait, tout fonctionne dans l'exemple que nous venons de donner. Les appelants n'ont aucun problème, et l'implémentation est maintenant sûre. Et si l'on essaie d'intervertir le contenu des branches du, TypeScript le signale correctement comme une erreur.Notez que TypeScript fait désormais quelque chose de similaire si l'on utilise des types d'accès indexés. Au lieu d'un type conditionnel, il est possible d'utiliser un type qui agit comme un plan devers le type de retour que l'on souhaite :Pour de nombreux utilisateurs, il s'agira d'une manière plus ergonomique d'écrire le même code. Toutefois, cette fonctionnalité présente certaines limitations Pendant des années, Node.js a supporté les modules ECMAScript (ESM) en même temps que les modules CommonJS. Malheureusement, l'interopérabilité entre les deux a posé quelques problèmes.En d'autres termes, il était possible de consommer des fichiers CommonJS à partir de fichiers ESM, mais pas l'inverse. Cela a posé de nombreux problèmes aux auteurs de bibliothèques qui souhaitaient fournir un support ESM. Ces auteurs devaient soit rompre la compatibilité avec les utilisateurs de CommonJS, soit « publier deux fois » leurs bibliothèques (en fournissant des points d'entrée distincts pour ESM et CommonJS), soit rester indéfiniment sur CommonJS. Bien que la double publication puisse sembler être un bon compromis, il s'agit d'un processus complexe et sujet aux erreurs, qui double également la quantité de code dans un paquetage.Node.js 22 assouplit certaines de ces restrictions et autorise les appelsdes modules CommonJS vers les modules ECMAScript. Node.js n'autorise toujours pas l'utilisation depour les fichiers ESM qui contiennent unde premier niveau, mais la plupart des autres fichiers ESM peuvent désormais être consommés à partir de fichiers CommonJS. Cela représente une opportunité majeure pour les auteurs de bibliothèques de fournir un support ESM sans avoir à publier leurs bibliothèques en double.TypeScript 5.8 supporte ce comportement avec l'option. Lorsqueest activé, TypeScript évitera d'émettre des erreurs sur ces appelsaux fichiers ESM.Parce que cette fonctionnalité peut être rétroportée vers des versions plus anciennes de Node.js, il n'y a actuellement pas d'option stablequi permette ce comportement ; cependant, il est prévu que les futures versions de TypeScript puissent stabiliser cette fonctionnalité sous. En attendant, les utilisateurs de Node.js 22 et plus récents sont encouragés à utiliser, tandis que les auteurs de bibliothèques et les utilisateurs de versions plus anciennes de Node.js devraient continuer à utiliser(ou faire la mise à jour mineure vers).TypeScript 5.8 introduit un flag stable. Pour les utilisateurs qui sont fixés sur l'utilisation de Node.js 18, ce drapeau fournit un point de référence stable qui n'incorpore pas certains comportements qui sont dans. En particulier :Récemment, Node.js 23.6 a supprimé le support expérimental pour l'exécution directe de fichiers TypeScript ; cependant, seules certaines constructions sont supportées dans ce mode. Node.js a supprimé un mode appeléqui exige que toute syntaxe spécifique à TypeScript ne puisse pas avoir de sémantique d'exécution. En d'autres termes, il doit être possible d'effacer facilement toute syntaxe spécifique à TypeScript d'un fichier, en laissant un fichier JavaScript valide.Cela signifie que des constructions comme celles qui suivent ne sont pas prises en charge :Des outils similaires comme ts-blank-space ou Amaro (la bibliothèque sous-jacente pour la séparation des types dans Node.js) ont les mêmes limitations. Ces outils fourniront des messages d'erreur utiles s'ils rencontrent du code qui ne répond pas à ces exigences, mais vous ne découvrirez toujours pas que votre code ne fonctionne pas tant que vous n'aurez pas essayé de l'exécuter.C'est pourquoi TypeScript 5.8 introduit l'option. Lorsque ce drapeau est activé, TypeScript ne vous permet d'utiliser que des constructions qui peuvent être effacées d'un fichier, et émet une erreur s'il rencontre des constructions qui ne peuvent pas être effacées.Dans TypeScript 4.5, la possibilité de remplacer les fichierspar défaut par des fichiers