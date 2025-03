1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36



async function showQuickPick<S extends SelectionKind>( prompt: string, selectionKind: S, items: readonly string[], ): Promise<QuickPickReturn<S>> { if (items.length < 1) { throw new Error("At least one item must be provided."); } // Create buttons for every option. let buttons = items.map(item => ({ selected: false, text: item, })); // Default to the first element if necessary. if (selectionKind === SelectionKind.Single) { buttons[0].selected = true; } // Event handling code goes here... // Figure out the selected items const selectedItems = buttons .filter(button => button.selected) .map(button => button.text); if (selectionKind === SelectionKind.Single) { // Pick the first (only) selected item. return selectedItems[0]; } else { // Return all selected items. return selectedItems; } }