personnalisés a été introduite. Ceci était basé sur la possibilité de résoudre un fichier de bibliothèque à partir de paquets nommés. Par exemple, vous pouvez verrouiller vos bibliothèquessur une version spécifique du package @types/web avec lesuivant :Une fois installé, un paquetage appelédevrait exister, et TypeScript le recherchera toujours lorsqueest impliqué par vos paramètres.Il s'agit d'une fonctionnalité puissante, mais qui implique également un peu de travail supplémentaire. Même si vous n'utilisez pas cette fonctionnalité, TypeScript effectue toujours cette recherche et doit surveiller les changements dansau cas où un paquetage de remplacementcommencerait à exister.TypeScript 5.8 introduit l'option, qui permet de désactiver ce comportement. Si vous n'utilisez pas, vous pouvez maintenant le désactiver avec. Dans le futur,pourrait devenir la valeur par défaut, donc si vous utilisez actuellement ce comportement, vous devriez envisager de l'activer explicitement avecAfin de rendre l'émission des propriétés calculées plus prévisible dans les fichiers de déclaration, TypeScript 5.8 préservera systématiquement les noms d'entités (et) dans les noms de propriétés calculées dans les classes.Par exemple, considérons le code suivant :Les versions précédentes de TypeScript émettaient une erreur lors de la génération d'un fichier de déclaration pour ce module, et un fichier de déclaration au mieux de sa forme générait une signature d'index.Dans TypeScript 5.8, l'exemple de code est désormais autorisé et le fichier de déclaration généré correspondra à ce que vous avez écrit :Notez que cela ne crée pas de propriétés nommées statiquement sur la classe. Vous obtiendrez toujours ce qui est en fait une signature d'index comme, donc pour ce cas d'utilisation, vous devrez utiliser desou des types littéraux.Notez que l'écriture de ce code était et est toujours une erreur sous le flag; mais il est prévu que grâce à ce changement, les noms de propriétés calculés seront généralement autorisés dans les déclarations emit.Il est possible (bien que peu probable) qu'un fichier compilé en TypeScript 5.8 génère un fichier de déclaration qui n'est pas rétrocompatible avec TypeScript 5.7 ou antérieur.TypeScript 5.8 introduit un certain nombre d'optimisations qui peuvent à la fois améliorer le temps de construction d'un programme, et également mettre à jour un programme basé sur un changement de fichier, que ce soit en modeou dans les scénarios de l'éditeur.Tout d'abord, TypeScript évite désormais les allocations de tableaux qui seraient nécessaires lors de la normalisation des chemins. Typiquement, la normalisation des chemins implique de segmenter chaque portion d'un chemin en un tableau de chaînes de caractères, de normaliser le chemin résultant sur la base des segments relatifs, puis de les réunir à l'aide d'un séparateur canonique. Pour les projets comportant de nombreux fichiers, cela peut représenter un travail important et répétitif. TypeScript évite désormais d'allouer un tableau et opère plus directement sur les index du chemin d'origine.De plus, lorsque des modifications sont apportées sans changer la structure fondamentale d'un projet, TypeScript évite désormais de revalider les options qui lui sont fournies (par exemple, le contenu d'un). Cela signifie, par exemple, qu'une simple modification peut ne pas nécessiter de vérifier que les chemins de sortie d'un projet n'entrent pas en conflit avec les chemins d'entrée. Au lieu de cela, les résultats de la dernière vérification peuvent être utilisés. Cela devrait permettre aux éditeurs de grands projets d'être plus réactifs.L'ensemble des changements de comportement notables qu'il convient de reconnaître et de comprendre dans le cadre de la mise à jour sont disponibles ici À ce stade, TypeScript 5.8 est « feature-stable ». TypeScript 5.8 se concentrera sur les corrections de bogues, le polissage et certaines fonctionnalités à faible risque de l'éditeur. Une version candidate sera disponible dans les prochaines semaines, suivie d'une version stable peu après.Que pensez-vous des améliorations apportées par cette version de TypeScript 5.8 ? Les trouvez-vous intéressantes et utiles ?